Preview: Edmonton jako strašák v play-off. Králové by po deseti letech rádi alespoň do druhého kola

Los Angeles Kings, slavný klub z Kalifornie, který své největší úspěchy zaznamenal v letech 2012 a 2014. Pravda, není to tak dávno, ale od té doby se organizace, jejíž hlavními barvami jsou černá, šedá a bílá, nedostala do druhého kola vyřazovacích bojů, tedy mezi nejlepších osm mužstev. Dobře našlápnuto měli Králové loni, jenže stejně jako o rok dříve je vyřadili Olejáři z Edmontonu.

V play-off 2022 ztratilo Los Angeles postup přes McDavida a spol. v sedmém utkání. Loni rozhodující zápas také nebyl daleko, avšak velmi dramatickou šestou bitvu přece jen vyhráli Kanaďané. Tým kapitána Anžeho Kopitara tedy znovu musel sklonit hlavu, od posledního Stanley Cupu se do čtvrtfinále NHL ještě nedostal.

Objektivně řečeno, v loňském roce Kings měli na to, aby uhráli víc. V základní části společně se Seattlem a New Jersey překvapili nejvíce, přehoupli se přes hranici sta bodů, avšak z pátého místa v konferenci znovu narazili na Edmonton, který na Západě skončil za Vegas druhý.

Todd McLellan, jenž vizáží nápadně připomíná českého herce Michala Suchánka, odvádí v Kalifornii skvělou práci. U Kings načne pátou sezonu a nutno podotknout, že mužstvo pod jeho vedením neustále roste.

Velká očekávání od Duboise

Největší hvězdou, kterou Los Angeles přes léto ulovilo, je Pierre-Luc Dubois. Útočník, kterého na draftu 2016 vybral Columbus ze třetí pozice, se měl zařadit mezi nejzářivější klenoty celé NHL, jenže ani v pětadvaceti letech to není úplně ono. Odchod z Winnipegu mu může jedině pomoct.

Dále už Králové, co se velkých jmen týče, příliš neposilovali. O pozici v prvním týmu se popere český brankář David Rittich, jehož konkurentem ale bude Cam Talbot, který dorazil z Ottawy. Obranu vyztužil bek Andreas Englund, jenž loni nepříliš výrazně působil v Coloradu i Chicagu.

Fanoušci jistě rádi přivítali útočníka Trevora Lewise. Že vám to jméno v souvislosti s LA něco říká? To máte pravdu, nyní už šestatřicetiletý forvard zažil právě u Kings časy zlaté i horší. Vrací se po třech letech, kdy nastupoval za Winnipeg a Calgary.

Organizaci Kings naopak zamávali brankář Cal Petersen, který vůbec nenaplnil očekávání, obránci Sean Walker se Seanem Durzim nebo útočníci Rasmus Kupari, Alex Iafallo a Gabriel Vilardi, kteří se stali součástí výměny za nově příchozího Duboise. S Ottawou pak podepsal pětiletý pakt gólman Joonas Korpisalo.

Je tedy otázkou, zda se výměna, ve které hrál prim Pierre-Luc Dubois, vyplatí. Fanoušci si pochopitelně říkají, jestli protihodnota, která šla do Kanady, nebyla až příliš vysoká. Kupari, Iaffalo ani Vilardi sice bodové mašiny nejsou, avšak jedná se o bojovníky, kteří na ledě nic nevypustili. I díky nim byla loňská sezona docela úspěšná.

Kopitar = srdce mužstva

Každopádně pozice středních útočníků jsou v Los Angeles vyřešené. O přísun bodů se kromě Duboise bude starat i nestárnoucí Slovinec Anže Kopitar, který s klubem svého srdce v létě prodloužil o dva roky za celkových čtrnáct milionů dolarů. Třetí lajnu povede Phillip Danault, jenž pečlivě zvládá i defenzivní úkoly.

Na křídlech mají Králové prověřenou kvalitu i dravé mládí. Řeč je především o Kevinu Fialovi, Adrianu Kempem, Quintonu Byfieldovi, Arthuru Kaliyevovi nebo Viktoru Arvidssonovi. O větší ice time se hlásí i Carl Grundström.

A co defenzíva? Té znovu bude vládnout Drew Doughty, spolu s Kopitarem poslední klíčový hegemon zlatých časů. Vyrůst vedle něj by mohl dvacetiletý Brandt Clarke, v ideálním středním věku pak jsou Vladislav Gavrikov, Matt Roy nebo už zmíněný Andreas Englund.

Největší problém ale může nastat v brankovišti. Camu Talbotovi je už šestatřicet let, o pět roků mladší Pheonix Copley naopak ještě nikdy v NHL nebyl stabilní jedničkou. Prostor pro Davida Ritticha se tedy otevřít může, otázkou ale je, jestli by na enormní zápasovou zátěž stačil.

Predikce

Kostra týmu zůstává stejná, a proto by se play-off znovu povést mohlo (mělo). Nicméně hladové budou i ostatní týmy, tudíž boj o šestnáctku nejlepších to může být až do úplného závěru základní části. Pokud ale Králové budou pokračovat v nastoleném trendu, postup mezi čtyři nejlepší mužstva Západní konference není nereálný. Dávat si větší cíle by v této chvíli nemělo smysl, ale uvidíme, Vegas v roce 2018 také nepatřilo mezi hlavní adepty na finále, podobně na tom bylo i St. Louis o sezonu později.

Share on Google+