PREVIEW: Edmonton má opět hladové oči. Posunou se konečně McDavid a spol. o krok dál i v play-off?

S Connorem McDavidem, který se na kluzištích NHL poprvé představil v sezoně 2015/2016, započala nová éra Edmontonu Oilers. Úspěšná zatím není, a ani být nemůže. Přestože Olejáři mají ve svém středu momentálně jednoznačně nejlepšího hokejistu planety, maximem pro ně zatím bylo semifinále konference v ročníku 2016/2017. Loňská základní část se Edmontonu sice povedla, ale play-off znovu dopadlo neslavně.

No znovu...

Kanadský celek se od své finálové účasti v sezoně 2005/2006 objevil ve vyřazovacích sériích jen třikrát. Kromě zmíněného play-off 2017 i v předešlých dvou sezonách. Předloni ale skončil na hokejkách Chicaga v kvalifikační fázi, letos na jaře podlehl Winnipegu už v 1. kole 0:4 na zápasy.

Co změnit?

Když v kádru máte Connora McDavida a Leona Draisaitla, logicky vás napadá otázka: proč to tedy v zápasech o Stanley Cup nefunguje? Odpověď by chtěli znát nejen fanoušci. Je pochopitelné, že dva hvězdní útočníci jsou v klíčových zápasech daleko více střežení než v základní části, avšak častokrát nepomáhá ani jejich rozdělení do dvou útoků či naopak sjednocení do lajny jedné.

Edmonton už několik sezon může naříkat na defenzívu a nepříliš oslnivé výkony brankářů. Toto tvrzení však v minulém ročníku gólman Mike Smith vyvrátil, v základní části si držel velmi dobrou 92,3% úspěšnost zákroků. Špatné výkony nepředváděl ani v play-off. Nejistoty tak zůstávaly především v obranné hře.

Posily, které mají okamžitě pomoct

Bylo tedy jisté, že hlavně defenzívu musí generální manažer Ken Holland posílit. Jestli se mu to povedlo, to se dozvíme až v průběhu sezony. Každopádně Oilers získali výměnou s Chicagem velezkušeného majitele tří Stanley Cupů Duncana Keitha. Za obránce, který ještě dvě sezony bude vydělávat 5,5 milionu dolarů, byli schopni obětovat třetí kolo draftu 2022 spolu se zadákem Calebem Jonesem. Úkol Keitha bude jasný. I v osmatřiceti letech se zařadit mezi klíčové beky týmu a zároveň přinést kvalitu nejen do defenzívy, ale také ofenzívy.

Novou posilou Edmontonu je i Cody Ceci. Sedmadvacetiletý bek je brán za velmi důsledného muže zadních řad. Během své kariéry už vystřídal Ottawu, Toronto a Pittsburgh, nyní se těší, až vkročí do kabiny Oilers. Zajímavým krokem manažera Hollanda bylo i podepsání dlouhodobé smlouvy s Darnellem Nursem. Kontrakt na osm let, za více než 9 milionů dolarů ročně, začne platit za rok. Mnozí fanoušci tento krok nechápou, druzí jej zase kvitují. Jestli se Nurse Edmontonu opravdu vyplatí, to je v tuto chvíli ve hvězdách.

Noví parťáci McDavida a Draisaitla

Dělat křídlo v McDavidově formaci, to je pro každého hokejistu velká výzva. Ta nyní stojí před Zachem Hymanem nebo Warrenem Foegelem. Tyto dva útočníky bralo vedení Edmontonu s největší pravděpodobností do prvních dvou útoků, ve kterých by měli doplnit svého kapitána, Leona Draisaitla, Ryana Nugent-Hopkinse a pravděpodobně i Fina Puljujärviho. Foegele sice dosud svůj bodový potenciál naplno neukázal, v Carolině se ale přesvědčili, že dokáže být důležitým hráčem.

Zach Hyman změnil působiště vůbec poprvé v kariéře, i když je mu už 29 let. Torontský rodák ve svém srdcovém klubu na týmový úspěch nedosáhl, to se pokusí napravit v Edmontonu, který má ale v tomto ohledu s Maple Leafs až příliš mnoho společného. Hyman patří mezi hokejisty, kteří jsou platní na obou stranách kluziště. Umí hru přitvrdit a zároveň si nějaký ten kanadský bod často připíše. Vždyť jen v loňské sezoně jich v základní části stačil posbírat 33 ve třiačtyřiceti odehraných zápasech. Slušná bilance.

Kam až mohou hvězdy týmu posunout své individuální statistiky?

Pět let v řadě se Connor McDavid neobjevil na horším než druhém místě produktivity základní části NHL. Jeho celková bilance v nejlepší hokejové lize světa je famózní. Ve 407 zápasech nasbíral 574 bodů, přičemž hned čtyřikrát překonal hranici sta kanadských bodů v jedné sezoně. Úplně nejlepší formu měl v ročníku loňském. Přestože se zkrácená základní část hrála pouhých 56 zápasů, McDavid v ní nastřádal neuvěřitelných 105 kanadských bodů za 33 branek a 72 asistencí. Kam až může své individuální statistiky posunout letos? Na vrcholu sil ještě rozhodně není.

Skvělou volbou na draftu 2014 byl pro Edmonton Leon Draisaitl, kterého Olejáři získali ze třetí pozice za Floridou (Aaron Ekblad) a Buffalem (Sam Reinhart). Pětadvacetiletý forvard se sice v NHL rozjížděl pomaleji, ovšem tři uplynulé sezony byly v jeho podání fantastické. Německý centr si pokaždé držel bilanci více než bodu na utkání, což potvrdil i v sezoně 2020/2021. Předloňský vítěz produktivity dlouhodobé části soutěže se blýskl 84 body v 56 duelech.

Šance na úspěch

Šance na úspěch existuje vždy. Edmontonu však mezi užší špičku NHL, která je schopna prorážet i v play-off, stále něco chybí. Jak již bylo naznačeno, alfou a omegou bude případná zlepšená hra na obranné polovině kluziště. I když se to jednoduše říká, tak ani v ofenzívě není ideální spoléhat na dva rozdílové útočníky. Daleko větší bodový přísun musí prokazovat i ostatní. Je také otázkou, jak to bude s výkony už velice zkušených brankářů. Trojlístek Mike Smith (39), Mikko Koskinen (33) a Alex Stalock (34) dohromady má 106 let, tudíž je možné, že výkonnost v jejich podání už nebude dostačující.

