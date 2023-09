Preview: Florida nehodlá slevit z nároků. Naopak, chce Pohár

Finalista posledního ročníku z Floridy má již několikátou sezonou vysoké cíle i nároky. Klub z jihu Spojených států si je vědom, že tým, jenž byl poskládán, má na to, aby vyhrál celou soutěž. Nevyšlo to letos, ale co za rok?

TURBULENTNÍ ROKY

Panthers za sebou mají poměrně divoké roky. Dlouho strádali a pohybovali se pod hranou play off. Když jim ale v posledních letech dorostla dvojice Aleksander Barkov a Jonathan Huberdeau, vycítili šanci na úspěch.

Druhý jmenovaný už v týmu není, loni odešel výměnou za Matthewa Tkachuka. I to je součástí divokých let. Na mysli máme velké výměny a řezy do kádru. Ostatně, trejdy byly většinou sázkou na současnost. Draftové výběry za hotové hráče.

Ne vždy se to vyplatí, ale Panthers se řídí myšlenkou, že to prostě musí zkusit. Proto přišel Claude Giroux, proto dostal před lety obří smlouvu brankář Sergej Bobrovskij.

A výsledek? Kromě posledního finále žádná hitparáda. Kvalifikační kolo v době COVIDu, prohra v prvním kole a prohra v druhém kole.

LETNÍ POHYBY

Co se pohybů v kádru týče, Panthers se díky posledním sezonám dozvěděli, že úspěch v play off není o jménech. Je o poctivém hokeji, který mnohdy odehrají poctiví pracanti na místo hvězd.

Výjimkou potvrzující pravidlo je podpis Olivera Ekmana-Larssona, nicméně například příchody Evana Rodriguese či Nika Mikkoly by mohly být velmi dobrými tahy.

Také proto, že odešly klíčové postavy jako Radko Gudas, Marc Staal či Anthony Duclair.

JAK VYPADÁ SESTAVY

Sestava je i přes všechny pohyby velmi kvalitní. V bráně je spolehlivý Sergej Bobrovskij. Pozice dvojky je nejasná, naděje Spencer Knight měl totiž osobní problémy, které potřebovaly odbornou pomoc, proto přišel v létě Anthony Stolarz. Na šanci číhá talentovaný Mack Guzda.

Obranu bude zajímavé sledovat, jelikož začátek sezony nestíhá hvězdný Aaron Ekblad ani další důležitý bek Brandon Montour. Nicméně jména typu Forsling, Ekman-Larsson, Kulikov, Mahura či Mikkola naznačují, že by defenzivní složku Panthers mohli zvládnout bez ostudy, než se dva marodi vrátí.

Útok, to je naprostá špička. Matthew Tkachuk, Aleksander Barkov nebo Carter Verhaeghe, to je světová třída. Samové Reinhart a Bennett jsou také ohromně platní, velké věci se čekají od Finů Antona Lundella a Eetua Luostarinena.

Suma sumárum, tým má minimálně stejnou kvalitu jako v minulé sezoně. Co to tedy znamená?

CO ČEKAT

Má to dvě mince. Na jednu stranu by se hodilo Panthers zařadit do úzkého kruhu favoritů, na tu druhou je potřeba brát v potaz minulou základní část. Kromě toho hraje Florida v extrémně nabité Atlantické divizi, kde dělá konkurenci Boston, Tampa Bay, Toronto u týmy na vzestupu jako Buffalo či Ottawa. Panthers ale půjdou do play off. A v něm daleko.

