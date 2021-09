PREVIEW: Flyers po nevydařené sezóně udělali řadu změn. Dostaví se kýžený efekt?

Vedení Letců zažilo opravdu perné léto. Po nevydařeném ročníku, kdy se Philadelphia nedostala do bojů o Stanley Cup, přišla velká odměna hráčského kádru. Mimo jiné Letce opustil po deseti sezónách také český útočník Jakub Voráček. Povede se Alainu Vigneaultovi najít v týmu správnou chemii, která by pensylvánský klub dovedl k vysněnému cíli?

Philadelphia zažívala od roku 2011 sezóny jako na houpačce. Po každém ročníku v play off přišel další, ve kterém se klub z Pensylvánie do vyřazovacích bojů neprobojoval, a tak pořád dokola. Vedení Flyers už tak po poslední nepodařené sezóně došla trpělivost.

Pensylvánský celek obdržel za 56 odehraných zápasů hned 201 branek, což byl v letošním ročníku vůbec nejhorší výkon v rámci celé soutěže. Hned šestnáctkrát se stalo, že Philadelphia obdržela v základní hrací době minimálně pět branek, což znamená, že se to stávalo průměrně v co třetím až čtvrtém zápase.

Rošády v obraně

Minulá sezóna Philadelphii nevyšla hlavně z hlediska obrany, což už je zřejmé z předchozího odstavce. Vědomo si toho bylo také vedení Flyers, které obranu z poloviny překopalo. Své teprve druhé angažmá v rámci kanadsko-americké NHL si vyzkouší hned tři obránci, kteří už nadále dres Philadelphie oblékat nebudou.

Zřejmě nejzvučnějším jménem ze zmíněných tří je Shayne Gostisbehere, kterému se nepovedlo navázat na výborné výkony z let 2015 až 2019. V posledních sezónách byl hned několikrát mimo sestavu jako zdravý náhradník, což svědčí o tom, že v něj vedení už příliš velkou důvěru nemělo. Nově se americký bek přesouvá do Arizony. Tím druhým je Robert Hägg, jenž byl vyměněn do Buffala, a třetím do party je Philippe Myers, který bude nově oblékat dres Predátorů.

Minimálně na papíře však tyto tři hokejisty nahradí opravdu velká jména. Tím prvním je Fin Rasmus Ristolainen, který do této chvíle hrál za Buffalo, které jej do Philadelphie pustilo právě za již zmíněného Roberta Hägga a dvě volby draftu. Ristolainen už čtyřikrát pokořil metu čtyřiceti bodů v základních částech, a tak je jistě zajímavým přídavkem do defenzívy v tomto ohledu. Naopak jeho statistika plus/mínus je během kariéry v hlubokém záporu (-163), avšak až čas ukáže, zda tomu tak bylo primárně jeho vinou, nebo vinou toho, že do této chvíle hrál v klubu, který se každým rokem držel na dně tabulky.

Druhým přídavkem do řad Flyers je třicetiletý Ryan Ellis, který byl součástí výměny mezi Flyers a Predators. Pro Nashville je tato ztráta poměrně zásadní. Obecně se dá říci, že Ellis byl po Romanu Josim druhým nejlepším bekem Predátorů, což je naopak velmi dobrá zpráva pro Alaina Vigneaulta. Ten jistě doufá, že kanadský bek bude hrát skvěle jak dozadu, tak také dopředu, což se Ellisovi v posledních letech dařilo více než dobře.

Třetím příchozím do zadních řad Flyers je velezkušený Keith Yandle. Jeho velké zkušenosti a také velká produktivita především v přesilových hrách mohou být pro pensylvánský celek velkým přínosem, navíc s přihlédnutím k platu. Yandle si za následující sezónu vydělá 900 000 dolarů, a tak se může vedení Flyers tato malá investice ohromně vyplatit.

Ofenzíva téměř beze změn

V podstatě jedinou významnou změnou v útočných řadách byla výměna mezi Philadelphií a Columbusem. Do týmu, který jej v roce 2007 draftoval, se po deseti sezónách vrací dvaatřicetiletý Jakub Voráček, kterého u Letců nahradí Američan Cam Atkinson, který se ve dvaatřiceti letech z Columbusu stěhuje vůbec poprvé. Jakub Voráček je spíše nahrávač a Cam Atkinson je naopak především střílí, takže nejspíše i tento fakt oba celky k výměně přivedl. V pensylvánském celku nebude pokračovat také bývalá dvojka draftu Nolan Patrick, kterého ro sezóny 2019/2020 nepustilo zranění a v té následující si připsal jen bilanci 4+5 a v tabulce pravdy měl hrůzostrašných -30. Svou kariéru se pokusí restartovat v dresu Golden Knights.

Změna v brankovišti

Brankoviště je zřejmě největším kamenem úrazu Philadelphie a je otázkou, jak tomu bude v příští sezóně. Už to chvíli vypadalo, že se do role jasné jedničky přesune mladík Carter Hart, ale minulá sezóna kanadskému brankáři vůbec nevyšla, když jeho úspěšnost zákroků činila jen 87,7%. Tým v létě opustil zkušený Brian Elliott, který na tom byl přibližně jen o procento lépe, a místo něj bude s Carterem Hartem brankářský tandem nově tvořit Martin Jones, jehož kvality jsou v posledních sezónách často zpochybňovány. Jones neměl v posledních třech sezónách v dresu Sharks ani jednou úspěšnost zákroků přes 90%.

Giroux s nejistou budoucností

Je otázkou, jak to po následující sezóně bude s kapitánem Flyers, který si nyní odkroutí poslední ročník z jeho současné smlouvy. Generální manažer Philadelphie už v létě oznámil, že jejich kapitán nemá v plánu podepisovat smlouvu dříve než po skončení následujícího ročníku, a tak zůstane do poslední chvíle nejisté, zda Giroux spojí i svou následnou budoucnost s pensylvánským celkem.

