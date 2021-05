PREVIEW: Hladová Divočina proti favorizovaným Rytířům. Na koho se usměje štěstí?

Oba týmy si v přepočtu na body letos prožily svou vůbec nejúspěšnější základní část v klubové historii. I tak se ale potkávají už v 1. kole a jednoho z nich mezi osmi nejlepšími neuvidíme. Rytíři z Las Vegas vyhlašovali smělé ambice už před sezonou, zatímco s Minnesotou se tak úplně nepočítalo. Nyní se však jakékoliv rozdíly mažou a Divočáci touží favorita zaskočit.

Vegas se utká s Minnesotou v play-off poprvé. Vzájemné zápasy z letošní sezony hovoří pro Wild, kteří bodovali hned v sedmi z osmi střetnutí. Úplně nejzajímavější duel se mezi těmito soupeři odehrál 4. května. Rytíři po dvou třetinách vedli 5:3, ale následný skvělý obrat Divočáků zapříčinil jejich výhru v poměru 6:5. Branka na 5:5 padla v čase 58:28 z hole Kirilla Kaprizova, rozhodující gól vstřelil o 26 sekund později Jonas Brodin.

Vegas Golden Knights – 56 zápasů, 82 bodů, úspěšnost 73,2 %, skóre 191:124, nejproduktivnější hráč: Mark Stone 21+40

Vegas prožilo také letos velmi dobrou základní část. Dokonce sahalo i po zisku Prezidentského poháru, na který ale nakonec nedosáhlo, neboť na úplně poslední chvíli jej přeskočilo Colorado. Nicméně svěřenci kouče Petera DeBoera touží dojít až na vrchol.

Není to tak dávno, kdy Zlatí rytíři překvapili celou NHL a hned při své první sezoně postoupili do finále soutěže. V sezoně 2017/2018 skončili těsně pod vrcholem, na ten se totiž tehdy vyšplhal Washington. Následně už všem muselo být jasné, že se s Vegas musí počítat. V předloňské sezoně skončilo ve čtvrtfinále konference, v minulém play-off nestačilo v konferenčním finále na Dallas.

Výbornou základní část prožil nestárnoucí brankář Marc-André Fleury, jenž i v šestatřiceti letech dokázal obstát v roli brankářské jedničky. Ve 36 zápasech se udržel na velmi solidní 92,8% úspěšnosti zákroků. Rytíři se však mohou spolehnout i na dalšího muže v masce, tím je Robin Lehner. Zkrátka brankoviště tohoto týmu je pokryté opravdu výborně.

Více než bod na zápas si v základní části připsal Mark Stone. Vytáhlý devětadvacetiletý útočník nastřádal 61 kanadských bodů. O deset bodů hůř byl na tom Max Pacioretty, o jehož startu v úvodních bojích o Stanley Cup ještě rozhodnuto není. Od začátku května je totiž Pacioretty na marodce. V úvodu play-off zřejmě do hry nezasáhnou ani Ryan Reaves či Tomáš Nosek. Nejistý start svítí i u Alece Martineze nebo Alexe Tucha.

Přestože výčet možných absentérů je celkem vysoký, Peter DeBoer se samozřejmě může spolehnout na plejádu dalších skvělých hráčů. Na ofenzívu podporujícího Sheu Theodora, vůdčí osobnost Alexe Pietrangela, technicky zdatného Williama Karlssona nebo na pečlivého sběratele kanadských bodů Reillyho Smithe. Na tyto jména rozhodně stojí za to se těšit.

Jedním ze stavebních pilířů týmu je pochopitelně i Jonathan Marchessault, který vyhlíží své čtvrté play-off v dresu Vegas. „Je zřejmé, že naše cesta nebude jednoduchá. Minnesota je kvalitní tým, ale do dalšího kola chceme postoupit my,“ nechal se slyšet.

Minnesota Wild – 56 zápasů, 75 bodů, úspěšnost 67 %, skóre 181:160, nejproduktivnější hráč: Kirill Kaprizov 27+24

Divočáci vstoupili do NHL v roce 2000. Za prvních pět sezon se jen jednou dostali do play-off, avšak hned při své premiérové účasti v něm si rovnou zahráli finále Západní konference. V rozmezí let 2013 až 2018 hrál tento tým hned šestkrát za sebou rozhodující část sezony, jeho maximem byl postup mezi nejlepších osm celků ligy.

V minulé sezoně Minnesota vypadla v kvalifikačním kole. Síly v něm změřila s Vancouverem, který sice na úvod porazila, poté už ale prohrála tři zápasy v řadě. Letos má tým trenéra Deana Evasona daleko vyšší ambice.

V přepočtu na body prožili hokejisté Wild vůbec nejlepší základní část ve své historii. Dokonce překonali svůj počin ze sezony 2016/2017, ve které získali v průměru 1,29 bodů na zápas. Letos dosáhli na metu 1,34.

Jedničkou mezi třemi tyčemi je Cam Talbot, který nad mladším kolegou Kähkönenem v procentuální úspěšnosti zákroků vyhrál. Klíčovými muži defenzívy jsou Jared Spurgeon, Matt Dumba a Jonas Brodin. Nesmíme však zapomenout ani na velezkušeného Ryana Sutera, jenž má v šestatřiceti letech zkušenosti na rozdávání.

Největší kometou Minnesoty je Kirill Kaprizov. Majitel olympijského zlata z roku 2018 zamířil za moře před letošní sezonou vůbec poprvé v kariéře. Adaptoval se velmi rychle a zároveň se stal nejproduktivnějším hráčem týmu. Připsal si velmi solidních 51 bodů za 27 branek a 24 asistencí. Dařilo se i Kevinu Fialovi či Matsu Zuccarellovi. Sluší se zmínit i velmi slušné statistiky Jordana Greenwaye, vysoké křídlo prožilo svou zatím nejlepší sezonu v kariéře.

„Proti Vegas to jsou vždy nesmírně vypjaté duely. Bude se hrát systémem nahoru a dolů. Bývají to fyzicky těžké zápasy, ale zrovna ty nám vyhovují. Soupeř má skvělý tým. Neskutečně se na tuto sérii těšíme,“ pronesl hlasem kabiny útočník Marcus Foligno.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY V TÉTO SEZONĚ

Minnesota – Vegas 2:3p

Minnesota – Vegas 6:5

Vegas – Minnesota 1:2

Vegas – Minnesota 2:3n

Minnesota – Vegas 4:3

Minnesota – Vegas 2:0

Vegas – Minnesota 5:1

Vegas – Minnesota 5:4p

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Vegas: Tomáš Nosek (Ú), Tomáš Jurčo (Ú)

Minnesota: nikdo

TIP REDAKTORA

Vegas Golden Knights – Minnesota Wild 4:2

Ačkoliv Minnesota odehrála opravdu výbornou základní část, bude mít tak trochu smůlu, že už v 1. kole chytne právě Vegas. Rytíři potvrdí zkušenosti z předchozích ročníků a Divočáky přehrají, i když to rozhodně jednoduché mít nebudou.

