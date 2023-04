Preview: Hvězdná Carolina vyzve Ostrovany, kteří se zuby nehty probili do vyřazovací části!

Vítěz Metropolitní divize se chystá na Ostrovany, kteří se o svou pozici báli do poslední chvíle. Vedení klubu z New Yorku udělalo vše proto, aby proklouzlo mezi osmičku nejlepších v napěchované Východní konferenci. Carolina má ovšem ohromnou fazónu a letos byla druhým nejlepším týmem celé NHL. Zatímco Hurikáni byli s průběhem základní části spokojeni, tak na druhé straně to pořádně skřípalo.

U Hurricanes panuje před play – off velký optimismus. Tým letos nedopustil žádné zaváhání a už od začátku ukazoval, že s postupem nebude mít žádný problém. Tým si držel stále kontinuální formu a nebodoval jen výjimečně. Nejdelší série bez získaného bodu měla pouze tři zápasy.

Po právu tedy tým ovládl celou Metropolií divizi. I když cesta k této metě nebyla vůbec jednoduchá. Carolina předběhla New Jersey o jeden jediný bod. To ovšem znamenalo, že jí jako soupeř do prvního kola připadli Ostrované. Ti by měli být rozhodně snadnější cestou, než kdyby Carolina musela svést souboj s Jezdci, kteří se v přestupové uzávěrce nebáli zaplatit velké protihodnoty, aby co nejvíce vyztužili svůj tým. Samozřejmě, že se Hurikáni v případě postupu budou muset utkat s lepším ze série Devils – Rangers, ale vyřazovací boje jsou dlouhé a každá ušetřená síla se hodí.

Carolina, jak již bylo zmíněno hraje excelentně, a tak nebylo ani v uzávěrce přestupů moc co zlepšovat. Jediným, kdo vyztužil sestavu Hurikánů byl Shayne Gostisbehere, který přišel výměnou z Arizony za výběr ve třetím kole draftu roku 2026. Samozřejmě, že přišel ještě Fin Jesse Puljujärvi z Edmontonu, ale ten se v týmu vůbec nechytil. Prostor dostal až ve čtvrté řadě, jelikož v tak nabitém útoku nebylo nikde jinde místo. Za sedmnáct duelů navíc stihl pouhé dvě asistence, což je opravdu prachbídná statistika. Hurikáni za tuto zatím nevydařenou výměnu obětovali Patrika Puistolu, který zatím válí v Jukuritu a do NHL ještě nenakoukl.

Tým letos táhl svými úchvatnými výkony, které gradovali hlavně v rozhodujících chvílích zápasu Martin Nečas, který dokonce vyhrál bodování týmu s jednasedmdesáti body. Hned za ním byl pochopitelně Sebastian Aho a úchvatnou sezonu zažil také veterán Brent Burns. Dobré výkony si držel i Jesperi Kotkaniemi, kterého již před nějakým časem přetáhla Carolina z Montrealu jako odplatu za pokus získat Sebastiana Aha. Chybět bude naopak zraněný Andrej Svečnikov. Ten měl skvělou sezonu, ale bohužel mu zdraví nedovolí naskočit do vyřazovací části

Carolina Hurricanes - 82 zápasů, 113 bodů, úspěšnost 68,9 %, skóre: 266:213, nejproduktivnější hráč: Martin Nečas: (28+43)

Ostrované mají za sebou velmi hektickou základní část. V době, kdy tým nebyl na postupových místech generální manažer Islanders řádně zariskoval a provedl velmi riskantní krok. Prolomil totiž ledy a poslal do Vancouveru nabídku, která nešla odmítnout. Do New Yorku se stěhoval produktivní kapitán Bo Horvat, na kterého by po sezoně u Canucks nezbyly peníze, ale protihodnota, která se stěhovala ke Kosatkám, byla obrovská. Na druhou stranu totiž zamířil prospekt Aatu Räty, Anthony Beauvillier a první kolo draftu.

Bo Horvat po sezoně New Yorku neuteče, jelikož podepsal nový osmiletý kontrakt s průměrnou gáží 8,5 milionů dolarů ročně. Ten bude platit až do roku 2031. Fanoušci se ovšem bojí, jestli se jim tato výměna vůbec vyplatí, jelikož Horvat si zatím úplně nezvykl na nové prostředí a z třiceti zápasů má pouhých šestnáct bodů. To ani zdaleka nenaplňuje výsledky, které měl ve Vancouveru. V bodování +/- je kanadský útočník na čísle – 4.

Dalším hráčem, který ovšem přišel jako posila už v únoru z Toronta je útočník Pierre Engvall, který byl vyměněn za třetí kolo draftu. Vybojoval si místo ve druhé útočné řadě a v dresu Islanders má statistiku půl bodu na zápas.

Islanders i přes velkou posilu v podobě Horvata měli velký problém s postupem do vyřazovací části a v závěru mohli poděkovat jen trestuhodnému zaváhání konkurence. Osud totiž na chvíli neměli ve svých rukou a museli se spoléhat na klopýtnutí svých soků. Nakonec to ovšem vyšlo. Otázkou však zůstává, jestli oběť za bývalého kapitána Kosatek nebyla příliš vysoká a jestli se Horvat alespoň v play-off dostane do formy. Ostrované favority rozhodně nejsou a štědrý kontrakt Horvata se může stát pořádnou přítěží, pokud se neaklimatizuje v novém působišti.

Produktivitu Ostrovanů táhl Brock Nelson, který odehrál kompletní sezonu, v níž nastřádal 75 bodů. Matthew Barzal se potýkal se zraněními, a tak stihl pouze 58 zápasů, v nichž získal 51 bodů. Na padesátku už pak dosáhl pouze Andres Lee. Tým může děkovat Sorokinovi, který chytal, seč mu síly stačily, což dokazuje úspěšnost 92,4 %.

New York Islanders - 82 zápasů, 93 bodů, úspěšnost 56,7 %, skóre: 243:222, nejproduktivnější hráč: Brock Nelson (36+39)

VZÁJEMNÉ ZÁPASY V TÉTO SEZONĚ

New York Islanders - Carolina Hurricanes 2:5

Carolina Hurricanes - New York Islanders 2:1

ČESKOSLOVENSKÁ STOPA

Carolina: Marin Nečas (Ú)

New York: nikdo

TIP REDAKTORA

Carolina Hurricanes - New York Islanders 4:1

Carolina je jasným favoritem série a také by ji měla ovládnout. Vyhrála celou Metropolitní divizi a byla po fantastickém Bostonu druhým nejlepším týmem celé NHL, i když New Jersey bylo Hurikánům v patách. Červenobílí mají převahu v útoku a také v kvalitě obraného valu. I přes absenci Andreje Svečnikova by Carolina měla přes svého soupeře v pohodě přejít.

Ostrovanům vůbec nevyšel krok s Horvatem, který na zářné výkony z Vancouveru zatím nenavázal. Tak, tak sezona neskončila blamáží v podobě neproklouznutí do vyřazovací části. Ostuda byla velmi blízko, ale nakonec se naštěstí pro New York černý scénář nekonal. Jediná zbraň, kterou mohou Ostrované svého soka zaskočit je Ilyja Sorokin, který má velmi dobrá čísla a může pořádně potrápit rozjeté Hurikány.

