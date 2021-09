PREVIEW: Hvězdný obránce, zkušený brankář či Tatar. Devils v létě výrazně posílili

Mezi fanoušky New Jersey Devils panuje po uplynulém létě spokojenost, generální manažer Tom Fitzgerald přivedl několik zajímavých posil v čele s hvězdným obráncem Dougiem Hamiltonem. Konkurence v Metropolitní divizi je ale velká a místenku do play-off mají z Islanders, Capitals, Penguins, Flyers, Hurricanes, Blue Jackets, Rangers a Devils jistou jen čtyři týmy.

Vedení klubu se poučilo s z loňské sezóny a vyztužilo post brankáře. Loni podepsaný veterán Corey Crawford za Devils nenastoupil ani jednou, své působení v Newarku si rychle rozmyslel a ještě před začátkem sezóny ukončil kariéru. Mackenzieho Blackwooda zbrzdilo nakažení koronavirem a po zbytek sezóny už nenašel ztracenou formu. Některé zápasy tak museli odchytat farmáři Scott Wedgewood, Eric Comrie nebo Aaron Dell.

Suma sumárum, Devils skončili nepovedenou sezónu s týmovou úspěšností zákroků 89,1 %, v této statistice skončil tradičně defenzivní celek až devětadvacátý. I letos mají Devils v plánu rozložit zátěž mezi dva gólmany, Mackenzieho Blackwooda totiž doplnil spolehlivý Jonathan Bernier. Při vší úctě k výše zmiňovaným brankářům, kteří za Devils chytali loni, je to výrazná změna k lepšímu.

Největších změn doznala obrana

Trenér Lindy Ruff se může těšit i na obměněné defenzivní řady. V minulé sezóně se obránci Devils dohromady zmohli jen na 15 vstřelených gólů, což je méně, než někteří beci zvládli sami (Jacob Chychrun a Darnell Nurse). Devils ovšem v létě ulovili asi největší rybu na trhu s volnými hráči, hvězdného obránce Dougieho Hamiltona.

Osmadvacetiletý bývalý hráč Bostonu, Calgary a Caroliny podepsal v Newarku sedmiletou smlouvu, která mu zajistí příjem 9 milionů dolarů ročně. Spolu s P.K. Subbanem se tak Hamilton okamžitě stal nejlépe placeným hráčem týmu.

A podpisem Hamiltona to neskončilo. Ještě předtím Tom Fitzgerald chytře využil situace, do které se před rozšiřovacím draftem dostali celky Colorada a Washingtonu, a výhodně přivedl do New Jersey Ryana Gravese a Jonase Siegenthalera. V klasickém vstupním draftu si pak Devils ze čtvrté pozici zvolili vytáhlého Lukea Hughese, mladšího bratra jejich hvězdičky Jacka Hughese.

Tyto nové posily v sestavě doplní kometa loňské sezóny Ty Smith, spolehlivý Damon Severson či zkušený P.K. Subban. Také obrana Devils tak přes léto doznala výrazného zkvalitnění a i v náročné Metropolitní divizi by mohla být konkurenceschopná.

Na pozici centra k žádným výrazným změnám nedošlo, v základní sestavě se loni rychle zabydlel Michael McLeod, který postupem času vytlačil Pavla Zachu na křídlo. Zklamáním byl naopak bývalá jednička draftu Nico Hischier a výrazný krok vpřed neučinil ani Jack Hughes. Od těchto dvou fanoušci New Jersey určitě očekávají více.

Větší otazníky panují na křídlech. Stálice posledních sezón Kyle Palmieri byl vyměněn k Islanders. Nathan Bastian zmizel během rozšiřovacího draftu. Nick Merkley a Michail Malcem se také stali oběťmi výměn. Velkým zklamáním byli Nikita Gusev a Andreas Johnsson (první z nich v průběhu minulé sezóny odešel na Floridu). Tom Fitzgerald posílil útok o zkušeného Slováka Tomáše Tatara, který doplní pracanta Milese Wooda a mladíky Jegora Šarangoviče, Pavla Zachu, Jespera Bratta či Janneho Kuokkanena. V kádru Devils najdeme spoustu zajímavých křídelníků, nicméně žádnou výraznou osobnost ligového formátu.

Kádr Devils prošel před ročníkem 2021/2022 výraznou obměnou a rozhodně bude zajímavé výkony Hamiltona, Tatara a spol. sledovat. New Jersey už by nemělo patřit k otloukánkům ligy, promluví ale i do bojů o postup?

