Preview: Jádro stárne, v Metropolitní divizi se přiostřuje! Islanders budou mít co dělat

Ostrované se snaží oddálit přestavbu, seč to jen jde, ale jejich plán na udržení se ještě chvíli ve vyřazovacích bojích začíná mít trhliny. Tým měl problémy s postupem již loni a vypadá to, že ani letos tomu nebude jinak. Islanders budou muset hrát hodně nad svoje možnosti, aby se v nabité Východní konferenci udrželi ve hře.

Útok 5/10

Zub času se postupně výrazně podepisuje na kostře mužstva. Kapitán Andres Lee už oslavil třiatřicáté narozeniny a podobně je na tom i Kyle Palmieri. Dvaatřicet bude mít brzy na krku i Brock Nelson. Všichni si ovšem zatím drží produktivní úroveň, ale otázkou zůstává, jestli to bude na nabitou Metropolitní divizi stačit. Navíc nezapomínejme na našlapanou Atlantickou divizi, která dotváří Východní konferenci.

Centři Matthew Barzal a Bo Horvat jsou oba nesmírně platní, ale bude nutné, aby oba zapracovali na produktivitě, jelikož beru velké peníze a bodová produkce se od nich čeká rozhodně mnohem větší. Hlavně Horvat zůstává za očekáváním a vedení vyčkává, jestli se chytne a naváže na formu z Vancouveru. Barzala neustále trápí zranění, kvůli kterým nemůže odehrát kompletní sezonu a už řádku let neměl po odehraném ročníku průměr minimálně bodu na zápas.

Obrana 6/10

V obraně nadále zůstává dvojice Pelech – Pulock. Oba by měli předávat své zkušenosti dál. Skvěle vypadá Noah Dobson, který táhne produktivitu zadních řad, ale bohužel je jeden z mála talentů, který v týmu zbyl. Vedení se velmi vyplácí Sebastian Aho, který za absolutně směšnou částku dokáže odehrát velmi důležitou roli.

Druhou sezonu v dresu Islanders zahájí Alexandr Romanov, který si vylepšil kariérní maximum a podobný kousek se povedl také Scottu Mayfieldovi.

New York si ovšem musí připravit nástupce, aby měl prapor kdo převzít.

Brankáři 7/10

Stejně jako v play-off, tak i ve vyřazovací části držel naděje Ostrovanů kouzelník Ilja Sorokin, který předvádí neuvěřitelné kousky. Na něm by měla také opět stát hra Islanders, kteří svému brankáři bezmezně důvěřují. Záda mu kryje krajan Semjon Varlamov, který si i v pokročilém věku stále drží dobrá čísla.

Celkové hodnocení redaktora

Islanders obětovali za Bo Horvata budoucnost za cenu pár let konkurenceschopnosti. Týmu brzy zestárne jádro a bude třeba tým přestavět. Podobnou politikou se vydal také Pittsburgh a ten by měl být také největším sokem New Yorku. Záležet bude hodně na formě Sorokina a také na dění v Atlantické divizi, která je velmi našlapaná a zřejmě budou mít slabší týmy z Metropolitní divize velký problém se probít do vyřazovací části. Islanders každopádně tikají hodiny.

