27. září 19:12Josef Potůček
Toronto bude tvrdší a fyzičtější tým, ale ztráta Marnera a nejistá obrana mohou šance kanadského týmu v nadcházející sezóně výrazně oslabit.
Sezóna 2024-25
"No grit. No grind. No greatness." - znění motta vyrytého na stěnu tréninkového centra Maple Leafs dokonale vystihuje jejich vzestupy i pády v sezóně 2024-25.
Po dalším nepostupu přes 1. kolo play-off na jaře 2024 vedení vyhodilo Sheldona Keefea a nahradilo ho Craigem Berubem, který v sezoně 2018-19 dovedl St. Louis Blues ke Stanley Cupu. Jeho přímočará povaha byla symbolem zamýšlené změny kultury v Torontu. Spolu s posilami v obraně, jakými byli Chris Tanev a Oliver Ekman-Larsson, dodaly kroky generálního manažera Brada Trelivinga Leafs nový nádech. Podle podrobnějších statistik obětovali trochu hokejové dovednosti, aby získali více tvrdosti. Vynikající výkony brankářů Anthonyho Stolarze a Josepha Wolla navíc zakryly jejich defenzivní nedostatky. Poprvé v historii klubu dokázali vyhrát těžkou Atlantickou divizi.
"Žádná houževnatost, žádná dřina, žádná velikost." To, co se vyjímalo na stěně tréninkového centra, se stalo prorockým nápisem. Sedmý zápas znovu zlomil Toronto - a tentokrát i slavnou éru tzv. "Core Four". Mitch Marner se posledního června stěhoval do Vegas, čímž se v Torontu uzavřela jedna kapitola.
Javorové listy tak vstupují do nové éry bez jedné ze svých hvězd. Místo přímé náhrady se rozhodli poskládat sílu kolektivně a ještě důrazněji vsází na filozofii tvrdého hokeje. Tým je mohutnější, odolnější a víc než kdy dřív staví na fyzické převaze.
Útok bez Marnera
Devět let éry Austona Matthewse a Marnera bylo ve znamení pravidelného přísunu gólů - Leafs nikdy neklesli mimo top 10 v počtu vstřelených branek. Loni skončili sedmí. Šest hráčů dalo 20 a více gólů, jejich přesilovka se po turnaji Four Nations rozjela a nakonec byla devátá nejlepší v lize.
Jenže odchod Marnera mnohé mění. Jeho 102 bodů nelze nahradit jedním hráčem. Proto musí zazářit jiní. Matthews, který loni bojoval se zraněním a dal "jen" 33 gólů, odhodlaně tvrdí, že je teď stoprocentně fit. Společně s Matthewem Kniesem má tvořit osu prvního útoku, zatímco o volné místo po jejich boku mohou zabojovat Max Domi nebo nově příchozí Matias Maccelli.
Druhá lajna bude stát na osvědčeném duu William Nylander – John Tavares. Nylander je jistotou přísunu bodů. Tavares loni překvapil 38 góly, ale ve 35 letech je otázkou, jak dlouho ještě udrží tempo. Pomoci by mohl dravý Bobby McMann. Spodní šestku pak oživí Dakota Joshua, Nicolas Roy či Nick Robertson.
Při přesilovce se na místo po Marnerovi zřejmě vrátí obránce Morgan Rielly. V Torontu doufají, že větší role v útoku znovu nastartuje jeho produktivitu.
Na první pohled je jasné, že Toronto Maple Leafs budou nepříjemným soupeřem. Tým si plně osvojil tvrdý, fyzický styl hokeje kouče Berubeho. Nově příchozí Joshua (191 cm, 93 kilo) jejich silový obraz ještě zvýrazňuje.
V obraně zůstal kámen na kameni
Realita v obraně je poněkud složitější. Chris Tanev a Jake McCabe sice vytvořili jednu z nejlepších defenzivních dvojic v celé NHL, jako celek ale Leafs hráli loni v obraně spíš pod své možnosti.
Mezi šestnácti týmy, které postoupily do play-off, připustily při hře pět na pět více šancí pouze Montreal a Dallas. V sérii s Floridou je pak srážela neschopnost vyvést puk z vlastního pásma, kde je Panthers až příliš často dokázali zavírat na dlouhé minuty.
Do nové sezóny Maple Leafs nastupují s prakticky totožnou obranou: Tanev s McCabem, Rielly s Brandonem Carlem a dvojice Benoit - Ekman-Larsson. Jedná se o velký, silný a přitom dostatečně pohyblivý obranný sbor. Absence špičkového beka, který by uměl rychle vyvést puk z tlaku a spolehlivě založit útok, je však patrná. Rielly už má nejlepší roky pomalu za sebou a Torontu takový hráč chybí.
Na soupisce přibyl Nicolas Roy, získaný v trejdu za Marnera. Je to spolehlivý defenzivní centr, který pravděpodobně odehraje spousty minut proti nejlepším soupeřovým formacím. Jenže o samotném odchodu Mitche Marnera se mluví málo - a přitom jeho přínos byl obrovský. Marner patří k nejlepším bránícím útočníkům celé NHL, byl finalistou na Selke Trophy, výborně hraje oslabení a za posledních pět sezon nasbíral nejvíce získaných puků v lize. Není pochybu, že bude chybět - a to jak v útoku, tak v obraně.
Jistota v maskovaných mužích
Snad jen mimo Winnipeg s Hellebuyckem se Javorové listy mohli loni pochlubit jedním z nejlepších obsazení brankoviště v celé NHL. Anthony Stolarz byl už podruhé za sebou v metrice "počtu gólů chycených nad očekávání" nejlepší v lize, zatímco jeho kolega Joseph Woll byl v této statistice sedmý. Ať stál mezi tyčemi kdokoli, Toronto mělo jistotu.
Obrovitý Stolarz působil jako rozdílový hráč - dokud ho v play-off nezastavila sporná kolize s floridským Samem Bennettem. Woll je atletičtější, umí chytat fantasticky, ale chybí mu Stolarzův klid a stabilita. Proti Panthers to bylo znát.
Očekávání redaktora
Konec éry Marnera byl nevyhnutelný. Maple Leafs chtěli více tvrdosti a jiné energie do bojů o Stanley Cup. Jenže Marner byl klíčový pro samotný postup do play-off. Bez něj bude Toronto slabší a v nabité Atlantické divizi může nakonec s povděkem brát "pouze divokou kartu". Okno na útok na Stanley Cup se zmenšilo.
