Loni obsadili druhé místo v Západní konferenci, jenomže v prvním kole nečekaně hladce vypadli s Coloradem Avalanche. Ve Winnipegu navíc před nadcházející sezónou skončila velká jména, včetně dosavadního trenéra. Místo příchodu nových tváří, vsadili na prodloužení kontraktů svých nenahraditelných opor. A tak i letos věří, že tým se opět semkne a postoupí mezi šestnáctku nejlepších.

Má víc mínusů než plusů a vydrží ze něj hrát jen málo kdo. Je to město s nejvyšším podílem násilné kriminality ze všech kanadských metropolí. Je to místo, kde průměrná roční teplota nepřesáhne tři stupně Celsia. A je to tým, který nesrší kádrem plným hvězd, ani úspěchy. Ne, Winnipeg je prostě specifický a v tom je vlastně kouzelný. Když se Jets probojují do play off, tak v provincii Manitoba neřešení lidé nic jiného. Před zápasy kolabuje doprava a Canada Life Centre se otřásá v základech. To největší šílenství nastalo v roce 2018, kdy Tryskáči došli až do semifinále Stanley Cupu a hráli svou historickou sezónu. V základní části dokonce skončili o pouhé tři body za vítězi Prezidentovy trofeje – Nashvillem Predators. Nakonec ale padli před branami finále. První zápas doma ještě vyhráli 4:2, pak ale nováček z Las Vegas začal úřadovat, podmanil si čtyři utkání v řadě a postoupil do finále. Od té doby se Jets stali pravidelným účastníkem play off, ale vždy vypadli v první, nebo druhém kole.

Seznam odchodů

Trojice Kanaďanů před letošní sezónou končí u Jets. Sean Monahan se upsal Colombusu Blue Jackets, Tyler Toffoli posílil San Jose Sharks a Brenden Dillon míří do New Jersey Devils. V devětašedesáti letech navíc odešel do důchodu i hlavní trenér Rick Bowness, který Winnipeg vedl poslední dva ročníky. Šéfem střídačky se tak stal dosud asistent Scott Arniel. Naopak po dlouhém jednání se Winnipegu podařilo prodloužit smlouvu s Colem Perfettim, nový dvouletý kontrakt mu vynese 3,25 milionu dolarů ročně. Právě on byl měl spolu s Breydenem Yagerem a Bradem Labertem dostávat ještě více času na ledě.

Daleko větší problém řešil manažer Kevin Cheveldayoff loni, kdy stále nebylo jasné, jestli dvě největší hvězdy Connor Hellebuyck a Mark Scheifele v týmu zůstanou, nakonec se ale oba upsali na dalších sedm let. Stejný vyjednávací maraton ho však zřejmě čeká i po konci letošní sezóny, protože to pro změnu vyprší smlouva osmadvacetiletému křídelníkovi Nikolaji Ehlersovi. Do té doby ale tradiční opory zůstávají pohromadě.

Kdo bude tahounem?

Jets jsou přesvědčeni, že velké posily zase tolik nepotřebují. Prakticky od znovuzrození v roce 2011, kdy se Atlanta Thrashers přestěhovala do Winnipegu, se v kádru drží právě jména, která jsou notoricky spojena s tímto klubem: Mark Scheifele, Nikolaj Ehlers, Kyle Connor, Adam Lowry, nebo Josh Morrissey v obraně. Nejproduktivnějším hráčem minulé sezóny byl právě Scheifele se 72 body (25 gólů a 47 asistencí), ovšem až na celkovém 49. místě kanadského bodování. Přesto skončili Jets druzí v Západní konferenci se 110 body, v lednu dokonce vévodili celé NHL. Doménou Winnipegu je totiž rozložená síla na všechny formace, nemají přirozeného lídra.

Sázet mohou ale i na švýcarské eso Nina Niederreitera či teprve dvacetiletého Brada Lamberta, jehož si Tryskáči v roce 2022 vybrali ze 30. pozice na draftu. Když v 64 zápasech za Manitobu Moose v AHL nasbíral 55 bodů za 21 branek a 34 nahrávek, dostal na jedno utkání pozvánku okusit i nejlepší ligu světa. Letos by už juniorský vicemistr světa, měl na centru dostat mnohem více příležitosti se probojovat do áčka mužstva se stíhačkou ve znaku.

Úspěch leží opět na Hellebuyckovi

Patří ke golmanům jako byl Dominik Hašek, Martin Broudeur, či relativně nedávno Jonathan Quick. Mezi krále brankoviště, kteří svými dechberoucími výkony dokázali i průměrné týmy dotáhnout do bojů o Stanley Cup. Connor Hellebuyck se stal jedničkou Jets dá se říct omylem, v roce 2016 se nečekaně zranil miláček fanoušků Ondřej Pavelec a Jets museli ihned najít dočasnou stabilní náhradu. Dali příležitost tehdy třiadvacetiletému Američanovi. A ten se jim odvděčil nadprůměrně vyrovnanými výkony. Pavelec po uzdravení pak již neoslňoval aa postupně dostával od trenéra Paula Maurice méně a méně zápasů, až nakonec organizaci, ve které působil od počátku své kariéry, opustil.

Hellebuyck se od té doby stal stěžejním pilířem úspěchu, vždyť od sezóny 2015/16 nastoupil do 505 zápasů, čemuž se ostatní brankáři ani nepřiblížili. Kevin Cheveldayoff si jej cení na tolik, že mu loni v říjnu nabídl smlouvu na sedm let za 59,5 milionu dolarů. V roce 2020 byl za své představení poprvé odměněn Vezinovou trofejí, kterou získal i po minulé sezóně. Jeho brankářský průměr činil 2,39 obdržené branky na utkání, úspěšnost zákroků měl přes 92 procent a navrch přidal 5 čistých kont. Extrémně vytížené jedničce se však nepovedlo play off. Colorado mu v pěti zápasech vstřelilo 28 gólů, defenziva Jets nevěděla, co si s útočníky Avalache počít a král brankoviště svůj tým také nepodržel.

Tryskáči ale věří, že to byl pouze černý moment kariéry, a že letos je dotáhne opět do vyřazovací fáze. Otázka však zní: Dokáže to sám odmakat za celý tým?

Očekávání redaktora

Winnipegu odešli hráči, kteří mohli připsat slušný bodový přiděl v celé sezóně, místo toho je tým opět ve stejném složení, jako v posledních letech. Pokud Jets budou i nadále proplouvat základní části, vyzrávat na silné týmy a Hellebuyck ukáže, kdo je držitele Vezinovy trofeje, tak do play off postoupí. Postup z prvního kola, ale je v současnosti nad jejich síly, kdyby dlouhé roky nezměněný kádr fungoval na jedničku, perou se nyní o Stanley Cup, ale celek bez velkých hvězd, nezmůže proti supersilným týmům v klíčové fázi turnaje prakticky nic.

