Preview: Kaprizov a jeho last dance v dresu Wild? Bude se Rus stěhovat?

14. září 18:00Jakub Ťoupek
Minnesota už nutně potřebuje nějaký úspěch. Pohybovat se dlouhé roky v lehkém nadprůměru je sice fajn, ale časem to může být unavující. Wild mají širokou fanouškovskou základnu, lidé hokejem žijí. I oni už ale vyhlíží kýženou vzpruhu. Ta mohla přijít především v prodloužení své největší hvězdy. Kirill Kaprizov ale první nabídku smlouvy odmítnul a příznivci Wild jsou lehce v rozpacích.
Minnesota je připravena udělat z Kaprizova nejlépe placeného hráče historie. Osmiletá nabídka v celkové hodnotě 128 milionů dolarů s cap hitem 16 milionů ročně by překonala všechny dosavadní rekordy. Přesto ji ruský kanonýr odmítl a poprvé to vypadá, že jeho působení v Minnesotě může mít brzy konec.
Především nutno říct, že si Minnesota tento kontrakt může dovolit. Druhým nejlépe placeným hráčem v organizace je Brock Faber, defenzivní jednička podepsala kontrakt s platem 8,5 milionu ročně. Na hranici 7 milionu je pak Boldy a Spurgeon. Wild nyní disponují necelými 4,5 miliony pod platovým stropem, tudíž si mohou velký kontrakt pro svoji hvězdu dovolit. Po sezóně také končí smlouvy veteránům Tarasenkovi a Zuccarellovi, kteří dohromady zabírají téměř 9 milionu.
Zda ale ruská superhvězda prodlouží, je stále otázkou, na kterou ještě nějakou dobu nebudeme znát odpověď. Kdyby se rozhodl nepodepsat, Wild by se museli postarat o trejd, nebo by o svoji star přišli po sezóně bez jakékoliv kompenzace.
Přechytá Wallstedt svého krajana?
Minnesotu rozhodně brankoviště netrápí. V minulé sezóně skvěle chytající Filip Gustavsson doslova zářil. Odchytal 58 utkání s úspěšností přes 91 % a jen tak tak se nedostal do finálové trojice v boji o Vezina Trophy. Dvojkou švédského brankáře byl legendární Marc-Andre Fluery, který ukončil svoji bohatou kariéru a přenechal místo dvojky.
Tou bude Jesper Wallstedt. Nebude to na úkor Gustavssona, ale Wallstedt konečně dostane šanci v NHL. Z AHL neodešel zrovna v nejlepším, když za špatným týmem Iowy dosáhl pouze 87,9 % úspěšnosti zásahů. Před minulou sezónou byl ještě považován za jednu z dvou nejlepších nadějí na této pozici. Pokud se Wallstedt nedokáže prosadit jako dvojka, Wild mají dostatek prostoru pod platovým stropem, aby se poohlédli po případné dvojce, nebo dokonce jedničce.
Na farmě si také zachytal slovenský rodák Samuel Hlavaj, který čeká na svoji šanci mezi nejlepšími, jde do svého druhého, a posledního, roku smlouvy a po slibném mistrovství světa se mu v případě Wallstedtovi nekonzistence mohou otevřít dveře.
Omladí obrana Wild?
V zadních řadách Minnesoty najdete skvělý mix dravého mládí a zkušených plejerů. Týmu však nedělá problém obranná činnost, nýbrž oslabení. Je to tak trochu anomálie. Tým, který se může opřít o velmi dobře fungující obranu, má obrovské problémy při hře v oslabení. V případě Wild to je navíc dlouhodobější jev. V posledních dvou ročnících se v této kategorii shodně umístili až na 30. místě.
Prvním obráncem bude bezpochyby Brock Faber, který začíná svůj nový osmiletý kontrakt s roční hodnotou 8,5 milionu dolarů. Na pravé straně obrany mu zdatně sekunduje kapitán týmu Jared Spurgeon. Zajímavé bude sledovat ale dění ve třetím obranném páru. Tam se totiž o místo perou i čeští obránci.
Davidové Jiříček a Špaček jsou pravorukými nadějemi obranných řad Minnesoty. Právě od Jiříčka už se očekává skok do hlavního týmu, rodák z Klatov se ale zatím nedokázal plnohodnotně prosadit. Cestu mu může překřížit také veterán Zach Bogosian. Zkušený pravák pravděpodobně nebude vyřazen ze sestavy ve prospěch nováčků, takže Jiříček bude muset porazit Carsona Lambose a Bogosiana v kempu.
Zadní řada Minnesoty se v průběhu sezóny výrazně změní. Návrat Brodina by mohl znamenat, že Bogosianova zkušenost bude postradatelná, především pokud Jiříček prokáže, že je připraven na pravidelné minuty. Velkou nadějí je pak Zeev Buium, pokud bude do listopadu hrát dostatečně dobře, mohl by právě on skončit po Faberově levici, zatímco Brodin a Spurgeon vytvoří zkušenou dvojici za nimi. Nesmíme zapomínat také na Jacoba Middletona, jenž prodloužil s Minnesotou o 4 roky.
Tak co Kaprizov?
Otázka Kaprizova bude Wild hnát do té doby, než se vše rozhodne. Ruský forvard si v loňské sezóně vinou zranění vyzkoušel v základní části jen 41 utkání, ve kterých byl ale největší zbraní týmu. Skvěle hraje na obou stranách kluziště, a ještě sbírá spousty bodů. Pouze ve své nováčkovské sezóně neměl bod na utkání, tehdy získal v 55 kláních 51 zápisů do statistik.
Zakopaný pes je právě na útočném konci ledové plochy. Pokud chce Minnesota skutečně udělat významný krok kupředu, potřebuje dramaticky navýšit palebnou sílu. Pomoci mohou nové akvizice Vladimir Tarasenko a Nico Sturm, naprosto stěžejní ovšem je, aby zůstaly zdravé současné opory.
V ofenzívě tak budou muset pookřát především Marco Rossi a Matt Boldy. Především pak Rossi dlouho tápal s podpisem, který nakonec zpečetil jeho ambice v dresu Wild. V prvním roce po napjatém vyjednávání je Rossi dychtivý dokázat, že to zvládne i bez Kaprizova. V minulé sezóně se dostal na hranici 60 bodů, vedení ale od něj očekává ještě o kousek víc.
Matt Boldy se vyšoupnul skoro k hranici bodu na zápas. Odehrál celou základní část se ziskem 73 kanadských bodů a s návratem Kaprizova by se mohl dostat až na hranici bodu na utkání. Wild neotáleli a palebnou sílu zkvalitnili o Vladimíra Tarasenko, který už sice nepatří mezi nejmladší, góly stále střílet umí.
Stejně tak jako Mats Zuccarello, on i Tarasenko mají poslední rok smlouvy a nejspíš poslední větší kontrakt. Své si odehraje i duo Ryan Hartman a Marcus Foligno, kteří patří mezi stabilní hráče sestavy Wild, podobně jako Marcus Johansson, který si ještě rok zahraje v zeleném dresu s minimálním platem.
Útočné řady opustili Gustav Nyquist a Justin Brazeau, kteří si našli své místo v organizacích NHL, naopak Devin Shore se rozhodl pro angažmá v Česku, kde obléká dres Sparty. Na jejich místa mohou ale prorazit i mladící. Danila Jurov, nebo Liam Öhgren jsou připraveni udělat skok do nejlepší hokejové ligy světa.
Joel Eriksson Ek, věčný uchazeč o Selkeho trofej, který se loni potýkal se zraněními se vrací do sestavy Wild. Pokud se tento velký hráč dokáže vrátit ke své nejlepší formě s 30 góly, budou mít útočné formace sílu bodovat a přestřílet své soupeře.
Očekávání redaktora
Pokud se Minnesota dohodne s Kaprizovem, který bude v herní pohodě, může se opět prát o druhé kolo v play-off. Dalším základním předpokladem je také vylepšení oslabení, které bude zásadní pro vývoj celé sezóny. Pokud zvládnou tyto dva úkoly, nejlepší osmička Západní konference je rozhodně nemine.
