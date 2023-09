Preview: Konkurence je obrovská! Canadiens čeká ještě předlouhá cesta!

Fanoušci Montrealu si musí opět připravit pořádnou dávku trpělivosti. Zatímco konkurence posílila, tak Montreal dál přestavuje kádr. Tato část bohužel nejde přeskočit ani vyřešit na trhu volných hráčů. Canadiens každopádně myslí na budoucnost a své klenoty si postupně pojišťují na dlouho dopředu. Zrání týmu ale ještě potrvá.

Útok 4/10

Montreal si je moc dobře vědom, v jaké fázi se nachází, a proto zbytečně nerozhazuje peníze. Útočné řady budou poskládané obdobě jako loni s tím rozdílem, že Canadiens doufají, že se jim vyhnou zranění, která loni extrémně ničila celou kabinu.

Bez zdravotních problémů snad vydrží Slovák Juraj Slafkovský, který by rád dokázal, že sázka na něj nebyla jeden velký omyl.

Vedení věří především v Nicka Suzukiho a Colea Caufielda, kteří by v budoucnu měli převzít hlavní otěže týmu a stát se hlavními tvářemi klubu. V Montrealu jim důvěřují natolik, že jim nabídli dlouholeté smlouvy s ročním platem blížícím se 8 milionům dolarů. Canadiens usoudili, že hráči důvěru splatí a v budoucnu budou mít mnohonásobně vyšší hodnotu, než bude jejich pobíraná gáže.

Růst by měl nadále i Kirby Dach, který si v první sezoně v kádru Canadiens nevedl špatně a uvidí se, jestli dokáže podobnou sezonu zopakovat.

S rozvojem mladých by měli pomáhat zkušený Sean Monahan, Josh Anderson nebo Brendan Gallagher, jehož smlouva však Montrealu vůbec neprospívá.

Předvést by se mohl i Lias Andersson, který měl vynikající sezonu na farmě a po peripetiích v předchozích klubech by mohl konečně rozvinout svůj potenciál.

Obrana 4/10

Defenzivní řady Montrealu to budou mít v nabité Atlantické divizi velmi složité. Zkušení borci v podobě Davida Savarda, Mikea Mathesona a Chrise Widemana budou působit jako mentoři pro Justina Barrona a Kaidena Guhleho.

Prorazit se snaží i Jordan Harris a místo si chce vybojovat i Gustav Lindström.

Velkým překvapením bylo draftování Davida Reibachera, který dostal přednost před několika útočnými hvězdami včetně Matveje Mičkova.

Brankáři 3/10

Návrat Price by byl jeden velký zázrak a Montreal se bude muset spolehnout na trojlístek Allen – DeSmith – Montembeault.

První dva jmenovaní jsou ostřílení hokejoví veteráni, kteří už mají leccos za sebou. Loňské sezony však neměli nejzářivější, i když za jejich statistiky mohly částečně i nepříliš silné obrany.

Ani Montembeault nedokázal uhájit v dresu Montrealu dobrá čísla. Montembault a DeSmith si však zlepšili chuť na mistrovství světa, kde v turnaji předváděli spolehlivé výkony. DeSmith mění angažmá poprvé v kariéře v NHL. Dosud chytal jen za Tučňáky.

Celkové hodnocení redaktora

Tým bude potřebovat ještě hodně času, aby mohl být v našlapané Atlantické divizi konkurenceschopný. Přestavba ještě nějakou řádku let potrvá a Montreal nečekají lehké roky. Vedení sází na dlouhé smlouvy, které by časem mohly být velmi výhodné, jelikož by se měl platový strop zvyšovat. Každopádně letos to na postup do play-off rozhodně nebude. Tým má až nepřeberné množství slabin.

