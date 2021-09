PREVIEW: Kostra týmu se nezměnila. Mazáci Lou a Barry pošilhávají po Stanley Cupu

Tak blízko hokejovému grálu nebyli newyorští Ostrované od roku 1984. Jen jedno vítězství je dělilo od zdolání Tampy a finále proti Montrealu, jenže Blesky ukázaly svou sílu a rozhodující duel vyhrály nejtěsnějším možným výsledkem 1:0. Svěřenci velezkušeného stratéga Barryho Trotze si tak museli nechat zajít chuť, ve stejné fázi play-off totiž vypadli už podruhé za sebou.

Zklamání to bylo velké, avšak touha něco dokázat v New Yorku stále přetrvává. Od své nejúspěšnější éry v historii na začátku 80. let se celek z Long Islandu většinou nedržel mezi užší špičkou NHL. V posledních třech sezonách do ní napevno pronikl. V roce 2019 si zahrál semifinále konference a v následných dvou letech padl ještě o kolo dále.

Bez Leddyho a Eberleho

Kádr Islanders se přes léto příliš nezměnil, přesto si fanoušci tohoto celku budou muset zvykat, že na ledě už v modro-oranžových dresech neuvidí Nicka Leddyho a Jordana Eberleho. Leddy byl vyměněn do Detroitu za Richarda Pánika a druhé kolo letošního draftu. Newyorčané si utvořili místo pod platovým stropem, přičemž Red Wings získali kvalitního a prověřeného zadáka. „Win-win“ situace pro obě strany.

Do kádru nováčka ze Seattlu má namířeno Jordan Eberle, kterého si Krakeni vybrali v rozšiřovacím draftu. Pro Islanders se jedná o velké oslabení, neboť jednatřicetiletý útočník nastupoval v minulých sezonách pravidelně po boku Mathewa Barzala. Kdo se tedy posune na křídlo elitního útoku? Variantami jsou uzdravený kapitán Anders Lee, ostřílený Kyle Palmieri nebo mladičký Oliver Wahlstrom.

Lou dlouho vyčkával

Dlouho dopředu se avizovalo, že čtveřice Kyle Palmieri, Casey Cizikas, Ilja Sorokin a Anthony Beauvillier se s Islanders na nových smlouvách dohodla. Oficiální oznámení se ovšem protáhlo až do začátku září, což mohlo nejednoho fanouška Ostrovanů značně znejistit. Nakonec to dopadlo rozumnými dohodami. Beauvillier se Sorokinem si plácli u tříleté smlouvy za 4 miliony dolarů ročně. Cizikas si nově vydělá 15 milionů dolarů za šest let a Palmieri ukrojí v následujících čtyřech sezonách z platového stropu klubu 5 milionů dolarů.

Generální manažer Lou Lamoriello je moc dobře znám svými promyšlenými tahy. Zároveň se ale netají tím, že mu nedělá zrovna radost, když některé informace prosáknou do médií dříve, než je samotný klub zveřejní. Proto bylo až překvapivé, jak dlouho ohledně podpisů nových smluv mlžil, přestože ty byly už dávno zpečetěné. Nebo si přece jen chystal manévrovací prostor k dalším výměnám?

Pelech prodloužil, Parise přišel, Chára se vrátil

Mezi staronovými podpisy smluv by však nemělo zapadnout jméno Adama Pelecha. Defenzivní poctivec se přes léto stal chráněným volným hráčem. Hrozila mu i arbitráž, ale nakonec se dohodl se svým současným zaměstnavatelem na dalších osm sezon. Z platového stropu ukrojí „jen“ necelých 6 milionů dolarů ročně, což se jeví jako výhodný byznys, pakliže do toho všeho zohledníme nedávné velice štědré smlouvy pro chicagského Setha Jonese a Darnella Nurse z Edmontonu.

Dá se očekávat, že se Pelech znovu objeví v prvním obranném páru po boku Ryana Pulocka. Svůj čas na ledě jistě dostane i Scott Mayfield, s nímž by měl po odchodu Nicka Leddyho utvořit dvojici talentovaný Noah Dobson. Dresu Islanders zůstane věrný i ostřílený harcovník Andy Greene, jenž se i v osmatřiceti letech rozhodl pokračovat v kariéře.

Jednou z mála posil, kterou Islanders v létě ulovili, je útočník Zach Parise. Lou Lamoriello tak přesně po devíti letech obnoví spolupráci s dnes už bývalým hráčem New Jersey a Minnesoty. Ještě v Devils společně dosáhli na finále Stanley Cupu 2012, právě v tomto ročníku dělal Parise dokonce kapitána.

Jen pár dnů před začátkem nové sezony navíc Islanders posílili o Zdena Cháru. Vytáhlý slovenský obránce, který nejlepší léta své kariéry prožil v Bostonu, se v barvách Ostrovanů ukáže přesně po dvaceti letech. Minulý ročník strávil čtyřiačtyřicetiletý mazák v barvách Washingtonu.

O co se Islanders budou moct opřít?

Jednoznačně o brankáře. V minulé sezoně podával ruský gólmanský tandem Ilja Sorokin – Semjon Varlamov výborné výkony. Prvně jmenovaný byl s 91,8% úspěšností zákroků na desátém místě celé soutěže po základní části. Jeho krajan Varlamov si držel průměr bezmála 93 %, což bylo za Alexem Nedeljkovicem, jenž však odchytal podstatně méně duelů, druhé nejlepší číslo.

Alfou a omegou úspěchu Islanders bude bezesporu opět pevná defenzíva. Vždyť v minulé sezoně tým Barryho Trotze inkasoval jen 128 branek v 56 odehraných zápasech. Po Vegas byl druhým nejméně inkasujícím celkem v celé soutěži.

