PREVIEW: Mladí králové opět na scéně. Kam až půjde LA?

Není to tak dávno, co mělo Los Angeles jednu z nejzajímavějších základen mladých hráčů. Tihle borci se pomalu stávají stabilními členy sestavy. Když k tomu přidáme kalifornské stálice, vyjde z toho více než zajímavý tým. Loni z toho bylo první kolo, co letos?

Kings patřili v uplynulé sezoně k příjemným překvapením. Žádný zázrak to nebyl, avšak všechno má svůj čas. Když srovnáme věčné přestavby Devils či Sabres s tou losangeleskou, jsou v ní doslova Králové.

Nakonec z toho bylo páté místo v konferenci, předběhli teda například Dallas, Nashville, Vegas či Vancouver. A play off? Zde se ukázala nezkušenost. Nikdo by nemohl nic namítnout, kdyby Kopitarova parta přes Edmonton v prvním kole prošla, vždyť vedla už 3:2 na zápasy. Nevyšlo to, avšak je na čem stavět.

Ideální mix

Na první pohled víceméně obyčejný tým, na ten druhý, mnohem podrobnější, vyvážený mix zkušeností, mládí a herních stylů.

Velký kontrakt nabíhá gólmanovi Calu Petersenovi, jenž bude sdílet branku s dnes již legendárním Jonathanem Quickem, který i v minulé sezoně ukázal, že zachytat pořád dokáže, několikrát z toho byly opravdu heroické výkony.

A obrana? To bude pořádně zajímavé! Po zranění by se měl vrátit nejen člen základní sestavy Sean Walker, ale také jedenáctimilionový Drew Doughty. V obraně nebude jediným veteránem, zapojit by se měl také Alexander Edler. Pak jsou to ale mladší borci, kteří větří šanci.

Kupříkladu Mikey Anderson je bekem budoucnosti, stejně jako (v den vydání stále nepodepsaný) Sean Durzi. Své kvality mají i Tobias Bjornfot a Jordan Spence.

Jak v bráně, tak v obraně jde o mix mládí a zkušeností. A v útoku tomu není jinak. I když zde není takový rozdíl, jádro ofenzivy tvoří spíše střední generace, jež je v lize už zavedená.

Phillip Danault se ukázal jako vynikající posila, stejně jako Viktor Arvidsson. Své roky už má v LA odehrané Adrian Kempe či Alex Iafallo. A pak? Banda pracovníků, která nevypustí vůbec nic. Trevor Moore, Blake Lizotte či Brendan Lemieux jsou typickými borci do třetích či čtvrtých útoků, o které nemusí mít trenér strach.

A to nejlepší nakonec. Anže Kopitar je zavedené jméno. Dlouhodobě jeden z nejlepších defenzivních útočníků NHL, žijící legenda Kings a kapitán družstva. K ruce dostane parťáka, na kterého budou upřeny všechny oči.

Řeč je pochopitelně o Kevinu Fialovi, který přišel výměnou z Minnesoty a obratem podepsal obří kontrakt. Sedm let, 55,12 milionu dolarů. Žádné výmluvy neprojdou, to on bude tahounem ofenzivy a hráčem, jenž by měl tým dostat na jiný level.

Pečlivé skládání, nebo útok?

Pokud LA prokáže své kvality nejen na papíře, ale i na ledě, nemělo by se o play off strachovat. Nastává tak otázka, jestli do toho generální manažer Rob Blake řízne a přivede zvučné posily za účelem úspěchu ve vyřazovací části, nebo bude tým ještě pečlivě skládat.

Je dost možné, že se to bude odvíjet od vývoje dvou borců, které jsme zatím nezmínili. Quinton Byfield, Kopitarův nástupce, a Arthur Kaliyev, parádní střelec, by mohli vystřelit do nebes a stát se velkými tahouny.

Pokud se tak stane, možná by ani velké posily nemusely přicházet. Nicméně pokud se bude týmu dařit, mohlo by se stát, že na vyšší příčky mohou klidně útočit – a to i na přestupovém trhu. LA je totiž velká organizace a podobně jako třeba Rangers bude chtít svou přestavbu co nejvíce urychlit.

Predikce

Los Angeles má dobře poskládaný tým. Pokud si sedne obrana a mladíci zařadí vyšší rychlost, může z toho být klidně semifinále konference. Klidně se může stát, že Kings opět v divizi skončí třetí za suverény z Alberty. Jestli v NHL existuje několik týmů, které bude zajímavé podrobněji sledovat, Kings mezi ně rozhodně patří.

