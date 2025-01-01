Preview: Napraví si Vancouver reputaci a vrátí se do play off?

29. září 20:08Adam Čuba
Loňská sezona kanadského Vancouveru se rozhodně nedá označit za vydařenou. Parta kolem kapitána Quinna Hughese nedokázala navázat na předchozí rok, kdy se Canucks v základní části blýskli dokonce 109 body, díky čemuž vyhráli Pacifickou divizi, a play off se jich tentokrát vůbec netýkalo. Napraví teď mužstvo, které má ve svém středu dva české Filipy Hronka s Chytilem svou reputaci a vrátí se do bojů o Stanley Cup?
Vydrží Demkovi zdraví?
Brankoviště mají Kosatky vyřešené, roli jedničky bude zastávat Thatcher Demko, dvojku mu bude dělat Fin Kevin Lankinen. Trochu potíž je ale v Demkovi. Ten je samozřejmě výtečný gólman, problém je ale v tom, že mu tak úplně nedrží zdraví. Za šest let, kdy chytá stabilně v NHL, nevydržel stoprocentní ani jedinkrát, loni třeba odchytal jen třiadvacet soutěžních duelů, což je šílené číslo. Vancouver tak teoreticky může dohnat třeba trejd Arturse Šilovse, kterého Canucks poslali do Pittsburghu. Mladý Lotyš se v posledních dvou letech otrkal v NHL a letos by byl připraven zaskočit v případě nouze.
V obraně jeden z nejlepších beků planety i jeho český parťák
26 let. Tak dlouho žádný obránce v NHL nevyhrál Hart Trophy, cenu pro MVP nejlepší ligy světa. Quinn Hughes je bek, který by tento nehezký trend klidně mohl narušit. Výkony Canucks s ním stojí a padají, průměrně odehraje klidně ke třiceti minutám za zápas. Nejstarší z bratrského klanu Hughesů loni dokonce vyhrál produktivitu svého týmu s bilancí 16+60, o rok předtím si stanovil osobní rekord s 92 body (17+75).
Zdatným parťákem mu je Čech Filip Hronek. Rodák z Hradce Králové v posledních dvou letech zaujal místo po boku hvězdného Američana v první obranné dvojici, a i když loni trošku polevil ze své bodové produkce (5+28), jeho pozice mezi klíčovými zadáky mužstva by ohrožena být neměla.
Solidně vypadající defenzivní sestavu doplňují vysocí Marcus Pettersson (195 centimetrů) a Tyler Myers (203 cm). Především první jmenovaný může pomoct třeba jako záskok na přesilovce, běžně je zvyklý udělat okolo třiceti bodů na sezonu.
Pettersson věří v bounce back season
Útok Vancouveru pálí především jedna otázka. Zvládne Elias Pettersson hodit za hlavu nepovedený ročník a vrátí se k výkonům, na které jsme u něj zvyklí? Produktivní švédský forward bere ročně víc než 11 milionů, za což už musí doručovat kvanta bodů. No, a to se právě nedařilo, Pettersson zvládl patnáct branek a třicet nahrávek, což je zhruba polovina jeho produkce ze sezony 2023/24, k číslům z ročníku 2022/23 (39+63) se ani nepřiblížil. Pokud první centr Canucks zažije „bounce back season,“ mohou jeho tým čekat světlé zítřky...
Na postu druhého centra číhá zlínský odchovanec Filip Chytil. Toho po celou kariéru trápí nejrůznější zranění spojené s otřesy mozku, nicméně, když je zdráv, dokáže být v NHL důležitým útočníkem. Dokazoval to i loni, kdy nejprve vytvořil údernou třetí lajnu New Yorku Rangers (s Kaapem Kakkem a Willem Cuyllem) a následně se prosazoval i po trejdu do Vancouveru. Bohužel, potom přišlo další zranění a Chytilovi nezbylo nic než se začít soustředit na další ročník.
Parťákem českého centra by mohl být třeba průšvihář Evander Kane, který přišel do Vancouveru z Edmontonu, kde sehrál velmi slušné play off. I když má kanadský dravec problematickou minulost, hokej hrát umí, běžně zvládne okolo dvaceti gólů za sezonu.
Nastupující generaci by mohl zastupovat Jonathan Lekkerimäki, další člen švédské kolonie u Kosatek. Jednadvacetiletý rodák z Huddinge se v NHL uvedl loni ve velmi dobrém světle, když dal gól hned ve svém druhém zápase mezi smetánkou. Na šanci každopádně číhají i další mladíci, kteří mimochodem loni vyhráli farmářskou AHL s Abbotsford Canucks.
Očekávání:
Někdo by možná tušil, že po nezvládnuté sezoně Vancouver pořádně řízne do kádru. Nestalo se, Canucks se rozhodli věřit aktuálnímu jádru, podepsali dlouholeté opory Garlanda s Boeserem i gólmana Demka. Cíl je každopádně jasný – vrátit Vancouver do bojů o Stanley Cup. K tomu bude potřeba především to, aby se Elias Pettersson opět ujal role klíčového prvního centra, a také to, aby dalším oporám drželo zdraví. Ať už je to Thatcher Demko s Filipem Chytilem, nebo také Quinn Hughes, bez nějž budou Canucks vždy téměř poloviční...
