Preview: Nashville bude bojovat o body s Ottawou

V noci na úterý se bude hrát pouze jedno utkání. V Tennessee se utká Nashville s Ottawou.

Predators jsou jednoznačně jedním z největších zklamání letošního ročníku a nevypadá to, že by se měli ještě probrat k nějaké stíhací jízdě. Nashville z posledních čtyř zápasů odešel bez bodového zisku a ani tentokrát nebude v roli favorita.

Ottawa naopak dokázala udělat krok vpřed a aktuálně ji v Atlantické divizi patří třetí příčka, což by znamenalo, že se tento kanadský celek zvládne probojovat do play-off. Do sestavy Senators by se navíc mohl již dnes vrátit Linus Ullmark. Kvůli zranění bude naopak chybět Josh Norris.

