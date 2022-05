PREVIEW: Nejvyrovnanější série? Wild se střetnou s Blues

Alespoň na papíře patří tahle série k těm nejvyrovnanějším, co bychom mohli v prvním kole vidět. Minnesota i St. Louis za sebou mají výbornou základní část. I proto se jen málokdo odváží tipnout, kdo postoupí. Základní část naznačuje, že by těžkou sérii mělo zvládnout St. Louis.

Tarasenko a spol. totiž vyhráli tři ze čtyř vzájemných zápasů. O obrovské vyrovnanosti však hovoří i fakt, že kromě jednoho utkání se všechna rozhodovala až v prodloužení či nájezdech.

Už na první pohled jde vidět, že vyhrát může kdokoliv. St. Louis má výbornou ofenzivu, což naplno ukázalo v základní části, kdy se mu jednou podařilo vstřelit alespoň čtyři branky ve dvanácti po sobě jdoucích zápasech! Útočnou sílu má i Minnesota, vždyť hned šest hráčů vstřelilo alespoň dvacet branek.

Minnesota Wild – 82 zápasů, 113 bodů, úspěšnost 68,9 %, skóre 310:253, nejproduktivnější hráč: Kirill Kaprizov 47+61

O tom, že je Minnesota kvalitní tým, se vědělo už před sezonou. Nicméně jen málokdo čekal, že se naplno dostanou do užšího okruhu favoritů. Nakonec z toho bylo druhé místo v konferenci za suverénem z Colorada.

Jak bylo zmíněno, Minnesota se může spolehnout na to, že gól může dát téměř kdokoliv. Trenéři chytře rozkládají síly tak, aby byla každá lajna nebezpečná.

Kapitolou samou pro sebe je Kirill Kaprizov. Ten se nakonec umístil na pátém místě kanadského bodování se 108 body. Jeho síla netkví jenom ve velké produktivitě, ale také v jeho geniálních momentech, kdy dokáže zápas rozhodnout sám – povedenou kličkou, pohotovou střelou nebo geniální nahrávkou.

Za ním jsou sice ne tolik hvězdná jména, zato jsou ale roky sehraná a také značně produktivní. Kevin Fiala, Mats Zuccarello, Ryan Hartman či Joel Eriksson Ek jsou zavedenými jmény. Když k tomu přidáme vynikajícího nováčka Boldyho, dostaneme velice kvalitní ofenzivu.

Ta bude podpořena zkušenou obranou. Jména jako Jonas Brodin, Mat Dumba, Jared Spurgeon, Alex Goligoski nebo Dmitrij Kulikov odvádí dobrou práci. Solidně se jevila také posila ze San Jose Jacob Middleton.

Když jsme u posil, nejde nezmínit tu nejzářivější. Marc-Andre Fleury přišel s aurou vítěze a vytoužené posily. V Minnesotě je nadšený a dá se očekávat, že do play off vstoupí jako jednička.

Větší slabinou by mohlo být oslabení, Wild totiž v základní části ubránili pouze 76,1 % početních nevýhod. Jedná se o osmý nejhorší výsledek v lize.

St. Louis Blues – 82 zápasů, 109 bodů, úspěšnost 66,4 %, skóre 311:242, nejproduktivnější hráč: Vladimir Tarasenko 34+48

Se St. Louis se musí počítat. I přes výkyvy formy či nepřesvědčivé výkony jsou týmem, který je stavěný přesně na play off. Díky dobrým výkonům v základní části si však tým Craiga Berubeho udělal solidní výchozí pozici pro další úspěch.

Pozitivem je, že šlape ofenziva. Vladimir Tarasenko, Robert Thomas, Pavel Bučněvič, Jordan Kyrou, Ivan Barbašev, Brayden Schenn, David Perron, Ryan O'Reilly či Brandon Saad oplývají zkušenostmi i hokejovým umem, vždyť letos si každý z nich připsal vynikající sezonu.

Výborná útočná jména se odráží také na přesilovce, která je jednou z dominant Blues. Lepší úspěšnost početní výhody mělo pouze Toronto, St. Louis totiž využilo hned 27 procent přesilovek!

Stejně jako Wild, i Blues mají velice zkušenou obranu. Velké minuty dostávají obzvlášť opory Colton Parayko, Torey Krug a Justin Faulk. Poslední dva jmenovaní získali přes čtyřicet kanadských bodů, dobrá čísla mají také ve statistice +/-.

Faktorem, který pro Blues nehraje, je pozice v brankovišti. Zatím se totiž ani neví, kdo mezi tři tyče nastoupí. Bude to Ville Husso, jenž byl v základní části de facto jednička, nebo hrdina z před několika let Jordan Binnington?

Druhý jmenovaný není v nejlepší formě. Na konci základní části dostal příležitost ve dvou zápasech po sobě, ale neuspěl. Proti Avalanche měl úspěšnost zákroků téměř 88 %, ale proti Arizoně pouhých 80 %!

Dá se tak předpokládat, že přednost dostane Husso. A to i přes to, že v play off NHL nemá odchytanou ani minutu.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY V TÉTO SEZONĚ

Minnesota – St. Louis 4:3 pp.

Minnesota – St. Louis 4:6

St. Louis – Minnesota 4:3 pp.

St. Louis – Minnesota 6:5 pp.

TIP REDAKTORA

Minnesota Wild – St. Louis Blues 4:3

Očekávám velice vyrovnanou sérii, ve které budou rozhodovat maličkosti. Klidně se může stát, že jeden zápas skončí 1:0 a ten další 6:4. Oba týmy jsou nevyzpytatelné, velkou roli bude hrát výhoda domácího prostředí, která by v sedmém zápase hrála pro Wild. Stejně pro ně hrají i gólmani, dvojice Fleury a Talbot je lepší než Husso a Binnington. Minnesota pro sebe tuhle těžkou sérii uzme.

