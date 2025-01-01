NHL.cz na Facebooku

NHL

Preview: NHL odstartuje třemi zápasy. Obhájci z Floridy a souboj těžkých vah na Západě

7. října 19:54

Radim Sochor

Nová sezóna NHL 2025/26 startuje ve velkém stylu. Úvodní noc nabídne hned tři zápasy a máme se na co těšit.

Úvodní zápas nové sezony proběhne na ledě Floridy. Hráči Panthers budou před úvodním vhazováním oslavovat loňský zisk Stanley Cupu. Hned z kraje sezóny se ale budou muset vypořádat s absencemi dvou klíčových opor - kapitána Barkova a útočníka Tkachuka, kteří nestihnou začátek ročníku kvůli zraněním.

Mike Sullivan, dlouholetý kouč Penguins, nyní vede Rangers. V Madison Square Garden se na trenérské pozici kdysi už objevil. V období 2009-2013 zde působil jako asistent trenéra. Uvidíme, zdali se mu povede dobře v pozici hlavního kouče. Pomoct by mu mohlo to, že útok New Yorku je zpět kompletní a do zápasu by měli nastoupit Panarin i J.T. Miller, kteří dokončili trénink bez omezení.

Veterán Anže Kopitar už před startem ročníku potvrdil, že nadcházející sezóna bude jeho poslední v NHL. Pro Los Angeles Kings tak půjde nejen o honbu za úspěchem, ale i o symbolické rozloučení s ikonou, která v klubu působí od roku 2006/2007.  Hned na úvod je však čeká mimořádně náročná zkouška - Colorado Avalanche. Soupeř, který Kings z posledních čtyř vzájemných duelů porazil hned třikrát. 

Všechny tři zápasy budete moct živě sledovat na kanálech Nova Sport. 

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

25 milionů pro McDavida? Slabý odvar, Walman si přijde téměř na dvojnásobek

7. října 15:00

Po 19 letech dá Pittsburgh prostor v prvním zápase dvěma teenagerům

7. října 14:00

Reimerův návrat do Toronta skončil dřív, než začal. Leafs místo něj sehnali náhradu

7. října 11:30

S rostoucím stropem roste chuť. Hvězdička Utahu odmítla skoro 10 milionů ročně

7. října 9:30

nhl.cz doporučuje

Kulich vyléčil zranění a těší se na čtvrtou sezónu mezi profíky. Co od něj chce Lindy Ruff?

3. října 11:00

Legenda hlásí konec. Kopitar po sezoně ukončí kariéru

19. září 10:30

Zámořskou optikou: Pastrňák udělá 115 bodů. A jak vidí další Čechy experti Hockey News?

15. září 15:00

Sweeney k vyhlídkám Bruins: Starého kápa jsme se zbavili, nového zatím nemáme

10. září 12:00

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.