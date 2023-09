Preview: O zlepšení se mluví neustále! Přijde však konečně kýžený progres?

"Příští sezonu to zaručeně vyjde!" Tuto mantru slyší fanoušci Šavlí v různých analýzách každou sezonu a zatím z toho byl vždy propadák. Buffalo má sice talentů na rozdávání, ale zatím absolutně nenaplňuje očekávání. V týmu už přitom jádro dorůstá do ideálního věku. Prokletí je tedy třeba zlomit co nejdříve.

Útok 7/10

Šavle přes neúspěšnou sezonu do jádra útočných formací nesahaly a prakticky nechaly vše tak, jak leží a běží. Vše zůstalo absolutně při starém. Sabres chtějí dát prostor hlavně dravému mládí, které si místo na soupisce právem vybojovalo. Dylan Cozens zažil úchvatnou sezonu v níž nasbíral 68 bodů a bude se snažit potvrdit, že sázka na něj byla správná. Neztratili se ani Jack Quinn, Peyton Krebs nebo John-Jason Peterka. Celý trojlístek si navíc svými výkony řekl o nominaci na Mistrovství světa ve Finsku a Lotyšsku.

Nesmírně platným tahounem se ukázal Tage Tompson, nad jehož kontraktem mnozí kroutili hlavou, ale nyní si Buffalo mne ruce za tento tah. Body se opět čekají také od Alexe Tucha, Viktora Olofssona a Caseyho Mittelstadta, který doufá, že zvládne odehrát kompletní sezonu jako se mu to povedlo minulý rok. Hodně bude záležet v jakém rozpoložení do ročníku zasáhne Jeff Skinner, který zažil fantastickou sezonu, ale v kariéře jej provází časté výpadky formy.

Obrana 7/10

Obrané řady doznaly několika změn. Produktivita bude opět ležet na Rasmusu Dahlinovi, který stále podává výborné výkony. Přiblížit by se měl i Owen Power, od nějž si vedení také hodně slibuje. Své místo by měl stále mít i Fin Henri Jokiharju.

Zkušenosti by měly dodat dva příchody z Bostonu a Colorada. V růstu by měl nadějím pomoci velezkušený Erik Johnson, který po několika letech opustil Laviny a z kádru Medvědů se k Šavlím přesouvá osmadvacetiletý Connor Clifton.

Posílení stálo místo ruského Ilju Ljubuškina, který zamířil výměnou za pozici v draftu do Anaheimu.

Brankáři 3/10

Tady bude zřejmě Šavle řádně tlačit bota. Eric Comrie rozhodně neplatí za jedničku NHL a jeho čísla v loňské sezoně nebyla nejlepší. Průměr byl téměř 3,7 branky na zápas a úspěšnost zásahů pod 89 procenty.

Devon Levi má za sebou v nejslavnější hokejové lize světa pouhých sedm utkání a Ukko-Pekka Luukkonen je na tom ve statistikách pouze o něco lépe než Eric Comrie.

Buffalo musí doufat, že se někdo z maskovaných mužů potká s formou a podrží svůj tým. Pokud chce totiž mužstvo pomýšlet na úspěch, budou muset být zadní vrátka dobře kryta. Zatím však jasná a dominantní jednička na obzoru není.

Celkové hodnocení redaktora

Buffalo do jádra týmu vůbec nesahalo a pouze kosmeticky doplnilo obranu. V útoku je mnoho nadějných hráčů a fanoušci by o zábavu rozhodně neměli mít nouzi. Problém je ovšem v brankovišti, jelikož ani jeden z gólmanů si v minulém ročníku neudržel nejlepší čísla a celky z nabité Atlantické divize Buffalo rozhodně šetřit nebudou. Postup do vyřazovací části není nereálný, ale bude třeba, aby se jeden z gólmanů stal kometou sezony nebo byl tým ještě na tomto postu vhodně doplněn.

