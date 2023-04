PREVIEW: Obhájci jdou do akce i s uzdraveným Makarem! Seattle by rád překvapil

Loni v červnu skončilo jednadvacetileté čekání Lavin z Colorada na zisk Stanleyova poháru. Celkově se jednalo o třetí dobytí nejcennější hokejové trofeje pro tento klub. Petera Forsberga, Milana Hejduka, Joa Sakica, Patricka Roye nebo Uweho Kruppa dorovnala parta vedená hvězdným Nathanem MacKinnonen, kapitánem Gabrielem Landeskogem, prvotřídním technikem Mikkem Rantanenem nebo jedním z nejlepších beků současnosti Calem Makarem. S Lavinami sice současný brankář Seattlu Philipp Grubauer nekřepčil, o obrovskou motivaci má však postaráno.

V Coloradu totiž strávil tři sezony. Chytal tam mezi lety 2018 až 2021. Už tehdy byly Laviny silné, finální krůček v play-off ale s německým gólmanem nepřišel. Na hokejový trůn dovedl celek z Denveru až Darcy Kuemper.

Nyní má stejný úkol před sebou Alexandar Georgijev, který byl v letošní sezoně jasnou jedničkou. Pavel Francouz se kvůli zdravotním komplikacím dostával do branky jen sporadicky. Otázkou je, zda dostane šanci v play-off podobně jako loni, kdy stál v brankovišti při coloradském postupu do finále přes Edmonton.

Naopak Seattle se těší na svou první účast ve vyřazovací části. V minulé sezoně to dle očekávání nevyšlo, avšak letos Kraken překvapili nejednoho hokejového fanouška. Ale pěkně popořádku.

Colorado Avalanche – 82 zápasů, 109 bodů, úspěšnost 66,5 %, skóre: 280:226, nejproduktivnější hráč: Nathan MacKinnon 42+69

Začněme u Colorada, které bude jasným favoritem. Ačkoliv se družina trenéra Bednara v základní části potýkala s rozsáhlou marodkou, nakonec bojovala o čelní pozice v Západní konferenci. Skončila třetí za Vegas a Edmontonem, Centrální divizi však vyhrála.

Obrovská síla Avalanche se projevila především na konci základní části. Od 12. března vyhrálo Colorado šestnáct z devatenácti zápasů, bez bodu zůstalo pouze po domácích prohrách s Pittsburghem a Minnesotou. V závěrečné fázi dlouhodobé soutěže se bodová šňůra natáhla na osm utkání.

Výrazně k ní napomohl Nathan MacKinnon, jenž sice odehrál jen 71 zápasů, v nich ale posbíral hned 111 kanadských bodů a v celkové produktivitě NHL byl pátý nejlepší. V přepočtu získaných bodů na utkání byl třetí. Kteří hráči se objevili na prvních dvou příčkách, to asi tuší nejen skalní příznivci edmontonských Oilers…

MacKinnon ale nebyl jediným hráčem Colorada, který se vytáhl na sto a více kanadských bodů. Životní ročník totiž prožil Mikko Rantanen. Jindy vyhlášený nahrávač tentokrát především přesně střílel. K padesáti asistencím přidal pětapadesát gólů, přesnější mířidla měli pouze Connor McDavid s Davidem Pastrňákem.

V průběhu celé sezony řešilo Colorado jednu velkou nepříjemnost. Ono jich sice v celkovém součtu bylo daleko více, ale tato byla fatální. Kapitán Gabriel Landeskog totiž kvůli operaci kolena vynechal celou základní část, organizace Avalanche navíc krátce před začátkem play-off oznámila, že strůjce loňského úspěchu bude při cestě za obhajobou chybět.

Rozsáhlá marodka se týkala také nejužitečnějšího hráče play-off 2022 Calea Makara. Hvězdný zadák ale stačil zranění v dolní části těla vyléčit, a proto svému mužstvu pomůže stejně jako Josh Manson. K dispozici by mohli být také útočníci Andrew Cogliano s Denisem Malginem, u kterých ale stále malý otazníček visí.

Seattle Kraken – 82 zápasů, 100 bodů, úspěšnost 61,0 %, skóre: 289:256, nejproduktivnější hráč: Jared McCann 40+30

Kdo v základní části 2022/2023 nejvíce překvapil kromě Ďáblů z New Jersey? Téměř určitě Seattle.

Výsledky Kraken nebyly náhodné. Propracovaný systém, který ordinuje kouč Dave Hakstol, přinesl ovoce. Seattle sice ve své konferenci skončil až na sedmém místě, v celkovém součtu však nastřílel více branek než postupující Vegas, Colorado, Dallas, Los Angeles, Minnesota a Winnipeg. Prostě hned po Edmontonu byl na Západě druhý nejproduktivnější.

Kde mají Kraken největší sílu? Především v tom, že udeřit mohou všechny čtyři formace. To, že nejvíce bodů v kádru druhého nejproduktivnějšího týmu Západní konference posbíral „jen“ sedmdesátibodový Jared McCann, je všeříkající.

Bodově se dařilo obránci Vincemu Dunnovi a útočníkům Jordanu Eberlemu či Mattymu Beniersovi. Obrovský potenciál rozhodovat zápasy mají také Oliver Bjorkstrand, Yanni Gourde, Jaden Schwartz, Eeli Tolvanen nebo Daniel Sprong.

Pochopitelně nesmíme zapomenout na Andrého Burakovského, který loni slavil právě s Coloradem. Momentálně je však se zraněním v dolní části těla na marodce.

Jméno Philippa Grubauera, jenž play-off pravděpodobně začne mezi třemi tyčemi, už tady padlo. V základní části se ovšem příliš nepředvedl, poněvadž odchytal 39 utkání s pouze 89,5% úspěšností zákroků. Lze očekávat, že minimálně pro první duel ale dostane přednost před Martinem Jonesem, který sotva stihl doléčit zranění.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY V TÉTO SEZONĚ

Colorado – Seattle 2:3 pp.

Seattle – Colorado 1:2 pn.

Colorado – Seattle 2:3

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Colorado: Pavel Francouz (B)

Seattle: nikdo

TIP REDAKTORA

Colorado Avalanche – Seattle Kraken 4:2

Colorado sice letos nemělo se Seattlem zrovna nejlepší vzájemnou bilanci, avšak play-off je úplně jiná soutěž. Pokud Laviny budou v rámci možností kompletní, s Krakeny by si měly poradit, přičemž rozhodující sedmý duel by rozhodovat nemusel. Klíčovým faktorem by mohly být přesilovky, které měli hokejisté Avalanche podstatně lepší.

