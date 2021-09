PREVIEW: Obměněný Boston s celou řadou otazníků. Dokáže se udržet na špici?

Medvědi z Bostonu vyhlíží sezonu 2021/2022 s velkým očekáváním, ostatně stejně jako léta předešlé. Za posledních 13 roků se celek z TD Garden drží, až na malé výjimky, mezi užší špičkou celé soutěže. Po zisku Stanley Cupu v roce 2011 přišly ještě dvě finálové účasti, jenže sedmý zisk hokejového grálu prozatím nedorazil. Družina kouče Cassidyho nyní bude muset čelit mnoha výzvám.

První výzvou je pochopitelně play-off. Přestože loňská základní část rozhodně nebyla v podání Bostonu bůhvíjaká, v play-off vystavila parta kapitána Bergerona stopku favorizovanému Washingtonu už v prvním kole, a to po celkem jednoznačné sérii, která skončila 4:1 na zápasy. V kole druhém už ale nad síly Bruins byli hokejisté Islanders.

Bez Krejčího a Raska

Minimálně na začátku nadcházející sezony se Boston bude muset obejít bez brankáře Tuukky Raska. Gólman, jenž od sezony 2012/2013 dělal jasnou týmovou jedničku, bude muset ještě několik měsíců rehabilitovat po náročné operaci kyčle. Přestože ve svém srdcovém týmu podepsanou smlouvu na další rok nemá, sám Rask a kouč Cassidy připustili, že návrat Fina do bostonského brankoviště je velmi pravděpodobný.

„Od Tuukky očekáváme návrat zhruba v lednu nebo únoru,“ prohlásil kouč Bruins. „Nemám jediný důvod z Bostonu odcházet a jinde se honit za penězi. Pokud se rozhodnu pokračovat v kariéře, což bych chtěl, v Bostonu rád zůstanu. Už po minulé sezoně jsme se sešli s generálním manažerem Donem Sweeneym. Věřím, že nebude problém se pak dohodnout,“ řekl Rask.

Pokud se vrátí, rozhodně nebude mít místo mezi třemi tyčemi jisté. Boston totiž po otevření trhu s volnými hráči získal brankáře Linuse Ullmarka z Buffala. Osmadvacetiletý Švéd změnu působiště rozhodně přivítá, neboť v posledních šesti sezonách se na play-off díval jen v televizi. Teď jde do týmu, který má velmi reálnou šanci na postup do vyřazovací části a zároveň tam, kde minimálně na začátku sezony bude dělat jedničku.

Fanoušci Bruins museli během léta snést jeden opravdu bolavý odchod. Po patnácti letech v bostonském dresu se rozloučil český útočník David Krejčí, jenž se rozhodl pro návrat domů do Olomouce. To, že by se v Bostonu ještě někdy představil, v tuto chvíli nevylučuje. Celou sezonu ale hodlá strávit na Hané. „Poté se uvidí,“ jak sám Krejčí na nedávné tiskové konferenci opakoval.

Taylor Hall hledá centra

Rozhodně nebylo tajemstvím, že právě ke Krejčímu Boston dlouhá léta hledal ideální křídlo. České šestačtyřicítce se spoluhráči v lajně pravidelně střídali, málokdo však snesl takové měřítko, aby s Krejčím mohl pravidelně nastupovat i v těch nejdůležitějších zápasech. Jeden takový hokejista se na konci minulé sezony našel, byl jim ostřílený Taylor Hall.

Devětadvacetiletá jednička draftu 2010 zakotvila v Bostonu po nepříliš povedeném angažmá v Buffalu. Po změně působiště si na konci základní části držela téměř bod na zápas, další zápisy do statistik nasbírala v play-off. Fanoušci si libovali, že spojení Krejčí – Hall udělá bostonský tým daleko nebezpečnější směrem dopředu i v dalších sezonách. Nicméně po Krejčího odchodu se tentokrát musí hledat vhodný centr.

To by možná mohla být největší bostonská bolest. David Krejčí se stal v přesilovkách i při hře pět na pět nenahraditelným. Žhavými adepty na uvolněné místo po českém útočníkovi jsou Charlie Coyle a Erik Haula. Ani jeden z nich však není zárukou bleskurychlého přísunu kanadských bodů. Nabízí se varianta i s nově příchozími Tomášem Noskem a Nickem Folignem, avšak Boston s těmito dvěma hráči pravděpodobně bude počítat až do třetí a čtvrté formace.

Produktivní první lajna

Produktivní první lajna, to byla alfa a omega bostonského úspěchu v předešlých sezonách. Skvěle vyvážené trio Brad Marchand – Patrice Bergeron – David Pastrňák nahání už několik let soupeřům napříč NHL velký strach. I kvůli tomu, že na začátku předchozí sezony havířovský rodák rehabilitoval po operaci, nenastřílel tolik branek, jak se asi čekalo. Nejlepší střelec základní části 2019/2020 i přesto dokázal sbírat bod na zápas, přičemž v play-off ještě o stupeň ožil.

Fantastickou sezonu prožil Brad Marchand, na němž Kristova léta vůbec nejsou znát. Kromě nadměrného přísunu kanadských bodů se protihráčům tradičně dostává pod kůži, budí emoce a je platný ve všech herních situacích. Nesmíme zapomenout ani na bostonského kapitána Bergerona, který stále patří, i ve svých šestatřiceti letech, mezi nejplatnější střední útočníky v NHL. Hraje naprosto precizně dopředu i dozadu.

Nepříliš zkušená obrana

Popracovaný systém obrany je o Bostonu dlouhá léta znám. Nicméně další otazník se nabízí v podobě nepříliš zkušené obrany. Těžko soudit, jestli jediný třicátník bostonské defenzívy John Moore stihne začátek soutěže, nyní se totiž nachází na seznamu zraněných hráčů. Tým Bruce Cassidyho přes léto opustili zkušení Steven Kampfer a Kevan Miller. Pokračovat v něm nebude ani devětadvacetiletý Jarred Tinordi, jenž se stal novou posilou New Yorku Rangers.

Bez debat klíčovým obráncem týmu bude i přes svůj stále nízký věk Charlie McAvoy, který mohl v minulých letech ledacos pochytit od Zdena Cháry nebo Toreyho Kruga. Směrem do ofenzívy by měl pomoct i Matt Grzelcyk, jehož výkony každým rokem neustále rostou. Očekávání míří i k dvojici Brandon Carlo – Connor Clifton, která by si měla najít stálé místo v základní sestavě. Kvalitní defenzíva se především očekává od Dereka Forborta, Mikea Reillyho a Jakuba Zbořila. Český obránce se loni napevno usadil v sestavě Bruins, udrží si své postavení i nyní?

Adept na nejvyšší příčky? Proč ne?!

Pokud to elitní formaci bude pálit podobně jako dosud, Linus Ullmark se v novém působišti okamžitě chytne a Coyle či Haula alespoň částečně dokáží nahradit Davida Krejčího, bude Boston znovu patřit do užší špičky. Trenér Cassidy zároveň klade velký důraz na kvalitní defenzívu, tudíž výrazné gólové přestřelky zápas co zápas rozhodně od tohoto celku čekat nemůžeme. Kádr se zas tak moc nezměnil. Navíc do něj přišli hráči, kteří rozhodně mají co nabídnout. Play-off by Bruins znovu minout nemělo.

