Preview: Očekávejme velké věci! Hurikáni míří na vrchol

Carolina hladoví po úspěchu. Minulou sezónu skončila před branami semifinále, do následujícího ročníku jsou cíle určitě vyšší. Vedení v létě nezahálelo, s novými tvářemi v kádru by měla přijít nejen kvalita, ale i zkušenosti. Čeští fanoušci se pak mohou těšit nejen na výkony Martina Nečase, ale nově i Ondřeje Kašeho.

Loňská sezóna skončila pro Carolinu zklamáním. Základní část odehráli Hurikáni velmi dobře, ve Východní konferenci byla lepší pouze Florida. V osmifinále play-off si následně poradili s Bostonem, nicméně konečnou jim byli newyorští Rangers, jimž Carolina v rozhodujícím sedmém utkání podlehla na domácím ledě vysoko 2:6.

Spolehlivost v brankovišti

Hurikáni se mohou spolehnout na své muže v maskách. Jedničkou je zkušený gólman Frederik Andersen, který útočníky soupeře dokázal nejednou přivést k šílenství. Minulou sezónu odchytal s úspěšností 92,24 %, inkasoval lehce přes dva góly na zápasy a připsal si čtyři čistá konta.

V době Andersenova zranění se nicméně ve výborném světle ukázal také Antti Raanta, který oproti Andersenovi odchytal pouze o deset utkání méně a statisticky na tom na nebyl o moc hůře.

Andersen s Raantou mají po třicítce, má se tedy Carolina bát budoucnosti? Ale kdeže. Ještě je tu totiž Pjotr Kočetkov. Třiadvacetiletý ruský gólman musel loni do brankoviště při současném zranění dvou výše zmíněných gólmanů a těžkého úkolu se nezhostil vůbec zle. Odchytal sedm zápasů, v nichž rozhodně nepropadl, působil jistě a tým podržel nejedním velmi pěkným zákrokem.

Úderné trio

Mužstvo loni táhlo především trio Sebastian Aho, Teuvo Teräväinen a Andrej Svečnikov. Všichni tři nasbírali v uplynulé sezóně přes 70 kanadských bodů, Aho jich měl na kontě dokonce 92.

Sebastian Aho je jeden z nejlepších hráčů soutěže, fantastický univerzál. Rychlost, technika, zakončení, tomuto Finovi zkrátka nic nechybí, snad jen větší důraz.

Teuvo Teräväinen je muž s perfektní myšlenkou, jeho gólové přihrávky rozhodně nejsou na náhodu a spoluhráčům ve většině případů servíruje góly na zlatém podnose. A Andrej Svečnikov je skvělým zakončovatelem s tvrdou ránou a velmi dobrou přesností.

Samozřejmě ale tým nestojí pouze na třech hráčích. Skvěle se v kádru zabydlel dvacetiletý Seth Jarvis, jenž dokonce absolvoval konec sezóny po boku Aha a Teräväinena v elitní formaci. Zmínit musíme i Martina Nečase, jemuž se sice nepovedla loňská sezóna podle představ, nicméně kvalitu rozhodně má, o tom není sporu.

Zůstaňme u Martina Nečase. Jeho budoucnost byla dlouho nejistá. Třiadvacetiletému českému útočníkovi končila smlouva a dlouho nebylo jasné, jak to s ním bude dál. Rodák ze Žďáru nad Sázavou se netajil tím, že by rád pokračoval v Carolině, ale zároveň dodal, že by se nebál nové výzvy.

Přání se Nečasovi splnilo. Carolina s ním podepsala nový dvouletý kontrakt na šest milionů dolarů. „Martin je dynamický mladý tvůrce hry. Má skvělou kombinaci rychlosti a techniky. Myslíme si, že se bude ještě zlepšovat,“ řekl po podpisu smlouvy generální manažer Caroliny Don Waddell.

Český útočník nyní musí dokázat, že si novou smlouvu zaslouží. Motivace ukázat klubu, že prodloužením smlouvy neprohloupil, bude určitě velká.

Sázka na zkušenosti

Carolina velmi zajímavě posílila. Vsadila především na zkušenost. Do klubu přišel sedmatřicetiletý vousáč Brent Burns, šestatřicetiletý Paul Stastny a třiatřicetiletý Max Pacioretty. Kromě Paciorettyho z Vegas narukoval ještě Dylan Coghlan a do známého prostředí se po dvou letech vrátil Ryan Dzingel.

Český fanoušek bude nejvíce sledovat výkony posily jménem Ondřej Kaše. Velký dříč vyměnil Kanadu za USA, Hurikáni si šestadvacetiletého útočníka vzali z trhu volných hráčů. Smlouvu podepsal na jeden rok s výdělkem 1,5 milionu dolarů.

Pojďme k odchodům. Citelným oslabením bezesporu je odchod Anthonyho DeAngela, který sice je kontroverzní osobností, ale za rok v Carolině se neprezentoval vůbec špatnými výkony, s 61 body byl produktivnější než nejeden útočník.

Fanoušky jistě nepotěšily ani zprávy o konci Vincenta Trochecka a Nina Niederreitera. První jmenovaný se vydal sbírat úspěchy do New Yorku, švýcarský forvard bude nově hrát poslouchat kapitána, krajana, ale hlavně kamaráda Josiho v Nashvillu.

Kádr dále opustili Alex Lyon, Brendan Smith, Ian Cole, Steve Lorentz a Max Domi. Po nepříliš povedeném roce v AHL se do Evropy vrací Švéd Jesper Sellgren, po třech letech na sebe opět nasadí dres Luley.

Predikce

Carolina má ty nejvyšší cíle. V předešlých dvou letech patřila k nejlepším týmům základní části, loni byla jeden zápas od postupu do finále Východní konference, takže rozhodně je na čem stavět. Základní pilíře týmu zůstaly, navíc došlo k zajímavému doplnění kádru. Predikce je tedy taková, že Hurikáni hodně hlasitě promluví do bojů o Stanley Cup.

