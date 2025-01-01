Preview: Odrazí se Buffalo konečně ode dna a přiblíží se vyřazovacím bojům?

3. září 18:00Jakub Ťoupek
Buffalo si sebou nese jednu nepříjemnou sérii. Už 14 sezón fanoušci neviděli Šavle v play-off. U kormidla je navrátilec Lindy Ruff, kterého angažovali před minulou sezónou, jenž dostal Buffalo hned třikrát do finále konference, jednou i do finále Stanley Cupu. Sám byl dokonce kapitánem Sabres, takže ví, jaké to je být součástí týmu na ledě i mimo něj. Buffalo ale ztratilo jeden ze svých klenotů. Do Utahu se přesunul JJ Peterka, který po velmi povedeném ročníku opustil organizaci.
Viditelnější změny přišly spíše v kancelářích než na soupisce, když Adams dostal k ruce někdejšího velkého šampiona Erica Staala a finského experta Jarma Kekäläinena. Ti by měli do vedení organizace přidat svěží vítr a jiný pohled na věc, který by mohl Buffalu otevřít oči. Buffalo se většinou točí v kruhu, začátek sezóny vypadá slibně, poté ale přijde dlouhá série proher, která definitivně zhatí šance na play-off.
Pro Sabres není problémem střílet góly. S průměrem 3,23 navíc zaostali za sedmým Torontem o pouhé tři setiny. V týmu po minulé sezóně najdete hned 5 hráčů, kteří dosáhli na metu 20 branek, důležité ale bude nahradit 27 odcházejících gólů v podobě JJ Peterky. Ten byl v týmových statistikách na 2. místě, ve střelcích pak pouze 3.
Pohled na statistiku inkasovaných gólů je však pro Ruffovu partu děsivý, 287 tref v síti Sabres znamenalo dělené 30. místo v NHL. Jen devět hráčů se udrželo v plus/minus aspoň na nule, o rok dříve jich přitom bylo 16. Byly za tím jak Luukkonenovy zhoršené výkony, tak celkový projev týmu.
Obecně je tým Buffala velmi mladý, vhodně však doplněný o starší hráče. Tím je Buffalo proslulé, na každém draftu vybírá spoustu mladých talentů, kteří projdou sítem draftu. Nyní však základní stavební kameny týmu jsou v ideálním věku, mají i potřebné zkušenosti a stačí je jen využít a prodat.
Celkem 14 sezon bez play off představuje v podání Sabres negativní maximum dějin NHL, aktuálně pak jde o nejdelší šňůru napříč všemi profesionálními soutěžemi Severní Ameriky.
Udrží si Luukkonen pozici jedničky?
Ukko-Pekka Luukkonen je již druhou sezónu v řadě jasnou jedničkou v brankovišti Sabres. Zda si tuto pozici udrží až do konce sezóny, teprve uvidíme. Koneckonců, muž známý pod přezdívkou UPL byl v minulé sezóně z pozice jedničky vytlačen veteránem Jamesem Reimerem, který na konci sezóny předváděl skvělé výkony.
Jako volný hráč se po odchodu Reimera připojil k organizace Alex Lyon, který strávil poslední dvě sezóny v Detroitu. Dvaatřicetiletý Lyon je jasnou dvojkou, stejně jako Reimer na začátku minulého ročníku. V ideálním případě se nestane startovacím brankářem, jako tomu bylo u Reimera na konci sezóny.
Na dveře brankoviště Sabres ale bude určitě klepat Devon Levi. Levi, který byl získán v rámci výměny, při níž Sam Reinhart odešel do Panthers, je považován za jasného nástupce v pozici prvního brankáře Buffala. Levi opět zahájí sezónu na farmě v naději, že možná ještě jedna sezóna ho připraví plnohodnotné místo v hlavním týmu Sabres. Pokud Luukkonen ale opět selže, není vyloučeno, že Levi dostane šanci ještě před koncem sezóny.
Obrana v ideálním věku
Když se podíváme na obranu Buffala, najdeme v ní hráče v ideálním věku. Kapitán týmu Rasmus Dahlin letos oslavil 25. narozeniny, stejně tak jako jeho asistent Mattias Samuelsson. Obrana Sabres čítá hned 2 jedničky draftu, kromě Švéda také Owen Power, se bude ve 22 letech probojovat mezi absolutní špičku.
Právě tito tři jsou s organizací svázáni dlouhodobě. Všem třem skončí smlouva po sezóně 29/30, takže svůj ideální hokejový věk prožijí nejspíš v modrožlutém dresu. Léto ale nebylo bez posílení obranných řad. Ve výměně za Peterku byl zapleten Michael Kesselring. Ten by měl tvořit druhý pár spolu s někdejší jedničkou draftu Powerem, v prvním vládne švédský kapitán Dahlin a bývalá čtyřka draftu Bowen Byram. Ve třetím se počítá s asistentem kapitána Mattiasem Samuelssonem a posilou Conorem Timminsem.
Na papíře vypadá obrana skvěle, jenže v poslední sezóně byl opak pravdou. Hrozivá defenzivní činnost se musí zlepšit, jestli chtějí Šavle pomýšlet na postup vpřed. Uvidíme, zda se k týmu připojí během sezóny i Radim Mrtka, ten by mohl dodat potřebné vlastnosti do obranné hry.
Posune Kulich svoji hru na vyšší úroveň?
Buffalo se nemůže pyšnit plejádou centrů, tím prvním ale opět bude Jiří Kulich. Ten prožil svůj první ročník v NHL, ve kterém za 60 utkání získal 24 bodů (15+9). Zároveň po odchodu JJ Peterky do Utahu odpadá z elitní formace střelecky velmi aktivní křídlo, vedle Kulicha a Thompsona by tak měl nastupovat Zach Benson.
Do druhé formace se počítá s Joshem Norrisem, místo kterého šel opačným směrem Dylan Cozens. U Norrise ale svítí jeden velký vykřičník. Jeho zdraví je velmi křehké a v jeho nejpovedenější sezóně se dostal pouze na 66 duelů. Zdravotně křehký Norris tak představuje riziko, stejně jako stále neotestovaný Kulich.
Norris je také zatím nejlépe placeným útočníkem Sabres, druhým v pořadí je pak Tage Thompson. Ostřílený sniper se vrací do Ameriky se zlatou medailí na krku, a také po sezóně se 44 vstřelenými brankami. Zdatně mu sekundoval také Alex Tuch, který bude chtít navázat na svých 36 zápisů mezi střelce.
Přítomnost Peterky bude hodně chybět a jako další dílek jeho výměny byl Josh Doan. Ten odehrál první plnohodnotnou sezónu se ziskem 19 bodů v 51 utkáních, nyní se pokusí v dresu Sabres opět posunout o kousek výš. I on se pak může pyšnit zlatou medailí z MS.
Veterán Jason Zucker dodá potřebné fyzické parametry, stejně jako Jordan Greenway, nebo Justin Danforth. Hodně se očekává také od dvojice Jack Quinn a Peyton Krebs, kteří jsou stále mladí, ale za očekáváním.
Do hry ale může promluvit i mládí, farma v Rochesteru je nabitá mladými puškami, které čekají na své pozvánky mezi ty nejlepší. Konsta Helenius, Isak Rosén, nebo Tyson Kozak si bezpochyby připíši starty v NHL a jestli se jim bude dařit, mohou vystrčit ze sestavy i zajeté borce.
Buffalo má stále přes 5 milionů pod platovým stropem, nějaká výměna tudíž není vyloučena. Jestli ale bude vedení operovat při výměnách stejně jako při trejdu Peterky, nemuselo by to dopadnou úplně nejlépe.
Očekávání redaktora
Buffalo táhne nejdelší sérii bez play-off. Po odchodu Peterky ale bude nejspíš pokračovat ještě dál. Jeho přítomnost byla pro Sabres natolik důležitá, že se bez něj neobejdou. Bez adekvátní náhrady to nepůjde. Hodně také bude záležet na výkonech Luukkonena, pokud ten se dokáže dostat mezi brankářskou elitu, nabídne týmu šanci na úspěch.
