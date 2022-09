PREVIEW: Perron je pryč, ale ambice zůstávají. Předčí Blues svůj loňský výsledek?

V St. Louis zažili poměrně klidné léto, ačkoliv jeden odchod z klubu bolel nejednoho fanouška. Kádr Blues jako volný hráč opustil David Perron, jenž v barvách tohoto celku strávil dohromady jedenáct sezon. Přijal však novou výzvu Detroitu, který si mimo jiné se St. Louis vyměnil brankáře.

Jordanu Binningtonovi, jasné jedničce Blues, bude krýt záda Thomas Greiss. Zkušený šestatřicetiletý Němec působil u Red Wings dvě sezony, ve kterých zasáhl do 65 zápasů. V jednom ročníku si držel 91,2% úspěšnost zákroků, loni si počínal podstatně hůř. Jen s obtížemi se dostal nad 89 %.

Detroit naopak posílil Ville Husso, který v loňské sezoně zapsal v základní části o tři duely více než Binnington. V play-off už ale dominoval druhý jmenovaný.

Právě Binnington se především postaral o to, že Blues došli až do druhého kola. V tom prvním možná překvapivě předčili Minnesotu 4:2 na zápasy. Následně sice nestačili na Colorado, avšak pozdějšího šampiona potrápili společně s Tampou nejvíce. Série došla do šesti utkání.

Jádro zůstává

St. Louis je tradičním účastníkem vyřazovacích bojů. Z posledních jedenácti sezon tento tým pouze jedinkrát chyběl v rozhodující fázi sezony, v památném roce 2019 dokonce došel až na úplný vrchol.

Pravdou je, že jádro nedávných šampionů stále zůstává pospolu. Ofenzívu táhnou Ryan O'Reilly, Jordan Kyrou, Vladimir Tarasenko, Ivan Barbašev, Brayden Schenn či Robert Thomas. Podíl na Stanley Cupu měli i obránci Colton Parayko nebo Robert Bortuzzo. Zapomínat se samozřejmě nemůže na zmíněného brankáře Binningtona.

Tito hráči zkrátka mají vítěznou DNA. Po tehdejším špatném začátku soutěže se dokázali vzchopit a následně napsali senzační příběh s nejkrásnější možnou tečkou.

Bodově se Blues v minulé sezoně nejvíce spoléhali na Vladimira Tarasenka, o jehož odchodu z klubu se dlouho spekulovalo. Ruský útočník však zůstal zdravý a především podával výtečné výkony. V základní části nasbíral 82 bodů v 75 zápasech. Klíčovou postavou bude i letos, v první lajně by měl nastupovat s Robertem Thomasem a Pavlem Bučněvičem.

Budoucnost zajištěna

Oba zmínění byli oporami už loni. Třiadvacetiletý Thomas si za své výkony vysloužil smlouvu do léta 2031 za 8,125 milionu dolarů ročně, platit začne za rok. Úplně stejný kontrakt dostal také Jordan Kyrou. Na těchto dvou forvardech bude St. Louis stavět svou budoucnost.

Dalším mladým mužem, který stále častěji může promlouvat do kanadského bodování St. Louis, je Jake Neighbours. Dvacetiletý křídelník se zaskvěl už při prvním přípravném utkání, ve kterém vstřelil dvě branky a na jednu přihrál.

O místo ve třetí či čtvrté lajně se poperou také Noel Acciari a Martin Frk. Český útočník přichází z organizace Los Angeles. Acciari zase z Floridy, jež loni ovládla základní část.

Dá se očekávat, že kouč Craig Berube bude sázet na defenzívu. V ní má vskutku zajímavá jména. Justin Faulk, Torey Krug, Colton Parayko či Nick Leddy patří mezi zkušené obránce, kteří pravidelně zapisují i nemalý počet kanadských bodů. Slabinami rozhodně nebudou ani Marco Scandella, Niko Mikkola a Robert Bortuzzo.

Predikce

Již zmíněná vítězná DNA může být jeden z důvodů, proč se St. Louis dostane do play-off i v letošní sezoně. Tento celek sice na papíře nebudí největší respekt z celé soutěže, systém kouče Berubeho ale funguje dobře, a protivníci to moc dobře ví. Nebylo by překvapením, kdyby St. Louis, podobně jako v minulé sezoně, v prvním kole uspělo. Pokud si to opravdu sedne, Tarasenko a spol. mohou klidně dojít až do konferenčního finále.

