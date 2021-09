PREVIEW: Play off? Ale kdeže! Ottawu zajímá Tkachuk, smlouvu zatím nemá

Pro tenhle obrovský strom vedení Ottawy nezahlédlo les. Nová smlouva Bradyho Tkachuka se stala tak významnou prioritou stagnujícího celku, že prakticky zastavila jakékoliv další vyjednávací procesy. Žádné velké příchody Senators před nadcházející sezonou nehlásí a spoléhají se na současnou líheň mladíků. Jenže už nedomysleli, kdo je bude vychovávat.

Vraťme se na chvíli zpátky v čase, konkrétněji na přelom letošního května a června, kdy se odehrávalo poslední mistrovství světa. Šampionát i navzdory značným problémům s postupem ze skupiny ovládla Kanada, jejíž ofenzivní sílu nejvýrazněji poháněl centr Ottawy Connor Brown. Za deset zápasů vytáhl dva góly a fantastických 14 asistencí.

Tu poslední si schoval na finálové prodloužení proti Finsku. V úniku dva na jednoho ho doprovázel Nick Paul, parťák z kabiny Senators. Po šesti minutách a 26 vteřinách rozsekl střelou do odkryté klece nadstavbovou část a zařídil rodné vlasti zlatou medaili.

O čem to svědčí? Zástupci Ottawy umí rozhodovat důležité momenty, dřímá v nich touha po úspěších a nebojí se zhostit vůdčích rolí. Jenže prostředí a mentalita, které panují v jejich současném klubu, se vůbec nedá srovnávat s podmínkami v kanadské reprezentaci. Je to rozdíl jako mezi dnem a nocí.

Podpisů jako šafránu

Ještě před startem sezony musí ottawské opory zatraceně pálit, že vedení svízelnou situaci v létě prakticky neřešilo. Pod platovým stropem zbylo 24,5 milionu dolarů. Minimálně třetinu z této sumy sice ukousne Brady Tkachuk, který stále coby chráněný volný hráč čeká na novou smlouvu, to ale není dostatečná výmluva. Manažer Pierre Dorion disponoval parádními možnostmi, z nepochopitelných důvodů ovšem dále čeká.

Nenechte se zmást dlouhodobými výsledky, Senators mají fantastický potenciál. Pokud na zkoušce neuspěje ofenzivní univerzál Tyler Ennis, věkový průměr útoku zůstane na hodnotě 23,8 roku a jeho nejstarším hráčem bude devětadvacetiletý Austin Watson. Jenže jak se mohou mladí talenti posouvat, pokud nevidí světlo na konci tunelu a vedle sebe hvězdy, které by jim ukazovaly cestu?

Podpisová politika Ottawy byla tristní. Pokud vynecháme nováčkovské a dvoucestné kontrakty, za poslední čtyři měsíce se Senators dohodli jen s útočníkem Drakem Bathersonem, zadáky Michaelem Del Zottem a Victorem Metem, který se těsně vyhnul arbitráži, a brankářem Filipem Gustavssonem. Součástí jediné výměny se stal zkušený obránce Nick Holden, který společně s volbou ve třetím kole draftu putoval do Ottawy za ruského křídelníka Jevgenije Dadonova.

Obrana přijímá mentory

Defenziva týmu z hlavního města Kanady získala přesně to, co by potřeboval také útok – dvě těžkými zápasy ověřené injekce v podobě Nicka Holdena a Michaela Del Zotta. Mladíci jako Thomas Chabot, Arťom Zub, Victor Mete nebo Erik Brännström najednou mají ke komu vzhlížet a budou nadále a rychleji vzkvétat.

„Nick je absolutní profík. Má neskutečnou pracovní morálku, skvělý charakter a umí být také lídr,“ chválil Dorion akvizici z Vegas pro oficiální klubové stránky. „Je spíše defenzivním typem hráče, kdy dokáže využít výtečnou práci s holí a parádní dosah.“

Se současnými 710 zápasy v NHL může rady spoluhráčům rozdávat také jedenatřicetiletý Del Zotto. V Ottawě si za dva roky vydělá čtyři miliony. To je přívětivá cena.

„Myslíme si, že za ty peníze se nám dokonce musí vyplatit. Bude dohlížet na naše naděje. Už si v lize prožil mnohé, vždyť je to hráč z prvního kola draftu. Vypomůže třeba i s rozehrávkou,“ pokračuje spokojeně kupec Dorion.

Batherson se dočkal, Tkachuk ještě ne

Mnohem hůře už jde Dorionovi vyjednávání s hlavní hvězdou Bradym Tkachukem. I když minimálně měsíc probíhají velmi intenzivní jednání o mnohaleté smlouvě, na výsledek fanoušci pořád čekají. Nejlepší kontrakt tak zatím získal poněkud překvapivě Drake Batherson. Za šest let si přijde na bezmála 30 milionů dolarů. S organizací si plácnul po sezoně, v níž nasbíral 34 bodů (17+17) za 56 partií.

„Drake představuje velmi podstatný komponent budoucnosti naší ofenzivy,“ je přesvědčený velitel Sens. „Vypracoval se na pozici, kdy může plnit úkoly elitní formace. Bojuje na obou stranách kluziště, neodmyslitelně patří do naší přesilovky. Vůbec jsme nezpochybňovali, že by tu snad neměl strávit několik dalších let.“

Žádné pochybnosti nepanují ani v případě Tkachuka. Jenže podmínky se stále nedaří dohodnout. Před týdnem zveřejnila stránka Ottawa Sun informaci, že měl Brady dostat nabídku na osm let a 64 milionů dolarů. Víra, že ji přijme ještě před startem tréninkového kempu, se vytrácí, protože Sens začínají s týmovou přípravou už zítra.

„Nehodláme vyjednávání tahat na veřejnost. S agentem Bradyho vedeme produktivní, veskrze pozitivní diskuzi,“ řekl Dorion zmíněnému plátku už na počátku září.

Nastane prodloužení půstu

Ať už to s Tkachukem dopadne jakkoliv, Ottawa na postup do play off pomýšlet nemůže. Čeká na ni sice patrně nejslabší, Atlantická divize, ale dostat se před Tampu, Toronto, Floridu, Boston nebo i Montreal bude pro Senators opravdu složité.

Ottawa ostatně nemá ani dostatečně kvalitní brankoviště. To, co předvádí Matt Murray, už není krize ale stagnace. Vedení jej navíc neochránilo před rozšiřovacím draftem Seattlu, což jistě maskovanému muži psychicky nepřidá.

Kraken ovšem ulovil jeho kolegu Joeyho Daccorda, a tak za Murraym zůstává už jen Anton Forsberg a dvouletým kontraktem obdařený Filip Gustavsson. Ten sice v devíti zápasech minulé sezony vyšponoval úspěšnost svých zásahů na 93,3 %, ale na farmě či v dresu švédského Södertälje už mu to tolik nešlo. Stále má navíc teprve 23 let.

Ottawská hladovka bude trvat do chvíle, než se z ustrašeného týmu stane nekompromisní lovec na hráčském trhu. Hladově, ale s rozvahou. Současná série bez play off čítá čtyři sezony, žně jsou každopádně v nedohlednu.

