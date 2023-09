Preview: Pokus o reparát? Vancouver potřebuje dokázat, že se s ním musí počítat!

Loňský rok byl jedním velkým fiaskem, čehož si jsou všichni plně vědomi. V týmu byla ponurá atmosféra a těžké období provázelo především Brocka Boesera. Canucks mají co napravovat. Letos v létě určili nového kapitána, a zároveň propásli příležitost k prodloužení kontraktu s jednou ze svých největších hvězd.

Útok 6/10

Největší hvězda útočných řad v podobě nadějného Švéda Eliase Petterssona stále nemá vyřešenou svou budoucnost. Útočník včas s vedením nedojednal prodloužení stávajícího kontaktu, který mu vyprší po následující sezoně a s blížícím se začátkem sezony se rozhodl posunout rokování o novém paktu na konec ročníku. Kosatky tedy prioritní problém musí o rok odložit.

Do sestavy po výměně z Islanders výborně zapadl Anthony Beauvillier, který se ukázal jako velmi potřebný článek do skládačky. Restart naopak vyhlíží Brock Boeser, který sice nezažil bodově nejslabší ročník, ale po psychické stránce už to asi těžko mohlo být horší.

Jako výborná investice se jeví Andrej Kuzmenko. Ruský útočník zvládl bravurně přechod na zámořský hokej a opět by měl patřit k nebezpečným zbraním Kosatek. Formu si drží také J. T. Miller, který spojil s Vancouverem svou budoucnost a rád by s ním po dlouhé době nakoukl do vyřazovací části.

Místo by si rád v sestavě vybojoval Vasilij Podkolzin, který v loňském roce marně navazoval na předchozí výbornou sezonu.

Přestože byl minulý ročník i vinou velké marodky neúspěšný, tak vedení do útočných řad moc nesahalo. Přivedlo sice Piuse Sutera a Teodorse Blugerse, ale to bylo ze zvučných jmen asi vše.

Obrana 7/10

Útok byl tedy jen kosmeticky upraven, ale v obraně se děly velké věci. Oliver Ekman-Larsson byl vedením vyplacen ze smlouvy, jelikož bylo třeba ulevit platovému stropu a také došla trpělivost s jeho nepřesvědčivou defenzivní hrou, kterou podtrhlo 24 záporných bodů.

A to nebylo vše. Kosatky si také určily kapitána. Céčko dostal na dres mladý talent Quinn Hughes. Vedení si hodně slibuje od Filipa Hronka, kterého loni získalo z Detroitu, ale jeho aklimatizaci pořádně zabrzdilo dlouhodobé zranění.

Do posledního roku smlouvy vstupuje veterán Tyler Myers, kterého bude doplňovat Ian Cole. Ten přijal jednoletý pakt a do Vancouveru se stěhuje ze slunné Tampy Bay. Jako posilu Kosatky představily také Carsona Soucyho ze Seattlu.

Brankáři 6/10

Kosatky v brankovišti věří Thatcheru Demkovi, který ovšem loni odchytal pouze 32 duelů. Na pomoc tedy přišel výměnou z Montrealu zkušený Casey Desmith, který by měl kromě zdravé konkurence v brankovišti působit jako pojistka kvůli případnému opětovnému zranění Demka.

Celkové hodnocení redaktora

Kosatky věří, že by to letos konečně mohlo klapnout. V Západní konferenci sice není tak vysoká konkurence, ale i tak to bude velmi těžké. Hodně bude záležet na tom, jak bude fungovat nově složený tandem gólmanů a jestli Demkovi vydrží zdraví. Canucks na konci loňské sezony hráli výborný hokej, ale starty sezon Vancouveru obecně nejdou a na tom bude třeba zapracovat, aby zase jako loni nebylo už téměř v polovině ročníku rozhodnuto.

