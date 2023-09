Preview: Pořád silná defenziva Bruins. V útoku Marchand, Pastrňák a kdo k nim?

Když hrál Boston v roce 2019 finále proti St. Louis, měl v sestavě pět vítězů z roku 2011. Dnes z nich zbyl jediný. Skončili Zdeno Chára, Tuukka Rask, po této sezóně se rozloučili Patrice Bergeron a David Krejčí. Boston se mění, tohle léto prošel možná největší proměnou za poslední roky.

Z původní pětky zbyl Brad Marchand, na kterého bude spoléhat štědře zaplacený David Pastrňák. Pokud má dávat góly, potřebuje odpovídající podporu. Určitá kvalita snad zbyla v obraně, udržet se podařilo brankářský tandem.

Ale vezměme to všechno hezky po pořádku.

Úspory a záplaty na díry v sestavě

Generální manažer nemohl čekat, až se vyjádří duo veteránů, kteří zastávali post prvního a druhého centra. S otevřením trhu volných hráčů musel Don Sweeney jednat. Určitý prostor si prý snad nechával na Bergerona, kdyby se rozhodl pokračovat. Drahý by asi nebyl. Hodně úsilí věnoval snaze udržet Tylera Bertuzziho, který odváděl vynikající výkony v play off.

Bohužel poptávka se v tomto případě neprotnula s nabídkou. Sweeney je známý svým tlakem na to, že nechce hráče přeplácet. Dlouho se těšil reputaci manažera schopného podepsat hvězdy za velmi příjemné peníze. U Bertuzziho narazil. Svéráz, který se jako jediný v NHL nenechal očkovat na covid, nakonec podepsal Torontu. Na rok. Zřejmě s vidinou, že po příští sezóně nebude jeho cena menší a platový strop se zvýší; což mu dá větší šanci na lukrativnější smlouvu.

Na manévrování se sestavou si Sweeney potřeboval uvolnit ruce. Po podpisu obří smlouvy s Davidem Pastrňákem, která zatíží do roku 2031 strop Bruins 11,250 mil. dolary, odhazoval závaží, aby se balón na startu sezóny vůbec odlepil od země. Jako první to odnesli Taylor Hall a Nick Foligno, trejdovaní do Chicaga.

Po otevření trhu s volnými hráči začal Sweeney s doplňováním kádru, přičemž základním kritériem byla cena. Volní agenti naštěstí nemají už pár let příliš z čeho vybírat, rozpočty klubů jsou utažené, čemuž odpovídají kontrakty podepisovaných hokejistů.

James van Riemsdyk podškrábl na rok za 1 milión dolarů. Čtyřiatřicetileté křídlo má za sebou dvě šedesátibodové sezóny, platný by měl být hlavně kolem brankoviště.

Morgan Geekie se dohodl na dvě sezóny, za 2 mil. ročně. Pětadvacet let, 180 zápasů s bilancí 22+41, nejspíš centr do třetí řady. Výhodou je věk, ještě se může zlepšit.

Milan Lucic na rok za 1 mil. dolarů. Návrat na místo činu. Poslední dobou jalový. Nevýrazný i v no-name týmu Kanady na mistrovství světa. V pětatřiceti za zenitem.

Kevin Shattenkirk rok za 1 milión. Čtyřiatřicetiletý obránce, kdysi s potenciálem 40-50 bodů za sezónu. To nejlepší má za sebou, ale za ty peníze slušná volba.

Patrick Brown na dva roky za 1,6 mil., smlouva těsně nad minimem. Jesper Boqvist z New Jersey za minimum. Levní pracanti do třetí nebo čtvrté lajny.

K tomu pár dvoucestných a nováčkovských kontraktů.

Oslabil hlavně útok

Z českého pohledu je fajn, že prodloužil Jakub Lauko - dva roky, 1,575 mil. První rok je dvoucestný, druhý už jednocestný, garantuje tedy stejné peníze i na farmě. A proto si ho asi klub už bude chtít podržet nahoře. Určitě se mu otevře víc prostoru; v Čechách budeme doufat, že by se mohl aspoň mihnout v některé z prvních dvou formací.

Tam rozhodně uvidíme zmiňovaného Pastrňáka s Marchandem. A Pavla Zachu. Všestranného univerzála s širokými možnostmi, který ale Bergerona ani Krejčího nikdy nenahradí. Z původních jmen zůstaly také Jake DeBrusk, Charlie Coyle a Trent Frederic. Nejvíc budou scházet Bergeron, Krejčí a Hall, nové působiště si hledal také Tomáš Nosek.

Nejlepší obrana loňské sezóny je pořád silná. I když uvidíme, jak jí poškodí absence nejlépe bránícího útočníka všech dob Patrice Bergerona (šest Selke Trophy). Od modré bude hru dál dirigovat tvořivý, avšak někdy hodně riskující Charlie McAvoy. Je tu také Hampus Lindholm, jenž McAvoye v úvodu minulé sezóny dokonale nahradil. Pokračují Brandon Carlo, Matt Grzelcyk, Derek Forbort a Jakub Zbořil. K tomu posila Shattenkirk. V obraně by problém být neměl.

V brankovišti snad také ne. Pokud tedy Linus Ullmark a Jeremy Swayman navážou na loňskou základní část. V play off Ullmark propadl; hovořilo se o tom, že chytal se zraněním. Swayman dostal šanci pozdě, v sedmém duelu s Floridou už nerozchytaný mužstvo nezachránil.

Pořád se spekuluje, že Bruins přivedou výraznější osobnost na post centra. Potíž je, že nemají co nabídnout. Na jaře šli na hranu, all-in. Všechno vsadili na tenhle rok. Získané posily nebyly zadarmo. Když jste pak koukali, jak se ofenzivní Orlov s McAvoyem nedokázali vzájemně zajistit a Panteři se přes ně dostávali do šancí, bylo to k vzteku. Zbyl smutek a drahý účet. Na draftu 2024 nemají Bruins volbu v prvních třech kolech, o rok později jim chybí druhé a čtvrté kolo.

Celkově ale mají pohromadě pořád silný tým. Rekordních 65 výher asi nezopakují, i kdyby ovšem proti loňsku bodově výrazněji propadli, na play off by to mělo stačit. Najdete ale i experty, kteří Bostonu nevěří a posílají ho mimo play off. Což by se stalo poprvé od roku 2016.

