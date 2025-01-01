Preview: Poslední dva roky Crosbyho a last dance pro Malkina? Pittsburgh hodně stárne

22. září 18:30Jakub Ťoupek
Penguins se nacházejí mezi dvěma mlýnskými kameny. Jeden tvoří veteráni a dlouholeté opory Sidney Crosby, Jevgenij Malkin a Kris Letang, ten druhý pak stále zvyšující se nutnost přestavby celého kádru. Tu ovšem tradiční klub ani po třetím nepostupu do play off v řadě nevyhlásil. Rapidně se však blíží.
Pittsburgh stále věří, že Sidney Crosby, jeden z nejlepších hráčů historie, dokáže dál popírat čas a předvádět své stabilní výkony pohybující se přes bod na utkání. Crosbymu chybí pouhé čtyři body k pokoření mety 1600 bodů v základní části, osm gólů pro něho bude znamenat zdolání gólové šestistovky. Právě čtyři body od milníku je také dlouhodobý parťák Malkin, jen je o něco níže a vyhlíží metu 1300 bodů.
Právě Jevgenij Malkin má poslední rok své smlouvy s ročním ziskem 6,1 milionu dolarů. Ruský obr nedávno oslavil 39. narozeniny a je na prahu 20. sezony v NHL. Bude však jeho poslední? Malkin byl po celou kariéru směrem k novinářům skoupý na slovo, proto ani svou další budoucnost veřejně nekomentoval. V minulém ročníku ovšem prokázal, že má stále co nabídnout. V 68 startech si připsal dohromady 50 bodů za 16 branek a 34 asistencí.
Právě tato dvojice bude opět ústřední ve vývoji celé sezóny Pens. Krev v žílách se jim bude snažit udržet i nový trenér Dan Muse, který má obrovské boty, do kterých se musí nazout. Muse je typem progresivního trenéra, který je chválený především za schopnost rozvíjet mladé talenty. Těch ale v kádru moc nenajdete. Spíše zaběhlé hráče, se kterými dokázal Sullivan získat dva Stanley Cupy.
Nejlepší brankář play-off AHL
Tristan Jarry byl jako z telenovely. Ve statistice, která se zdá být téměř nereálná, inkasoval gól z první střely v zápase šestkrát během svých prvních 22 utkání. V lednu v reakci na to byl přeřazen do AHL. Po návratu v březnu opět vypadal jako brankář NHL, ale nazvat ho nestabilní volbou by bylo slabé slovo. Nedeljkovic nebyl o moc lepší a veřejně kritizoval sám sebe za svou hru.
Bylo tedy moudré, že se Penguins rozhodli získat Arturse Šilovse, který byl ve Vancouveru blokován Thatcherem Demkem a Kevinem Lankinenem. Šilovs byl v NHL většinou podprůměrným brankářem, ale je mu teprve 24 let a během play-off v sezóně 2023-24, kdy nahrazoval zraněného Demka, prokázal své schopnosti. Ty také prodal v loňském play-off AHL, kdy dotáhl farmu Canucks k titulu s neuvěřitelnou úspěšností 93 % a získal také cenu MVP.
Na svoji šanci čekají také Joel Blomqvist, nebo Sergei Murašov, ti si ale budou muset ještě počkat. Pokud se Šilovsovi podaří navázat na skvělé play-off, může se posunout do role jedničky a ulevit Jarrymu, který se snaží dostat z hrozného začátku minulé sezóny.
Stará obrana
Pens patřili mezi nejhorší týmy v lize, co se týče bránění šancí ke skórování a vysoce nebezpečných šancí v poměru 5 na 5, a jejich úspěšnost při bránění v oslabení byla průměrná. Není důvod očekávat, že se v sezóně 2025-26 něco změní. Karlsson bude i nadále hrát co nejvíce minut, ve svých 35 letech stále dokáže řídit celou hru. Předpokládat, že s ním bude hrát v první dvojici Ryan Shea není však ideální scénář.
No, Letang a nováčci v obraně Penguins Connor Clifton a Matt Dumba jsou praváci, levák Graves byl naprostý propadák a mladík Owen Pickering zatím nepřesvědčil. Proto se očekává po boku Karlssona Shea, který by mohl doplňovat dynamičtějšího Švéda. Mohli bychom zde vidět i Parkera Wotherspoona, který by mohl dostat nějaké minuty v hlavním týmu. Obranné řady Pittsburghu nejsou rozhodně v ideálním rozpoložení do nového ročníku.
Veteráni a občas nějaký mladík
Útočné síly jsou opět o mnoho starší než v ostatních organizacích. Ústřední postavou bude opět Sidney Crosby. Nezbývá než užasle kroutit hlavou. Kapitán Pittsburghu oslavil v srpnu už osmatřicáté narozeniny, na jeho výkonnosti to ale není absolutně znát. V minulé sezoně byl znovu dominantní, v 80 duelech zapsal 91 bodů za 33 branek a 58 asistencí.
Doplňovat jej bude za rok čtyřicetiletý Jevgenij Malkin. Ten v barvách Penguins nashromáždil už 1346 bodů, v bohaté klubové historii jsou na tom lépe pouze Mario Lemieux (1723) a Sidney Crosby (1687). Ruský reprezentant navíc pomohl k zisku hned tří Stanley Cupů. V klubové kronice bude jeho jméno navždy vyvedeno zlatým písmem.
I další ofenzivní tahouni týmu mají přes 30 let. Je sporné, zda Penguins dokážou v sezóně udržet slušný útok, zejména když je velmi pravděpodobné, že někteří z jejich nejlepších hráčů budou vyměněni. Jaká je pravděpodobnost, že Rakell, Rust a Mantha dokončí sezónu v dresu Penguins?
Pokud tito veteráni skutečně odejdou, Crosby a Malkin už nebudou mít kolem sebe moc pomocníků. Špičkový mladý útočník Rutger McGroarty má vynikající potenciál, ale kvůli zranění v horní části těla je mimo hru a po návratu mu může chvíli trvat, než se dostane zpět do formy. Tommy Novak by se na pozici třetího centra mohl ukázat jako kreativní hráč a mohl by překvapit.
Anthony Mantha, který byl vytažen z hromady volných hráčů, by mohl vstřelit 20 gólů, pokud zůstane zdravý. Celkově je ofenzivní potenciál tohoto týmu poměrně nízký a mohl by se ještě výrazně snížit, pokud generální manažer Kyle Dubas zahájí výprodej. Do týmu by se mohl prosadit Ville Koivunen. Ten několik zápasů dokonce odehrál ve druhé formaci po boku Malkina. Finský útočník nakonec zvládl v barvách Penguins osm zápasů a sedm asistencí, na farmě pak v 63 duelech zaujal 56 body za 21 tref a 35 nahrávek.
Očekávání redaktora
Pittsburgh by měl myslet spíše na přestavbu, než na play-off. To ale ambiciózní vedení odmítá, což je jedna z největších chyb, kterou mohou udělat. Čas Crosbyho a Malkina se rychle krátí a měli by využít ještě nějaké tržní hodnoty ostatních hráčů. Tady play-off rozhodně nejde očekávat, opět spíše umístění na chvostu tabulky.
