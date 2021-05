PREVIEW: Pravá kanadská bitva. Věční rivalové se potkávají po více než 40 letech

Série, která svým obsazením slibuje napínavou podívanou. Tradiční kanadští rivalové se v 1. kole postaví proti sobě, fanoušci se mohou těšit na souboj Toronta s Montrealem. Papírový favorit je daný, do karet mu ale nehrají poslední výsledky ve vyřazovací části.

Byť si hokejoví příznivci mohli vzájemných zápasů Maple Leafs a Canadiens užít v základní části do sytosti, neboť kvůli koronavirové pandemii byla liga rozdělena na čtyři nově složené divize a utkání se odehrávala pouze v rámci nich, rivalita takového kalibru bude přitahovat pozornost kdykoliv.

První střetnutí mezi těmito týmy se datuje až do prosince roku 1917, kdy tehdy ještě pod názvem Toronto Arenas porazil celek z Ontaria Canadiens poměrem 7:5.

Historii sdílí i ve vyřazovacích bojích, přestože naposledy se v bojích o nejcennější trofej potkali před více než čtyřiceti lety. Leafs a Habs dosud soupeřili v play-off celkem patnáctkrát mezi lety 1918 – 1979.

Čtyřiadvacet Stanley Cupů proti třinácti a velký hlad na úspěch po velmi dlouhé době. To je série mezi Torontem a Montrealem.

Montreal Canadiens - 56 zápasů, 59 bodů, úspěšnost 52,7 %, skóre 159:168, nejproduktivnější hráč: Tyler Toffoli 28+16

Sezona jako na houpačce.

Montreal se musel během základní části popasovat i s koronavirem, kvůli kterému v březnu odkládali Habs zápasy.

Na konci února se navíc vedení rozhodlo odvolat trenéra Clauda Juliena a jako jeho nástupce jmenovalo Dominiqua Ducharma. Osmačtyřicetiletý šéf lavičky dokončil sezonu tam, kde mužstvo přebral, tedy na čtvrté pozici kanadské divize.

Canadiens trápila na konci základní části zranění klíčových hráčů – mimo hru byli Carey Price, Brendan Gallagher či kapitán Shea Weber. První dva zmiňování se před startem série rozehráli v AHL, v barvách Laval Rocket ale příliš nezazářili. Price inkasoval dvě branky a Gallagher se bodově neprosadil, farma Montrealu prohrála 0:2.

Do úvodního klání série by se měl zapojit i Weber. „Všechno šlo dobře. Věříme, že na první zápas bude 100% připraven a naskočí do hry,“ komentoval situaci kolem tvrdého beka trenér Ducharme.

Jisté je, že alespoň do prvního střetnutí nenaskočí Jesperi Kotkaniemi, Cole Caufield a Alex Romanov. Všichni tři budou zdravými náhradníky.

Toronto Maple Leafs – 56 zápasů, 77 bodů, úspěšnost 68,8 %, skóre 187:148, nejproduktivnější hráč: Mitchell Marner 20+47

Už není kam uhnout. Mediálně jeden z nejsledovanějších týmů už letos musí naplnit očekávání fanoušků, kteří rozhodně nemohli být spokojeni s výsledky z uplynulých sezon. Naposledy totiž Maple Leafs vyhráli svou sérii ve vyřazovací části v roce 2004.

Letos je čas to zlomit. A k tomu by měli vypomoci především ofenzivní esa – Mitch Marner, Auston Matthews a kapitán John Tavares.

Všichni zmiňovaní v základní části posbírali alespoň padesát kanadských bodů, mladá dvojice se dokonce dostala přes hranici šedesáti bodů. Dalším pozitivem je fakt, že Auston Matthews vstřelil jednačtyřicet branek a stal se nejlepším střelcem tohoto ročníku National Hockey League. Druhý McDavid zaostal o osm gólů.

Jedním z velkých témat tohoto play-off ale bude také veterán Joe Thornton. To, kvůli čemu přišel dříve do Toronta Patrick Marleau, teď bude chtít úspěšně zvládnout právě Jumbo Joe. Vousatý forvard a bezesporu budoucí člen Síně slávy by ještě ve své kariéře rád zvedl nad hlavu Stanleyův pohár.

Trenérský štáb musel řešit ještě otazník nad brankovištěm. Před Dánem Frederikem Andersonem nakonec dostane přednost devětadvacetiletý Jack Campbell, jenž zaujal svými výkony a mnohokrát výrazně podržel své spoluhráče.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY V TÉTO SEZONĚ

Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens 5:4pp

Montreal Canadiens – Toronto Maple Leafs 2:4

Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens 1:2

Montreal Canadiens – Toronto Maple Leafs 3:5

Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens 3:2

Montreal Canadiens – Toronto Maple Leafs 4:2

Montreal Canadiens – Toronto Maple Leafs 1:4

Montreal Canadiens – Toronto Maple Leafs 3:2pp

Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens 5:2

Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens 3:2

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Toronto: David Rittich (B)

Montreal: Tomáš Tatar (Ú), Michael Frolík

TIP REDAKTORA

Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens 4:1

Předpovídat sérii Maple Leafs je opravdový oříšek. Od Toronta se pravidelně čeká delší cesta v play-off, ovšem v posledních letech to vůbec nevycházelo. Přesto ale věřím, že letos Javorové listy kletbu brzkého vypadnutí prolomí.

