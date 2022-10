Preview: Před Winnipegem stojí sezona nápravy. Podaří se?

V posledním díle našeho seriálu, ve kterém představujeme týmy NHL, se dnes podíváme na Winnipeg. Ten má za sebou poměrně turbulentní léto, bylo kolem něj hodně rušno. Jets jednoduše musí napravit to, co v minulé sezoně zpackali. Povede se?

Pohled na loňskou tabulku nevypadá extra špatně, avšak Winnipeg byl ze hry v podstatě celou sezonu. Na play off ztratil jenom osm bodů, nicméně výkony ani výsledky celé sezony neodpovídaly mužstvu, které by se mělo ve vyřazovacích bojích objevit.

Tým přitom nebyl vůbec špatný, jeho kostra by se dala označit za více než solidní, ale výsledky nepřicházely. Kolem týmu bylo podivné dusno, vždyť před Vánoci přišel z ničeho nic konec dlouholetého trenéra Maurice, jenž s týmem před méně než rokem podepsal prodloužení smlouvy.

Vše vyústilo na konci sezony, kdy se při výstupních rozhovorech pořádně rozjely obrátky a na nikom nezůstala niť suchá.

Uklízeč Bowness

Celý morální nepořádek přišel uklidit Rick Bowness. Samotný trenér moc dobře ví, co je špatně – a že je důležitější nejprve vyřešit kabinu a morálku, než přijde na výkony na ledě. Jedním z kroků, které učinil, bylo zbavení kapitánského céčka Blake Wheelera.

Pozice kapitána zůstane bez obsazení, lídrovství se má rozprostřít po celém týmu. Jestli je to dobrá taktika, to se ukáže až v průběhu sezony, ale pro Jets je důležité, že Bowness jasně zaměřil problém a snaží se ho řešit. Nálada v kabině je totiž důležitější než cokoliv jiného.

Změny… Jaké změny?

Může to být až s podivem, ale kádr Winnipegu je víceméně stejný jako v uplynulé sezoně. Došlo jen k menším příchodům či odchodům, ale jádro týmu zůstalo stejné.

Nebyla to přitom žádná jistota, velice hlasitě se mluvilo o možné výměně Marka Scheifeleho, jednoho z nejlepších útočníků týmu, na podpis nové smlouvy se dvakrát netvářil ani Pierre-Luc Dubois. Ten nakonec podepsal pouze na rok.

Jediným znatelnějším odchodem byl odchod Paula Stastnyho, jenž po konci smlouvy zamířil do Caroliny. Zach Sanford zase podepsal v Nashvillu. Záplatou za Stastynho by mohl být nově příchozí Sam Gagner.

Ale jinak? Víceméně nic, větší šanci by mohli dostat mladí. Hodně se čeká od Fina Villeho Heinoly, ale také od nesmírně šikovného Coleho Perfettiho.

Obrana také nedostála velkých změn, jejími vůdci i nadále budou Josh Morrissey, Nate Schmidt, Neal Pionk či Brenden Dillon.

Záplata jménem Rittich

Není to nadsázka, když napíšeme, že Winnipeg stojí a padá na gólmanovi Connoru Helleybuckovi. Ten byl v roce 2020 dokonce vyhlášen jako nejlepší gólman ligy, i v další sezoně byl velkou oporou, nicméně na tu poslední by také nejradši zapomněl.

Má za sebou jeden z nejhorších ročníků kariéry, a i proto Jets neatakoval přední příčky. Devětadvacetiletý borec má také nového parťáka, nově mu bude záda krýt Čech David Rittich, jenž se na sever přesunul z Nashvillu. Tam měl pozici poměrně těžkou, nicméně i zde je jednička jasně daná.

Predikce

Dá se očekávat velice tuhý boj o play off. Pokud dá Bowness tým do pořádku, pak má Winnipeg na to, aby se do play off dostal. Bude to ale ohromně těžké, jelikož všechny týmy v divizi, se kterými Jets o vyřazovací boje soupeří, nijak výrazně neoslabili. My si ale myslíme, že se do play off těsně dostanou. Třeba na úkor Dallasu.

