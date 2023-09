Preview: Prokletí bylo prolomeno! Zvládnou však Maple Leafs konečně dokráčet k poháru?

Javorové listy se loni konečně dostaly přes první kolo, které pro ně dlouho představovalo uzavřený kruh. Ten však loni konečně povolil, ale cesta dál nevedla. Toronto v létě opět investovalo do kádru, ale zřejmě bude mít problém s jeho hloubkou. Vše se navíc ještě našponuje v následujících sezonách díky novému paktu největší hvězdy.

Útok 8/10

Není pochyb o tom, že Maple Leafs mají hvězdami napěchovaný útok, ale i tato varianta má svá úskalí. Trojice Matthews, Nylander a Tavares sama o sobě bere v průměru na 33,5 milionů dolarů, což je víc než třetina platového stropu. Poté samozřejmě chybí kvalita ve zbytku týmu, jelikož finance již nezbývají a musejí se přivádět levní hráči, kteří s vidinou úspěchu podepíší za menší peníze. Průměrná cena Matthewse navíc za rok po podepsání nového paktu ještě vzroste.

Hodně se tedy skloňuje s výměnou jméno Williama Nylandera, kterému dobíhá poslední rok smlouvy nebo Mitchella Marnera.

Maple Leafs se létě i přes velkou část rozpočtu, kterou rozdávají svým hvězdám, rozhodli řádně posílit. Za 5,5 milionů dolarů podepsal jednoletý kontrakt Tyler Bertuzzi, který se skvěle předvedl ve vyřazovací části a na stejně dlouhou dobu se upsal i Max Domi. Oba dali přednost krátké smlouvě s vidinou poháru.

Z týmu ovšem zmizelo několik posil, které přišly jen na výpomoc do vyřazovací části. Útočné řady patří rozhodně k nejzvučnějším v NHL, ale hloubka kádru už se několikrát vymstila.

Obrana 7/10

Obrana pod vedením Morgana Riellyho bude mít opět nesnadný úkol, jelikož bude potřebovat, aby byla schopna podpořit útočný styl hry týmu a zároveň se zvládla se soupeřem včas vracet, aby gólman nebyl na vše sám. Zkušenosti dodává Mark Giordano, který za směšný plat předvádí skvělý hokej. Veterán doufá, že se mu konečně na sklonku kariéry podaří uzmout první vytoužený Stanley Cup.

Chybět bude opět Jake Muzzin. Muzzin má v nepořádku záda a díky jeho absenci Toronto trošku sníží problémy s platovým stropem. Velkou posilou je naopak John Klingberg, který stejně jako předchozí posily kývl na nižší jednoletý kontrakt s vidinou úspěchu.

Specialistou na obrannou činnost dál zůstává T. J. Brodie. Ten by měl pomoci v obranném pásmu a také maskovaným mužům Toronta.

Brankáři 6/10

Sága ohledně smlouvy Samsonova byla pořádně dlouhá a vedení se nakonec s ruským gólmanem dohodlo pouze na jednoletém paktu. Matt Murray zůstává nadále zraněný, a tak jeho místo zaujme buď zkušený Martin Jones nebo Joseph Woll. Hodně bude záležet na tom, jak se všichni předvedou na kempu. Martin Jones loni rozhodně neměl nejpřesvědčivější sezonu a Samsonov si také občas vybere slabší chvilku.

Celkové hodnocení redaktora

Toronto má sice hvězdami nabitý útok a v létě se mu podařilo přemluvit několik hvězd k podepsání kontraktu za nepřemrštěnou částku, ale hloubka kádru a brankoviště bude opět jeden z klíčových faktorů, které mohou utnout tažení za pohárem. Navíc hrozí zranění, které by v tomto případě mohly mít katastrofální následky. V průběhu sezony se navíc bude muset vymyslet co s Nylanderem, kterému dobíhá poslední rok kontraktu. S postupem do vyřazovací části by neměl být problém, ale nabitá Východní konference je pro Toronto velkým strašákem.

