Preview: Prolomí Tampa kletbu jménem Florida Panthers?

26. září 20:00

Jakub Ťoupek

Tampa Bay šokovala hokejový svět, když se loni v létě rozhodla nepodepsat novou smlouvu se Stevenem Stamkosem a nechala svého dlouholetého kapitána odejít do Nashvillu. Na jeho místo Lightning přivedli velkou rybu z trhu volných hráčů a podepsali smlouvu s Jakem Guentzelem. Tampa také poslala Michaila Sergačjova do Utahu a přivedla zpět Ryana McDonagha. Blesky si těmito akvizicemi chtěli otevřít nové možnosti.

V letech 2020 a 2021 získala Tampa Stanley Cup, ještě před třemi roky byla ve finále. Pak ale v případě Lightning nastal útlum. Ambiciózní celek z Floridy třikrát za sebou skončil hned v prvním kole play-off, dohromady v tomto období navíc vyhrál jen čtyři zápasy. K panice přesto nedošlo.

Právě naopak. Tampa Bay ve svém směřování zůstává pevná. A ačkoli se v zámoří spekulovalo, že by mohlo dojít k výraznější obměně kádru, nic takového se nakonec nestalo. Lightning věří partě, která je v poslední dekádě nejúspěšnější ze všech. Oproti ostatním týmům tak bylo léto v Tampě velice klidné. 

I od podzimu tak uvidíme Tampu ve známé sestavě. V brance jistota v podobě Andreje Vasilevského, defenzíva pod vedením Victora Hedmana, šikula Nikita Kučerov či obávaní střelci Brayden Point, Jake Guentzel a Brandon Hagel. To jsou velmi pevné základy, na kterých tým stojí. Novou krev by měli přinést útočníci Conor Geekie s Jackem Finleym a obránce Max Cozier. Ti zatím sbírali zkušenosti na farmě a nyní se zdá, že se s nimi počítá i do hlavního týmu.

Andrej opět skvělý 

Důvodem zlepšení statistik Lightning v počtu inkasovaných gólů v minulé sezóně byl především návrat Andreje Vasilevského do formy, i když ruskému brankáři pomohla také zlepšená obrana Tampy. Bez ohledu na to si Rus připsal 92,1% úspěšnost. Zdravý Vasilevskij je i nadále jedním z nejlepších brankářů v lize, jeho velikost a atletické schopnosti jsou stále bezkonkurenční.

Klíčovým slovem je zde však zdraví. Nejenže existují určité obavy o Vasilevského stav před začátkem sezóny, protože stále chybí na tréninkovém kempu, ale v základní části sezóny bývá většinou přetížený, což má negativní vliv na jeho výkony v play-off.

Pokud se Vasilevskij zraní, Jonas Johansson má smlouvu na další dvě sezóny, a to by Lightning mohlo děsit. I když byl Johansson během Vasilevského absence na začátku sezóny 2023-24 dostatečně dobrý, jeho čísla ale nejsou závratná. Pro Tampu je to tak situace buď Vasilevskij nebo nic. 

Silná obrana ve stejném složení

Lightning zaznamenali v minulé sezóně velký posun vpřed ve své obranné hře. To se projevilo i na jejich výsledcích, protože byli čtvrtí v počtu inkasovaných gólů na zápas a šestí v počtu ubráněných přesilovek,

Největším faktorem této změny byl návrat McDonagha. Jeho dvě sezóny v Nashvillu znamenaly, že Hedman přešel z mírně chráněné role k obrovským minutám, kterému postupně začaly dělat velké problémy. S návratem McDonagha se Američan opět stal defenzivní obráncem, který dokázal zastavit soupeř, zatímco Hedman dostal ty příjemnější povinnosti minuty.

Čtyřku nejlepších obránců Lightning pravděpodobně doplní J.J. Moser a Erik Černák. Moser pomohl zmírnit dopad ztráty Sergačeva v minulé sezóně svou obrannou hrou, zatímco Černák patří mezi ty nejspolehlivější hráče Východní konference. I Darren Raddysh a Emil Lilleberg jsou v obranných řadách Tampy solidní, což znamená, že Jon Cooper by se neměl obávat o svou obranu.

Jak daleko Kučerov Tampu dotáhne?

Lightning měli jeden z nejlepších útoků v lize, když se umístili na prvním místě v počtu vstřelených gólů na zápas (3,56) a na pátém místě v procentuální úspěšnosti přesilovek (25,9 %). Blesky disponují explozivní ofenzivou, se kterou si soupeři příliš nevědí rady.

Nejvýznamnější součástí útoku Lightning je první řada Kučerov, Point a Guentzel. Nikita Kučerov je jedním z nejtalentovanějších hráčů v lize s elitním viděním a schopností hry s pukem. Neméně skvělá je i jeho střela, pravidelně překonává hranici 30 branek, třikrát dokonce přes 40. 

Brayden Point se vedle Kučerova vypracoval na jednoho z nejlepších střelců ligy, což z něj a ruského šikuly udělalo jednu z nejlepších dvojic v lize, a příchod Guentzela přinesl Lightning ještě více gólů první útočné řady.

Brandon Hagel nehraje v první řadě, ale je také součástí hlavních útočných sil Lightning, protože rok od roku se ve své hře zlepšuje. Původně sice šel za obrovskou cenu, v minulé sezóně se to však vyplatilo, když zaznamenal 35 gólů a 90 bodů. Vzhledem k tomu, že pouze 5 z těchto bodů bylo v početních výhodách, může mít ještě větší potenciál. Agresivní styl a dravost z něj pomalu dělá jednoho z nejlepších útočníků v lize.

V minulé sezóně mu po boku hráli Anthony Cirelli a Nick Paul. Tato formace byla známá spíše svou obrannou hrou, ale díky své útočné síle je pro každý tým těžkým soupeřem. Paul je zraněný a první měsíc sezóny nebude hrát, takže do té doby bude jeho partnerem v řadě Gage Goncalves, který byl jediným dalším útočníkem, jenž dosáhl více než 20 bodů.

Příchod Gourda a Bjorkstranda poskytuje Tampě jednu z nejzajímavějších třetích formací od dob, kdy Gourde hrál po boku Colemana a Goodrowa. Bjorkstrand také poskytuje možnost pravorukého skórování, které jim bez Stamkose chybí.

Naplno by se měl prosadit Connor Geekie. Jednadvacetiletý centr byl loni v létě vyměněn z Utahu a hned ve své nováčkovské sezoně na sebe upozornil. Letos by však měl naplno přesunout do hlavního týmu. Ve čtvrté lajně by jej měli doplnit posily Jacob Pelletier a Pontus Holmberg, kteří chtějí pomoci Tampě opět na vrchol.

Očekávání redaktora

Tampě v posledních letech překazila cestu Florida. Opět může nastat scénář, kdy se v prvním kole setkají dva rivalové z jihu USA. Tampa by ale letos mohla mít o něco větší šance, než v posledních dvou letech a mohla by postoupit klidně až do samotného velkého finále. Blesky letos půjdou hodně nahoru a nikdo by se neměl divit, kdyby zvládly postup mezi nejlepší 2 týmy celé ligy.

