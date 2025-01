Preview: Rangers hostí Stars, San Jose vyzve Vegas

Na dnešním menu kanadsko-americké NHL je deset zápasů. Program začne v 1:00 na pěti stadionech, poslední úvodní vhazování je pak naplánováno ve 4:30 v San Jose.

New York Rangers zvítězil dvakrát z posledních tří hraných zápasů a mohl by se odrazit tam, kde byl minulou sezónu. Musely by však pravidelně začít hrát hlavní hvězdy týmu tak, jak se od nich očekává. Dnes Rangers v cestě stojí těžký oříšek - Dallas Stars. Ten momentálně táhne šňůru čtyř výher v řadě a v noci bude považován za mírného favorita. Dostojí této role?

