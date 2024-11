Preview: San Jose zavítá do New Jersey, dočká se Anaheim vítězství?

Noc z neděle na pondělí se ponese v hodně poklidném duchu, když se bude hrát pouze ve třech arénách. Co nás čeká?

New Jersey se dokázalo včerejší výhrou na ledě Islanders dostat na první místo v Metropolitní divizi a rádo by si na něm udělalo bodový polštář. Aby se tak stalo, tak musí Devils porazit houževnaté San Jose, které se po špatném vstupu do sezóny dokázalo stát konkurenceschopným týmem a dokáže potrápit nejednoho soupeře.

Ve stejný čas se začne hrát i v Chicagu, které bude hostit Minnesotu. Wild zatím podávají výkony vysoko nad očekáváním a v Centrální divizi se nachází na druhém místě, kde je lepší pouze Winnipeg. Dokáží Blackhawks svému soupeři vzdorovat?

Celý program se uzavře zápasem od druhé hodiny ranní, Anaheim se v něm postaví proti Columbusu.

Share on Google+