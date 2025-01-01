Preview: Stars touží konečně projít do finále. Povede se to na čtvrtý pokus?

8. září 20:10Kryštof Morong
Dallas se stal synonymem pro stabilní účast v závěrečných bojích. Třikrát po sobě došel do finále Západní konference, jenže pokaždé narazil. V roce 2023 zastavili Stars šampioni z Vegas a v posledních dvou ročnících jejich cestu pokaždé ukončil Edmonton. Zlomí konečně Stars na čtvrtý pokus ono prokleté konferenční finále a zabojují o Stanley Cup?
Kádr zůstal téměř beze změn, jen na střídačce došlo k zásadní obměně. Peter DeBoer skončil a místo něj dostal po 12 letech druhou šanci v Dallasu Glen Gulutzan. Generální manažer Jim Nill navíc vsadil opět na českého pracanta Radka Faksu, který se po pouhé sezóně u Blues vrací a má dodat týmu větší důraz a kvalitu při vhazováních i oslabeních. V Texasu tak uzavřel nový tříletý kontrakt na šest miliónů dolarů.
Hvězdná první lajna
Ofenziva Stars patří k tomu nejlepšímu v lize. Jason Robertson je schopen každý rok atakovat hranici 40 gólů, Roope Hintz patří k elitním centrům a Mikko Rantanen se po příchodu z Colorada stal okamžitě klíčovou postavou mužstva. Toto trio tak může v nadcházejícím ročníku být jednou z nejdominantnějších lajn v celé lize.
Za nimi stojí zkušení Matt Duchene a Tyler Seguin, ale i mladá krev Wyatta Johnstona nebo Mavrika Bourqua. Právě na mladících bude hodně záležet, protože Dallas v létě přišel o několik zkušených křídel. Pokud Robertson znovu vynechá část sezony kvůli zdravotním problémům, může se ukázat, že celková síla týmu nakonec nebude taková, jak se na první pohled může jevit.
Problém s pravými beky
Na modré čáře vládne Miro Heiskanen. Finský bek je absolutní elitou, navíc vedle sebe má čím dál výraznějšího Thomase Harleyho. Duo, které umí podpořit útok i spolehlivě bránit, dává Dallasu obrovskou výhodu. Připočtěme ještě Esu Lindella a levá strana je v naprostém pořádku. Velký potenciál navíc představuje i mladý Švýcar Lian Bichsel, jenž si odbyl nováčkovskou sezonu a měl by dostat více prostoru.
Jiná situace ale panuje mezi pravými beky. Stars loni spoléhali na Ilju Ljubuškina či Codyho Ceciho, což se ve vyřazovacích bojích ukázalo jako slabina. Nová posila do obrany zatím nepřišla a bez kvalitního praváka, který by odlehčil Heiskanenovi, může mít Dallas stejný problém i letos.
V brance bude jasnou jedničkou Jake Oettinger, ale zatím mu chybí větší konzistentnost. Přesto v rozhodujících momentech dokáže předvést fantastické zákroky. Záda mu kryje zkušený Casey DeSmith, který loni několikrát podržel tým ve chvíli, kdy se Oettinger trápil. Texaský celek se tedy může na svou dvojici bez obav spolehnout.
Očekávání redaktora
Stars jsou jednoznačně týmem pro play off. Mají výborné hráče na všech postech, o které se v klíčových fázích mohou opřít a těžit z jejich talentu i zkušeností. Musí však už konečně ukázat, že umí přejít i přes konferenční finále. V základní části nebudou mít Stars opět sebemenší problémy a ve vyřazovací fázi mohou dokráčet až do svého vysněného finále, ale vše bude záležet na tom, co do mužstva nově vloží Glen Gulutzan. Jinak budeme zřejmě svědky stejného scénáře jako v minulých letech.
