Preview: Stars v létě vyměnili mnoho hráčů. Zahájí však další útok na Stanley Cup?

Dallas má v posledních letech kádr, který je schopen dokráčet velmi daleko, na samotný vrchol to však už dlouho nedotáhl. Jaké jsou vyhlídky Stars na následující ročník?

Dallas Stars patřili před rokem k jedněm z největších favoritů na zisk Stanley Cupu, a to z dobrých důvodů. Dallas před rokem dokráčel až do finále Západní konference. K již tak silné skupině útočníků přibyl Matt Duchene. Wyatt Johnston vedl novou vlnu mladých hráčů. Obráncem číslo jedna byl jasně Miro Heiskanen a kandidátem na Vezina trophy byl Jake Oettinger.

Dallas se do play off dostal s velkým přehledem. Měl v kádru mnoho útočníků, kteří v případě nouze dokázali zaskočit, Dallas dokončil základní část s 52 výhrami a 113 body, ale ukázalo se, že play off je jiná soutěž. Dallas ve finále Západní konference podlehl vysoko nasazeným Edmonton Oilers. Speciální týmy Stars vychladly a ukázalo se, že jejich defenziva je poněkud slabá. Tým se přes léto hodně proměnil, bude to stačit na zisk Stanley Cupu?

Brankoviště

Do nové sezóny půjde Dallas s dvojicí Jake Oettinger a Casey DeSmith. V uplynulé sezóně nebyl Oettinger po většinu roku ve své kůži, projevovalo se to hlavně v základní části, kdy nebyl konzistentní. Nejspíše to bylo tím, že se trápil se zraněním třísel. V play off však už to byl ten starý dobrý Oettinger a táhl svůj tým. Dvojku mu dělal Scott Wedgewood, který jako nechráněný volný hráč zkusí štěstí jinde. Novým parťákem Oettingera bude Casey DeSmith, který má za sebou jednu z nejhorších sezón v kariéře.

Obrana

Stars byli v minulé sezóně v obraně a v oslabeních na osmém místě v NHL, jak se na jejich postavení sluší a patří. Funguje to, když je Heiskanen na ledě 25 minut za noc, je to obránce, který umí všechno, a spolu s Harleym patří k nejlepším dvojicím v Západní konferenci.

Jak ale budou vypadat další obranné páry? To je otázkou, Stars totiž opustili Ryan Suter, Chris Tanev či Jani Hakanpää. Zároveň podepsáno ještě nemá již zmíněný Thomas Harley, ten je však chráněným volným hráčem a očekává se, že domluva bude velmi brzy. Dallas najal pro nový ročník zkušené veterány. Dres Stars budou oblékat Ilja Ljubuškin a Matt Dumba. Dalším přírůstkem do obrany bude Brendan Smith, ten by mohl pomoci vyztužit hru v oslabení.

Útok

Pouze dva týmy byly v minulé sezóně ve střílení branek lepší než Stars a pouze pět týmů mělo úspěšnější přesilové hry. Hned osm hráčů vstřelilo 20 a více gólů. Během sezóny Stars ve třech řadách točili Robertsona, Hintze, Johnstona, Masona Marchmenta, Duchenea, Pavelskiho, Seguina, Benna a Stankovena.

Wyatt Johnston vstřelil ve svých dvaceti letech 32 gólů a zdá se, že by se v průběhu kariéry mohl dostat na čtyřicítku, zejména pokud trvale nahradí v první lajně Pavelského. Robertson a Hintz mají za sebou na své poměry relativně slabší roky, ale vzhledem k jejich věku by jejich forma mohla v následujících letech gradovat.

Ztráta Pavelského sice bolí, ale v Dallasu se rýsuje vzestup mladých hráčů. Logan Stankoven byl v juniorce dominantním střelcem a teprve se rýsuje jeho potenciál. Mavrik Bourque, úřadující vítěz bodování AHL a MVP, by se nyní měl stát stálou součástí prvního týmu.

Za zmínku stojí i odchody. Kromě Pavelského, který ukončil kariéru, se z Dallasu stěhují Ty Dellandrea či Craig Smith. Do St. Louis míří také český centr Radek Faksa, který v organizaci Dallasu působil od sezóny 2013/2014 a byl velmi platným členem týmu. V organizaci tak momentálně českou vlajku hájí Matěj Blümel.

Predikce redaktorky

Dallas má skvělý tým, který představuje vyvážený mix dravého mládí, zkušeností i hvězdných tahounů. Stars by proto měli opět patřit k hlavním kandidátům, kteří se budou ucházet o Stanley Cup. Dokáží však překonat strašáka v podobě konferenčního finále? Pokud ano, mohli by zvednout nad hlavu svůj první Stanley Cup od roku 1999.

Preview ostatních týmů:

- Anaheim Ducks

- Boston Bruins

- Buffalo Sabres

- Calgary Flames

- Carolina Hurricanes

- Colorado Avalanche

- Columbus Blue Jackets

Share on Google+