PREVIEW: Tampa se pokusí o čtvrté finále v řadě

Jeden z nejúspěšnějších týmů posledních let se chystá na jubilejní 30 sezonu v NHL. Cíl pro všechny v organizaci je jasný, probojovat se po čtvrté v řadě do finále bojů o Stanley Cup a zvednout nad hlavu slavnou trofej. Jak to však půjde bez několika důležitých hráčů?

Loňský ročník dopadl pro Tampu velmi bolestně. Vyřazovací část prošly Blesky celkem dobře, v prvním kole těsně přetlačily Toronto, následně si poradily s Floridou. Následovalo konferenční finále s Rangers, které Tampa prohrávala už 0:2 na zápasy, dokázala však otočit a probojovala se do dalšího finále. V přímém souboji o Stanley Cup se hokejisté s Floridy střetli s Coloradem, tahali za kratší konec a pohár po třetí nad hlavu nezvedli.

Po 11 vyhraných sériích v řadě přišla porážka. „Skončila naše šňůra v play off, nikoli však naše velká jízda,“ reagoval ihned po finále Jon Cooper.

Pod platový strop, ale i tučné smlouvy

Kvůli platovému stropu se Tampa musela vzdát hned několika svých klíčových hráčů. Dres s bleskem na prsou v následujícím ročníku neobleče například Ondřej Palát, který je novou tváří New Jersey Devils. Loučení nastalo i se dvěma zodpovědnými obránci, oporami Bolts nebudou ani Ryan McDonagh či Jan Rutta.

Bolts však zvládli v létě i mnoho dlouhodobých podpisů. Smlouvu na sedm let si vysloužil Nick Paul, který si ročně vydělá 3,15 milionu dolarů. Další tři hráči dostali královsky přidáno, smlouvy však platí až od ročníku 2023/2024. Erik Černák zůstane v Tampě dalších osm sezón, ročně bude dostávat 5,2 milionu ročně. Pětadvacetiletý útočník Anthony Cirelli se v modrobílém dresu zdrží také dalších osm let, ročně mu bude na účet přistávat částka 6,25 milionu dolarů. Přidáno dostal i Michail Sergačov, kterému bude chodit 8,5 milionu dolarů.

Lov na trhu

Tampa se snažila na trhu s volnými hráči objevit spolehlivé mazáky za výhodnější cenu. Podepsala nakonec třeba Haydna Fleuryho, který dostal kontrakt na dvě sezony. Kontrakt na tři miliony dolarů ročně podepsal i dvojnásobný majitel Stanley Cupu Ian Cole. Do sestavy Bolts se vrací Vladislav Naměstnikov, který podepsal na rok za 2,5 milionu dolarů.

Stálice v brance

Andrej Vasilevskij. Je třeba dodávat něco víc? Gólmanská stálice posledních ročníků NHL, kterou si Tampa hýčká. V základní části předvádí solidní výkony, v play off je jeho forma většinou ještě o kus lepší. Od sezony 2017/2018 pravidelně sbírá nejvíce vítězství v lize za jeden ročník.

Záda mu bude opět krýt zkušený Brian Elliot. Kanadský gólman bude v Tampě již druhým rokem, minulou sezonu jej Vasilevskij pustil do branky devatenáctkrát.

V obraně Hedman, boháči a nováčci

Defenzivní řady opustil McDonagh s Ruttou, zaplaceno dostali jiní. Sergačov je výborným ofenzivním obráncem, který sice musí na své defenzivní činnosti stále pracovat, Černák je naopak výborný v defenzivě.

Nově posílil obranu Philippe Myers, který figuroval jako položka ve výměně za Ryana McDonagha. Zároveň na soupisce figurují nováčci Ian Cole a Haydn Fleury.

Nejzářivějším kouskem je však stále Victor Hedman, který velmi pomáhá ofenzivě floridského celku. Šest sezon po sobě byl finalistou v boji o Norris Trophy pro nejlepšího obránce ligy, to je poměrně slušná vizitka.

Jakou roli dostane letos Cal Foote? Třiadvacetiletý bek nehraje pouze o místo v sestavě, ale o podobu jeho následujícího kontraktu.

Útok plný hvězd

Ofenzivu Tampy bude stále tahat trojice Kučerov, Stamkos, Point, která společně na ledě dělá neuvěřitelné věci. Na začátku ročníku se však budou Blesky muset obejít bez Anthonyho Cirelliho, jednoho z nejlepších defenzivních útočníků ligy. Pětadvacetiletý útočník má za sebou operaci ramene a bude několik úvodních týdnů značně chybět.

Alex Killorn bude nejspíše působit ve druhé formaci s Nickem Paulem, kterému se v dresu Tampy po příchodu z Ottawy dařilo. Na konci přestupového období přišel z Chicaga Brandon Hagel, kanadský útočník by mohl získat více prostoru. O zlepšení se pokusí i šestadvacetiletý Ross Colton.

Stále mají v týmu důležité veterány Pata Maroona a Coreyho Perryho, kteří ukázali, že mohou být platnými hráči pro svůj tým.

Predikce

Tampa sice v létě přišla o několik důležitých hráčů, pořád má ale dost sil na útok na slavnou trofej. Kostra zůstala pospolu a Bolts můžou opět dojít daleko, však i loni bez zraněného Pointa dokráčeli jen těsně pod vrchol. Minulá sezona také ukázala, že je dost týmů, které je mohou potrápit. V následujícím ročníku je ve vyřazovací časti uvidíme, jak daleko však dojdou? To se ukáže časem…

Share on Google+