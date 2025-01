Preview: Toronto hostí Minnesotu, Nashville vyzve Vancouver

Na dnešním menu kanadsko-americké NHL je pět zápasů. Celý program začne v 1:00 na třech stadionech, poslední duel má pak naplánovaný začátek na 3:30.

Toronto poslední dva zápasy (1:2 vs Senators, 1:5 vs Blue Jackets) prohrálo a má co napravovat. Týmu značně chybí Knies, kterého trápí zranění ve vrchní části těla. Naopak Minnesotě se už hvězdy vrátily. Přesto však je Toronto považováno za mírného favorita. Zápas můžete sledovat od 1:00 na kanále Nova Sport 1.

Celý program uzavře ve 3:30 souboj mezi Utahem a Pittsburghem. Utah táhne sérii dvou proher v řadě, Pittsburgh prohrál čtyři z posledních pěti zápasů. Minulé vzájemné utkání dopadlo jednoznačně, Utah rozstřílel Penguins na jejich ledě vysoko 6:1.

