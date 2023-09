Preview: úspěch, nebo nic. Rangers opět vsadili na zkušenost

V New Yorku znají jen jedno slovo. Úspěch. Nic jiného se nebere. I proto avizovaná přestavba trvala opravdu jen chvíli. Na Manhattanu prostě prahnou po trofeji, se kterou se Rangers fotili naposledy v roce 1994. Letos nejsou cíle o nic menší.

MINULÁ SEZONA

V posledním ročníku to dlouho vypadalo více než dobře. Rangers jsou součástí Metropolitní divize, která v minulé sezoně patřila k nejlepším v soutěži. Kromě stálic Islanders či Penguins zářily hlavně týmy na vzestupu – Carolina a New Jersey.

A právě za tyto dva celky se Rangers zařadili. Nebyla to žádná ostuda, 107 získaných bodů byl fajn počin. Před play off pak byla očekávání asi menší, než by se mohlo zdát. V průběhu jara přišly dvě hvězdy v podobě Vladimira Tarasenka a Patricka Kanea. Na první pohled se vytvořil skvělý tým, nicméně souhra drhla. Kane navíc nebyl úplně zdravotně v pořádku.

I proto se v play off stalo to, co se stalo. Ranges sice vyhráli první dva zápasy proti Devils 5:1, ale pak jako by přestali umět hokej. Bylo to bez kvality, zájmu i energie. Série se protáhla do sedmi utkání, nicméně dál šli Devils. A také trenér Blueshirts Gerard Gallant, jenž byl odvolán. Na jeho místo byl dosazen Peter Laviolette.

ČEKÁNÍ NA MLADÉ

Trpělivost dochází. Kaapo Kakko i Alexis Lafreniere měli být tahouny organizace. Dvojka a jednička draftu. Frustrace je však větší než spokojenost, takhle si to fanoušci rozhodně nepředstavovali.

Dvaadvacetiletý Fin za sebou má velmi solidní sezonu, kdy si 18 góly a 22 asistencemi vytvořil kariérní maxima ve všech ohledech. V play off ale zmizel, dal jediný gól. Rangers potřebují, aby podával vyrovnanější výkony, což je také kámen úrazu. Hraje v úsecích, ne stabilně.

I Lafreniere zapsal životní sezonu, ale na jedničku draftu, jež měla být tváří organizace, je 39 bodů prostě málo. A nelze se dívat jen na produktivitu, jeho výkony jsou slabé, na ledě působil zpomaleně a neobratně. Někteří fanoušci Blueshirts namítají, že by potřeboval čas na přesilovce.

TRABLE SE STROPEM

Kvůli problémům s platovým stropem musel Chris Drury, generální manažer klubu, sáhnout na trhu s volnými hráči k jednoduchému řešení v podobě levných veteránů.

Největšími příchody jsou Blake Wheeler a Jonathan Quick. Oba velmi zkušení, navíc jednu dobu tvářemi ligy. Wheeler přišel vyplnit mezeru v kabině i na pravém křídle, Quick je pak spolehlivá dvojka.

A dál? Inu, nic blyštivého. Tyler Pitlick, Nick Bonini či Erik Gustafsson jsou sice zavedenými jmény, ale spíše pocitvými pracanty než klíči ke Stanley Cupu. Rangers ale neměli jinou možnost.

CO ČEKAT?

Rangers postoupí do play off, to se dá říci téměř s jistotou. Kádr je stále velmi kvalitní, vzadu navíc stojí jeden z nejlepších gólmanů ligy Igor Šesťjorkin. Otazníkem je vliv nového trenéra, nicméně základní část by Jezdci měli zvládnout. Co dál? Rangers míří minimálně na finále konference, ale konkurence na Východě je extrémní.

