Preview: V noci se hraje pouze jeden zápas, Devils jedou do Los Angeles

Na dnešním menu kanadsko-americké NHL je pouze jeden duel. Los Angeles bude doma hostit New Jersey Devils.

New Jersey Devils

Ďáblové dělají všechno pro to, aby se neopakoval jejich loňský krach zakončený nepostupem do play-off. Ještě pár dní zpátky jsme je mohli ve Východní konferenci vidět na vedoucí pozici. Z té se během včerejší noci poroučeli o pozici níže za Washington, protože si na konec roku 2024 připsali proti Carolině a Anaheimu dvě prohry v řadě. Kačerům v brance čelil Jacob Markström, dnes by měla být řada na Jakeu Allenovi. Sheldon Keefe má pro tuto chvíli k dispozici plně zdravou soupisku.

Nejproduktivnější hráči:

• J. Bratt – 47 bodů (14+33)

• J. Hughes – 46 bodů (15+31)

• N. Hischier – 34 bodů (18+16)

Los Angeles Kings

Kaliforňané jsou ve skvělé kondici. Ze čtrnácti předešlých utkání odešli jen dvakrát bez bodového zisku a s pár zápasy k dobru si v Západní konferenci lebedí na čtvrtém místě. Kings během krátké vánoční pauzy hodili za hlavu nezdary s Nashvillem a Washingtonem. Proti Edmontonu a Philadelphií naskočili zpět na vítěznou vlnu, byť v obou případech museli ve třetích třetinách otáčet nepříznivé skóre. Jediným hráčem na marodce je zkušený útočník Trevor Lewis.

Nejproduktivnější hráči:

• A. Kopitar – 39 bodů (12+27)

• A. Kempe – 35 bodů (17+18)

• A: Laferriere – 26 bodů (13+13)

Vzájemné zápasy 2024/25

New Jersey – Los Angeles 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 39. Palát (J. Hughes, Bratt), 53. J. Hughes (Palát, Dillon), 58. Pesce (J. Hughes) – 37. Spence (Laferriere, Danault). Rozhodčí: South, O´Rourke – Nansen, Flemington. Vyloučení: 1:1. Využití: 0:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 15 051. Průběh zápasu: 0:1, 3:1.

Share on Google+