Preview: V Torontu už nehodlají dominovat jen základní části

Prohra v sedmém zápase série s Bostonem byla pro Maple Leafs hořká jako čerstvě vymačkaný grep. Ambiciózní kanadský klub ji pozřel s nadějí, že s novým trenérským štábem a rozumně vybranými posilami dopadne letošní sezóna o poznání sladčeji.

Sezóna 2023-24

Myšlenkou skladby letošního týmu je, aby se vyhrávalo ve vyřazovacích bojích, nikoli pouze v základní části, v které loni získali 102 body a zařadili se na 3. místo Atlantické divize. Důležité je a bude play-off. Nezdar v úvodní sérii, tak jako tomu bylo na jaře s Bruins, neomluví ani fakt, že dojde ke střetu se silným celkem.

Mimochodem, v osmileté éře Matthewse a Marnera Toronto hned sedmkrát neprošlo přes 1. kolo.

Útok má vše - střelce, pracanty, tvrdost, zkušenost i dravé mládí

Kanonýr Auston Matthews se v létě stal 26. kapitánem Javorových listů a vůbec prvním Američanem, kterému se takové pocty dostalo, když ve funkci nahradil Johna Tavarese. Není tak pochybu, kolem koho se dění v Torontu bude převážně točit.

Vše ovšem nebude pouze o kalifornském rodákovi.

Další hvězdné útočníky Mitche Marnera, Williama Nylandera či Tavarese by měli doplňovat mladíci Matthew Knies, Nicholas Robertson nebo ostřílený Max Domi.

O vyváženost útočných řad by se měli postarat kupříkladu Bobby McMann, David Kämpf a pracovitý Švéd Pontus Holmberg.

Obrovitý veterán Ryan Reaves bude mít zase na starost dobrou atmosféru v kabině a dohled na bezpečností svých spoluhráčů.

V přípravě na sebe poutají pozornost nováčci Easton Cowan a Fraser Minten. Zejména prvně jmenovaný byl loni — navzdory svému věku — hlavnímu týmu blízko. Zdobí ho zejména střelecká potence.

Vyztužená defenziva

Maple Leafs před nadcházejícím ročníkem posílili zejména obranu.

S Chrisem Tanevem, po kterém volala řada fanoušků i odborná veřejnost, bude defenziva torontského týmu neprostupnější. Jeho šestiletý pakt na 27 miliónů dolarů dává smysl.

Vizitkou dalšího nově příchozího beka Olivera Ekman-Larssona je “obrana útokem”. Dokáže zavést puk do útočného pásma, ale při bránění soupeři život příliš neztíží.

Tanev zřejmě vytvoří fungující pár s Morganem Riellym. Pohromadě nejspíš zůstanou tvrdý Simon Benoit a spolehlivý Jake McCabe. EOL by se pak mohl spojit s talentovaným Timothy Liljegrenem.

Sázka na nezkušenost

Hodnocení obsazení brankoviště je o úhlu pohledu.

Optimisti vnímají dvojici Joseph Woll a Anthony Stolarz jako kvalitní, což stvrzují jejich statistiky. Poněkud nenápadný Stolarz byl dokonce v poměru svého odchytaného času hodnocen jakožto jeden z nejlepších v lize. Je to přinejmenším brankář 1B.

Škarohlídi samozřejmě poukazují na Wollovo chatrné zdraví a fakt, že oba gólmani mají kariérní maxima 23, respektive 24 startů, což může být do jisté míry považováno za příliš riskantní krok.

Očekávání redaktora

Zdá se to být ohranou písničkou - slušná základní část, brzký konec v play-off. Mají Maple Leafs konečně ten správný mix hráčů, trenéra a podmínky k postupu přes 1. kolo play-off? Pohled na posily na lavičce a za ní napovídá, že letos by to mohlo klapnout.

