Preview: Vegas má znovu obrovské cíle. Bude z toho Stanley Cup?

Loňské vyřazení z osmifinále bylo ve Vegas považováno za velké zklamaní. Kapitán Mark Stone nechápe přehnanou kritiku nebo podceňování pro nadcházející sezónu. Velmi silná obrana v kombinaci s obměněným útokem si klade jediný cíl, finále Stanley Cupu.

Golden Knights se v létě snažili udělat vše pro to, aby sestavili konkurenceschopný tým, který by měla zastavit až srážka s pohárem pro vítěze NHL. Staronová obrana, která Vegas dovedla k zisku poháru v sezóně 2022/23, zůstala téměř netknuta. Do týmu se vrátilo 5 ze 6 obránců. I přestože útok byl téměř z 1/3 změněn, panuje ve Vegas přesvědčení, že ani toto není slabinou jejich týmu.

Silná obrana, nový útok

Spousta změn nastala již na konci loňské části. V létě pak zažili Golden Knights, zejména vepředu, spoustu změn. To, na čem si zakládají již od vzniku organizace, však zůstalo neporušeno, ba naopak bylo vyztuženo. Vegas se vracejí k tomu, co již fungovalo. Obrana tak nastoupí ve složení: Alex Pietrangelo, Shea Theodore, Brayden McNabb, Zach Whitecloud, Nicolas Hague. Aby toho nebylo málo, navíc získali při uzávěrce loňských výměn Noaha Hanifina, který podepsal smlouvu za 7,35 mil. dolarů ročně. Předpokládá se, že by měl naskočit v obraně s Pietrangelem nebo Haguem.

Ani na brankářském postu nepřipustili zaváhání, a tak sází na svou jedničku Adina Hilla se kterým jsou již od sezóny 2022/23 velmi spokojení. Záda mu bude krýt osmadvacetiletý Ilja Samsonov, který přichází z Toronta Maple Leafs. U Samsonova se nepředpokládá, že by měl dostat větší prostor na ledě, přesto věří, že takto zkušený brankář dokáže být případnou platnou náhradou.

Útok prošel razantními změnami. Z týmu odešel gólostroj Jonathan Marchessault (42 gólů v loňské sezóně – pozn. redakce), dále Chandler Stephenson a Michael Amadio. Naopak se jim podařilo získat Tomáše Hertla, který by měl zastat Marchessaultovo místo. Dále mají k dispozici Pavla Dorofejeva, Alexandra Holtze a Victora Olofssona. Co se do počtu vstřelených branek týče, počítají v Las Vegas i s Jackem Eichelem, který v loňské sezóně vsítil 31 branek, i s ním tedy chce udělat ofenzíva Golden Knights úspěch.

Žralok, který zabloudil až k branám T-Mobile Areny

Tomáš Hertl byl měsíc před loňským play-off poslán ze žraločího teritoria k jejich diviznímu rivalovi Vegas. Stihl sice odehrát pouze 13 zápasů a zapsat 5 bodů, přesto by měl v nadcházející sezóně oživit útok a přinést nejméně 30 branek. To se mu povedlo naposledy v sezóně 2021-22, k tomu ale musíme dodat, že právě po tomto ročníku začala žraločí krize, proto tedy lze předpokládat, že by se mu to mohlo povést. Tomáš Hertl je plný odhodlání, vyléčil se z loňského dlouhodobého zranění kolena, navíc nastoupí s lepším týmem, nežli byli Sharks poslední dvě sezóny. Pro Sharks toho udělal dost, navíc v rámci přestavby týmu sám usoudil, že je čas posunout se dál. 30letý útočník navíc cítí, že už nemá moc let v NHL, před koncem by určitě rád stihl získat Stanleyův pohár. Sám na sebe vzal roli tahouna a chce vytvořit v týmu nejlepší možnou chemii.

Další možné proměnné při cestě za úspěchem

Golden Knights od svého vzniku v roce 2017 na sebe vztahují světla reflektorů. Hned v první sezóně tým plný odpadlíků, který poskládali v expansion draftu, dokázal dojít až do finále. Sami sebe považují za jisté průkopníky, kteří se snaží dělat věci jinak. Můžeme zmínit jejich představení v Mexiku, kde byla snaha rozšířit zájem o hokej i do jižní části kontinentu.

Trenér Bruce Cassidy, který s týmem nastupuje do třetí sezóny, je připraven znovu čelit těm nejtěžším výzvám. Bylo popsáno, jak se tým vypořádal ve složení těch nejlepších, ale jsou nějací další hráči, další proměnné, které mohou zamíchat kartami v kádru?

Odpověď zní ano, Vegas vkládají hodně důvěry do Grigorije Děnisenka, který sice začne sezónu dle všech předpokladů jako náhradník, počítá se s ním ale do budoucna. 24leté křídlo zatím nastoupilo v NHL pouze k 32 duelů, to by se ale mělo brzy změnit. Už ve chvíli, kdy si jej Vegas stáhli z waiver listu, kam jej poslala Florida, si byli téměř jisti, že tohle je budoucnost, kterou hledají. Na farmě v Hendersonu patří mezi nejlepší hráče na ledě a při první možnosti jej zakomponovat do sestavy, tak trenér Cassidy pravděpodobně učiní. Dalším zajímavým hráčem, kterého by mohlo Vegas nasadit, je Čech Matyáš Šapovaliv.

To, co by mohlo Vegas trápit a trápí jsou dlouhodobě se vracející zranění kapitána Marka Stonea, bez kterého tým vždycky fungoval pouze z půlky. Jeho dopad na tým, jakožto lídra, je naprosto zásadní. Sám by potřebovat odehrát delší čas bez zranění a vrátit se do herní pohody. Jakmile se naplní nejoptimistější scénář a Stone nebude kolaborovat se zraněními, bude Vegas zase o „kousek“ silnější.

Očekávání redaktora

Dnes se asi není třeba držet při zemi, z toho, co je k vidění na papíře, z toho, co je v hlavách hráčů a celé organizaci, bychom mohli očekávat při nejmenším finále. Pokud klapne vše, co mají Vegas v plánu a žádný důležitý článek nevypadne, tak to nebude žádné překvapení. Přesto očekávám spíše vypadnutí v druhém kole.

