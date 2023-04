PREVIEW: Vegas proti Winnipegu. Pro Rytíře nevyzpytatelný soupeř

Málokterá organizace v NHL je tak ambiciózní jako ta z Las Vegas. Rytíři každoročně myslí na úspěch, a proto byla minulá sezona velkým zklamáním. Tým z města hazardu se totiž do play off ani nedostal. Letos už ano. Na postup si ale myslí i Winnipeg. U něj však nikdo neví, co čekat.

Zatímco o Vegas se mluví každý rok v souvislosti se ziskem Stanley Cupu, o Winnipegu jako o štice ligy. Do role velkých favoritů asi nikdy pasován nebude.

A pravděpodobně ani v této sérii, i když stát se může cokoliv. Elitní gólman, pevný systém hry a solidní ofenziva, to vše by mohlo skrýt nedostatky v obraně.

Vegas však bude extrémně nabuzené, jelikož – jak již bylo řečeno – v minulé sezoně ve vyřazovacích bojích chybělo. Navíc účast v play off není úspěchem, musí se jít daleko. Zvlášť, když jste šampionem konference.

Vegas Golden Knights – 82 zápasů, 111 bodů, úspěšnost 67,6 %, skóre 272:229, nejproduktivnější hráč: Jack Eichel 27+39

Kolem a kolem vlastně dobrá sezona? Dalo by se říct, že ano. Vegas již tradičně trápila kupa zranění, tým v podstatě v žádné fázi sezony nebyl plně zdravý.

Od ledna až doteď chyběl kapitán Mark Stone, dle mnohých jasně nejlepší hráč týmu. Jak ale nejnovější informace napovídají, Stone se dokázal uzdravit a bude hrát v prvním utkání série.

Stejně jako Jack Eichel, nejproduktivnější Rytíř. Se ziskem 66 bodů to sice žádná sláva nebyla, ale i tak jde o povzbuzující zprávu, a to především proto, že půjde o vůbec jeho první zápasy v play off NHL v kariéře.

Velmi zajímavá situace pak byla v brankovišti, ve kterém se během sezony vystřídala celá řada gólmanů.

Nejvíce utkání odchytal Logan Thompson, jehož výkony byly zajímavé natolik, že byl jednu dobu žhavým kandidátem na trofej pro nováčka sezony. Teď je ale mimo hru a nepočítá se, že by do play off šel jako jednička.

Na tuto pozici někteří novináři odhadují Laurenta Brossoita, který byl také dlouhou dobu mimo hru kvůli zranění, rozchytávat se pak musel na farmě. Ke konci sezony ale chytil báječnou formu a spolu s Jonathanem Quickem, posilou z Los Angeles (formálně z Columubusu), by mohli tvořit zajímavou dvojici.

Na svou šanci bude číhat rozhodně Adin Hill, při troše štěstí by se do hry mohl dostat i Jiří Patera.

Silnou stránkou naopak nejsou speciální týmy. Ale ani slabou. Vegas se v obou kategoriích, tedy v úspěšnosti přesilovek i oslabení, nachází v průměru, respektive na osmnáctém a devatenáctém místě.

Winnipeg Jets – 82 zápasů, 95 bodů, úspěšnost 57,9 %, skóre 246:224, nejproduktivnější hráč: Kyle Connor 31+49

Velmi podivný případ. Winnipeg dlouho vypadal, že by mohl patřit k nejlepším týmům ligy. Nicméně situace se otočila natolik, že místo boje o čelo Západní konference přišel boj o holou účast v play off.

Jets nakonec do play off proklouznuli, nicméně nebýt tragického Calgary, zklamání by teď kousali právě v nejmenším městě NHL.

Mezi přednosti Winnipegu rozhodně patří vyrovnanost útoků. Hned pět hráčů má na kontě 55 bodů a víc. Kraluje Kyle Connor, už dlouho nejlepší střelec týmu, zdatně sekunduje Mark Scheifele či Pierre-Luc Dubois.

Jako vhodná posila se ukazuje i Nino Niederreiter, vynikající sezonu měl i Nikolaj Ehlers, jehož dlouho do hry nepustilo zdraví.

Kapitolou samu pro sebe je pak sezona obránce Joshe Morrisseyho, jenž svými výkony nepřestával udivovat. Byl jasnou mašinou týmu a dlouho se v souvislosti s jeho jménem hovořilo o kandidátovi na Norris Trophy. 76 bodů v 78 utkáních je jednoduše skvělá bilance.

Dalším trumfem, asi tím největším, je gólman Connor Helleybuck. Dlouhodobě jeden z nejlepších gólmanů ligy by mohl být trumfem pro play off. Pokud se totiž dostane do své obvyklé formy, je jen těžko k překonání.

Zatímco přesilovka Jets je až ve třetí desítce, oslabení je hned sedmé, což je před play off vynikající zpráva.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY V TÉTO SEZONĚ

Winnipeg 5-6 Vegas

Vegas 2-1 Winnipeg pp.

Vegas 5-2 Winnipeg

TIP REDAKTORA

I přes to, že dokáže být Winnipeg pořádně nebezpečný, neměl by Vegas nadělat větší potíže. Pokud Vegas potvrdí předpoklady doma a urve zápas venku, není důvod, aby nepostoupilo. A to i přes to, že domácí kulisa v aréně Jets dokáže být pro hosty pořádně těžká. Vegas postoupí v šesti zápasech.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+