Už čtyři dlouhé roky se hráčům San Jose vyhýbají závěrečné vyřazovací boje. V organizaci ví, že je čas na změnu, a proto došlo v týmu k několika razantním krokům. Místo nejproduktivnějšího beka uplynulého ročníku přichází řada mladíků. Dokáží se Žraloci prokousat až do play-off?

Ztráta hvězdného obránce a obchody s Pittsburghem

V roce 2016 dokráčeli Žraloci do samotného finále, jenže bránu ke Stanley Cupu jim zavřeli pittsburští Tučňáci. O několik let později to jsou znovu oni, kteří se výrazně zapisují do chodu týmu. Po trase San Jose – Pittsburgh odcestovalo tam i zpátky několik jmen.

Trojnásobný vítěz James Norris Memorial Trophy pro nejlepšího obránce NHL Erik Karlsson po pěti sezonách v San Jose mění působiště. Šestý bek historie, který pokořil hranici sta kanadských bodů za jednu sezonu, má namířeno do Pittsburghu. Zkušený Švéd zůstane v týmu Tučňáků minimálně do sezony 2026/27.

Kromě nově draftované čtyřky Williama Smithe se GM Mike Grier v letní pauze pustil do kompletní přestavby. Český obránce Jan Rutta posílí defenzivní řady Žraloků, kde bude spolupracovat s krajanem Radimem Šimkem.

Směrem na západ putuje i finský mistr světa z roku 2022 Mikael Granlund. Po sedmi odehraných sezonách v Minnesotě a pěti v Nashvillu zamířil na rok do Pittsburghu, kde však příliš dlouho nevydržel. Nyní je jeho úlohou přinést zkušenosti do nově sešitého kádru.

Dvě české vlaječky v elitním útoku?

Ke zkušenému Tomáši Hertlovi, který na západním pobřeží bude kroutit již jedenáctou sezonu v řadě, přibude nový český útočník. Po odchodu Martina Kauta, jenž odehrál v dresu Žraloků devět utkání, přichází z Detroitu Filip Zadina. Šestka draftu z roku 2018 podepsala smlouvu na jeden rok. Zařadí se po bok Hertla do první útočné formace?

Rošáda v brankovišti

Po vypršení kontraktu podepsal gólman James Reimer smlouvu na jeden rok v Detroitu, a tak začalo vedení pokukovat i po doplnění brankářské pozice. Ulovilo z týmu Ďáblů MacKenzieho Blackwooda, který byl v loňské sezoně značně limitován řadou zranění.

Přijde postup do play-off?

Stejně jako v minulém ročníku, ani tentokrát nejsou Žraloci pasováni do pozice adeptů na postup do vyřazovacích bojů. V Pacifické divizi je konkurence silná, a tak se bude San Jose soustředit spíše na dlouhodobý posun vpřed než na aktuální útok na postupové příčky. Kdo ví, třeba Sharks za pár let dokáží zopakovat podobnou krasojízdu jako v sezoně 2015/16, kdy nestačili až ve finále na Pittsburgh…

