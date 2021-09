PREVIEW: Vítej zlatý hattricku? Další obhajoba Tampy je nepravděpodobná

Poslední období, kdy jeden klub dokázal ukořistit tři Stanley Cupy v řadě, spadá do 80. letech minulého století. Tehdejší NHL dokonce čtyřikrát vládli Islanders, na jejich dominanci se ale obzvláště v éře platových stropů navazuje jen těžce. Na vlastní kůži to v následující sezoně dost možná pocítí úřadující šampion z Tampy Bay. V létě přišel o řadu hráčů, kteří přinesli Lightning kýžený úspěch.

Seznam citelných ztrát je poměrně dlouhý. V dresu s bleskem na prsou už nadále neuvidíme Yanniho Gourdeho, Blakea Colemana, Barclaye Goodrowa, Davida Savarda nebo Tylera Johnsona. Zejména ofenzivní síla Bolts se těmito odchody významně omezila. I když útok rozhodně nepatří k ligovému podprůměru a pomoci by mu mohli i zkušené akvizice Corey Perry a Pierre-Edouard Bellemare, jisté pochybnosti přece jen vzbuzuje.

Zmužte se, mladíci!

Dvě elitní formace stále budí hrůzu. Po zranění se ve skvostné formě vracel do play off Nikita Kučerov, tentokrát ale přiloží ruku k dílu i v základní části. V útočné formaci by měl doplnit Ondřeje Paláta a Braydena Pointa. Další lajnu potáhne kapitán a úchvatný střelec Steven Stamkos, kterého dále doplní Anthony Cirelli a Alex Killorn.

Jenže Tampa v uplynulých dvou letech těžila také z příspěvku dalších formací. Zejména třetí útok byl snad nejpovedenější v lize. Nahradit Gourdeho, Colemana i Goodrowa po dvou letech plných žní nebude vůbec jednoduché. Prvně jmenovaného si v rozšiřovacím draftu vybral Seattle, zbylá dvojice prchla skrze trh volných hráčů.

Lightning věří, že částečně by jejich produktivitu mohl suplovat právě veterán Perry, který podepsal kontrakt na dva roky a průměrně si vydělá jeden milion. Zároveň přebírá roli Pata Maroona, který se stal duší a srdcem mančaftu. Jenže bez zlepšení mladých hráčů to nepůjde. Ross Colton nebo Mathieu Joseph zkrátka musí roztáhnout křídla. A stálou pozici v NHL by si rád vysloužil také čtyřiadvacetiletý Kanaďan Alex Barré-Boulet.

Kde čekat konkurenci?

Dvojnásobní šampioni by mohli těžit ze svého postavení v relativně přívětivé Atlantické divizi. Hraje s nimi nejhorší mužstvo loňského ročníku, Buffalo Sabres. Formu stále marně hledají v Detroitu a v Ottawě. Loňský zázrak Montrealu sice vzbuzuje respekt, ale dlouhodobé výsledky Habs řadu let nevykazují. Opory Bostonu stárnou a pořádnou konkurenci slibují hlavně Panthers a Maple Leafs. Jenže i když mají skvěle seskládané kádry, stále nepatří k největším favoritům na zisk titulu.

Jakmile zvážíme takto rozdané karty, vyplyne nám, že Tampa se klidně může stát vítězem své divize a v play off znovu narážet na hůře kvalifikované celky. Pro konečný výsledek to sice nemusí nic znamenat, rozhodně je ale snazší dostat se do dalších kol play off přes postupující z divokých karet než skrze absolutní špičku.

Bolts se mohou již tradičně opírat o jistotu v brankovišti, která se po příchodu Briana Elliotta z Philadelphie ještě zvyšuje. Pozici jedničky nicméně neotřesitelně třímá Andrej Vasilevskij. V budoucích letech by prostor tří tyčí mohl obhospodařovat i velký švédský talent Hugo Alnefelt, zatím ale může o NHL jen snít.

Opakování je matkou radosti

Defenzivní složka týmu dále spoléhá na vyrovnané výkony slovenského zadáka Erika Černáka, který se klubu extrémně vyplácí i platově. Ještě v této sezoně dostane jen 2,95 milionu dolarů a v létě 2022 by si tak měl výrazně přilepšit.

Na place se potká i se staronovým kolegou, Zachem Bogosianem. Ten se může stát sice nenápadnou, ale extrémně platnou posilou. Ne nadarmo se v roce 2008 prodral na třetí místo draftu. Fanoušci nicméně jeho výkony tolik neoceňují, jelikož je skutečně spíše defenzivním typem obránce. Na střelecké listině se od podzimu 2017 objevil všehovšudy čtyřikrát.

„Enormně se těším. V Tampě už jsem dříve chvíli působil, takže jsem rád, že přicházím do rodinného prostředí,“ prozradil řízný bek oficiálním stránkám klubu. „Když jsme vyhráli Stanley Cup a na den jsem si ho mohl vychutnávat, strávil jsem čas s rodinou a přáteli. Dlouho jsem na takové chvíle čekal a vzpomínky mě dohánějí k myšlence, abych je s těmito parťáky zase zopakoval.“

Vidina je to lákavá snad pro každého fanouška Bolts. Opět by se tím nicméně doplňovala hokejová historie. Liga zná totiž jen pět případů, kdy jedno mužstvo dokázalo minimálně třikrát v řadě vybojovat ikonickou trofej lorda Stanleyho. Po zavedení platových stropů se na seznam ještě nikdo nepřidal.

