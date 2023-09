Preview: Vítězné mužstvo se nemění. Ani v Las Vegas

V roce 2017 nakoukli Golden Knights poprvé do soupeření v NHL. Již v roce 2018 zakončili svou spanilou jízdu až prohrou ve finále Stanley Cupu, minulou sezonu se však dočkali a dosáhli na vytoužený triumf. Dokážou své úspěchy znovu zopakovat?

Vítězná kombinace se zásadně nemění, v tom má jasno i GM týmu Kelly McCrimmon. V celém mužstvu došlo pouze k jedné výraznější obměně, jinak zůstává stejná sestava, která dokázala vybojovat Stanley Cup v minulé sezoně.

Smith za Barbaševa

Největší ztrátou Las Vegas je útočník Reilly Smith, který to s Rytíři táhl od vůbec první sezony v NHL. Patřil totiž i do základní sestavy v roce 2017 a s postupem času se vypracoval na jednoho z klíčových hráčů celého mužstva. 28. června byl však vyměněn do Pittsburghu.

Původně hráč floridských Panterů je druhým nejlepším střelcem historie Vegas v základní části se 124 trefami a čtvrtým nejlepším asistentem se 162 přesnými přihrávkami. V play-off byl však ještě platnější, tam totiž se 48 asistencemi vede žebříček nahrávačů týmu.

Pozici zkušeného Smithe by měl nahradit ruský útočník Ivan Barbašev, jenž podepsal pětiletou smlouvu. Po odchodu ze St. Louis si již pár utkání s Vegas vyzkoušel. Ve 23 duelech základní části zaznamenal šestnáct bodů, v play-off následně ještě o dva více.

Silný útok, ale i neprostupná obrana

Golden Knights udržují silné centry i nadále. Jacku Eichelovi, Chandleru Stephensonovi, Williamu Karlssonovi a Nicolasi Royovi budou zdatně pomáhat i zkušená křídla. Kapitán Mark Stone nemá problémy ani s hrou dozadu a své zkušenosti bude rozdávat také vítěz Conn Smythe Trophy Jonathan Marchessault.

O defenzivní povinnosti se dozajista postará Alex Pietrangelo s gólmany Adinem Hillem a Loganem Thompsonem.

Cíl? Obhajoba

Ve Vegas nemyslí na nic jiného než na výhru Stanley Cupu ve druhé sezoně v řadě. Kádr neprošel výraznými změnami a do nového ročníku nastoupí tým s pevným jádrem. Dokáží se Golden Knights prosadit v play-off znovu?

Share on Google+