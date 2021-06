PREVIEW: Vrchol NHL je tady! Po deseti letech uvidíme kanadsko-americké finále

Kanadský tým si naposledy zahrál finále Stanley Cupu na jaře roku 2011. Kosatky z Vancouveru ale tehdy na Boston v sedmém zápase nestačily. O deset let později se v rozhodující sérii znovu představí tým z kolébky hokeje - Montreal Canadiens. Ve finále jej čeká obhájce loňského triumfu, favorizovaná Tampa Bay.

Jelikož oba celky až do minulé sezony působily ve Východní divizi, nikdy nemohly zažít tak důležitou vzájemnou sérii. Tampa si za posledních 6 let zahraje své třetí finále, i tento fakt jasně vypovídá o tom, že v uplynulých sezonách patřila mezi nejlepší týmy ligy.

Zatímco Canadiens už nyní překvapili celou hokejovou veřejnost. Málokdo, snad jen s výjimkou jejich skalních příznivců, před sezonou čekal, že právě oni dokáží zdolat nástrahy tří sérií a poprvé od roku 1993 budou hrát finále. Pohádka celku z Bell Centre zatím nebere konce.

Poslední vzájemná série Tampy a Montrealu se datuje do roku 2015. Kanadský tým tehdy postoupil do druhého kola, i s Tomášem Plekancem v sestavě ale dále po výsledku 2:4 na zápasy nepostoupil. Tampa ještě o kolo později stačila vyřadit Rangers, ale na Chicago už ve finále nestačila.

Tampa Bay Lightning - v 1. kole postup 4:2 nad Floridou, ve 2. kole postup 4:1 nad Carolinou, v semifinále postup 4:3 nad Islanders, nejproduktivnější hráč: Nikita Kučerov 5+22

Poslední tři sezony byly pro Tampu výtečné. V ročníku 2018/2019 nabrala v základní části opravdu skvělou formu, ale v play-off poté nestačila na dobře připravený Columbus. Vše si ale dokázala vynahradit v loňském play-off, ve kterém se dostala přes Columbus, Boston, Islanders a Dallas až ke Stanley Cupu.

Letošní základní část nebyla v podání svěřenců trenéra Jona Coopera příliš oslnivá. V základní části si favorizovaná Tampa zajistila až třetí místo v divizi, a proto musela první dvě série začít na hostujícím kluzišti. Floridu a Carolinu však celkem snadno přemohla, díky čemuž znovu po roce změřila v semifinále síly s New Yorkem Islanders.

Série to byla vyrovnaná. Ani jeden tým neodskočil do dvouzápasového vedení a vše muselo rozhodnout až sedmé utkání. V něm padl pouze jediný gól, o který se postaral Yanni Gourde. Blesky tak opět po roce postoupily do finále.

„Do finále se nikdy nedostanete náhodou. Myslím si, že jsme si postup až tak daleko určitě zasloužili, ale před námi je ještě jedna překážka. Ta nejtěžší,“ komentoval kapitán Steven Stamkos postup svého týmu přes Islanders.

Zvlášť výborně si vede první formace Tampy v čele s Nikitou Kučerovem. Ruskému útočníkovi nadmíru sedlo i letošní play-off, ve kterém si připsal už 27 kanadských bodů, s nimiž je nejproduktivnějším hráčem soutěže. Za ním se pohybují další čtyři hráči Lightning, což jednoznačně dosvědčuje, že ofenzivní síla tohoto celku je obrovská.

Nesmíme však zapomenout ani na jisté výkony Andreje Vasilevského, jenž znovu prokazuje svou kvalitu. V procentuální úspěšnosti zákroků všech brankářů ve vyřazovací fázi je na první příčce s bilancí 93,6 %. V průměru inkasuje jen 1,99 branek na zápas. V této statistice je za Jackem Campbellem druhým nejlepším mužem v masce.

Tampa má ideální příležitost vyhrát druhý pohár v řadě, což se naposledy povedlo Pittsburghu v roce 2017, kdy obhájil triumf z předchozí sezony. Něco podobného zažil i Detroit na konci minulého století.

Montreal Canadiens - v 1. kole postup 4:3 nad Torontem, ve 2. kole postup 4:0 nad Winnipegem, v semifinále postup 4:2 nad Vegas, nejproduktivnější hráč: Tyler Toffoli 5+9

Celkem čtyřiadvacet Stanley Cupů dokázali hokejisté Montrealu ve své bohaté historii už získat. Celek z tradiční Original Six má nejcennější hokejovou trofej na dosah. Po dlouhých 28 letech si zahraje finále a poprvé v historii proti Tampě.

Krása hokeje je v tom, že nikdo neví, co přijde za pár sekund, natož o několik týdnů později. Montreal byl na pokraji vyřazení už v prvním kole. Zvlášť v sérii s Torontem měl v prodloužení šestého zápasu velkou porci štěstí. Nakonec ale díky Careymu Priceovi a dobře pracujícímu týmu sérii srovnal a o dva dny později v sedmém utkání postoupil dále.

Shea Weber a spol. si v následující fázi poradili překvapivě hladce s Winnipegem, který dokonale zaskočili. Nejsnadnějším možným způsobem tak postoupili do semifinále. Tak daleko byl tento klub, jehož základy figurují na hokejové mapě už od roku 1909, naposledy před sedmi lety. Své počínání ale ještě vylepšil a díky vítězství 4:2 na zápasy nad Vegas slavil postup.

V průběhu sezony nahradil Dominique Ducharme na lavičce Canadiens Clauda Juliena. Tento tah možná mnoho fanoušků překvapil, avšak později se ukázalo, že v podání manažera Marca Bergevina byl prozíravý a mistrovský. Podceňovaný tým postoupil z kanadské divize do play-off až ze čtvrté pozice, následně ale všem vytřel zrak.

„Jsem na tento tým obrovsky hrdý. Dokázali jsme už teď hodně, ale stále máme v hlavě, že svou práci jsme ještě nedokončili,“ poukázal hned po semifinále s Vegas kapitán Shea Weber. „V Montrealu jsem už dlouho, avšak něco takového jsem tady ještě nezažil. Uděláme vše pro to, abychom zvedli Stanley Cup nad hlavu my,“ doplnil svého spoluhráče Carey Price.

A právě toto jméno je tím nejčastěji skloňovaným v souvislosti s Montrealem. Velezkušený brankář má třetí nejlepší úspěšnost ze všech gólmanů, kteří letos do play-off zasáhli. Několikrát svůj tým podržel famózními zákroky a právě tento faktor může být ve finále klíčový.

Montrealu ale funguje i defenzíva. Ve vyřazovací fázi inkasoval pouhých 37 branek, což je vzhledem k jeho sedmnácti odehraným utkáním výborné číslo. Nejvíce se o to zasloužili stabilně hrající obránci v čele s Benem Chiarotem, Jeffem Petrym, Joelem Edmundsonem a už zmíněným kapitánem Weberem.

Přestože v útočných řadách Montrealu nenajdeme velká hokejová jména, také forvardi plní své úkoly skvěle. Bodově se nejvíce daří Tyleru Toffolimu a Nicku Suzukimu, ale svým bruslivým a důrazným herním stylem jsou pro defenzívy soupeřů nepříjemní i všichni ostatní.

Nesmíme zapomenout ani na objev letošního ročníku Colea Caufielda nebo na zkušenou a silovou čtvrtou formaci Erica Staala. Té ale bude chybět na křídle Joel Armia, jenž se objevil na covidové listině, a tudíž se jej začátek finálové série týkat nebude.

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Tampa: Jan Rutta (O), Erik Černák (O), Ondřej Palát (Ú)

Montreal: Tomáš Tatar (Ú)

TIP REDAKTORA

Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens 4:2

Musíme přiznat, že i my jsme tipovali, že Montreal v každém předchozím kole skončí. Nicméně tento tým nepřestává překvapovat a prokousal se až tam, kde to nikdo nečekal. Tampa však v pozici obhájce pro něj bude velmi těžký oříšek. Tipovat finálovou sérii je velmi ošidné, zvlášť při úžasné spanilé jízdě Canadiens v play-off. I tak ale více věříme Tampě, u které se jakékoliv slabiny hledají velmi těžko. Rozhodně má větší kvalitu v útoku než její soupeř.

