Preview: Vydrží zdraví Jacka Hughese po celou sezónu?

17. září 16:00Jakub Ťoupek
Devils se v poslední sezóně vrátili do play-off, jenže právě v té nejdůležitější části sezóny jim chyběla tak největší ofenzivní hvězda. Jack Hughes odehrál podruhé za sebou pouze 62 utkání, opět se dostal na hranici 70 bodů, jenže týmu chyběl ve vyřazovacích bojích. Devils s Jackem Hughesem jsou jedním z favoritů Východní konference, Devils bez něj jsou pouze lehce nadprůměrným týmem. I když jde o mužstvo na vzestupu plné kvalitních hráčů mladší a střední generace, jeho ofenziva je do značné míry závislá na americké hvězdě.
Po roce, ve kterém v play-off chyběli, se Devils vrátili do špičky Metropolitní divize. A patřit by tam mladý tým s rostoucími ambicemi měl i v příští sezoně. V ročníku 2024-25, který zahájilo dvěma vyhranými duely NHL Global Series v Praze nad Buffalo Sabres, to nakonec New Jersey dotáhlo do play off ze třetího místa v divizi.
Do vyřazovacích bojů ale vstupovali bez své největší hvězdy Jacka Hughese. Elitní centr vypadl ze sestavy už v březnu, kdy mu skončila sezóna po zranění ramene. Během 62 zápasů nasbíral 70 bodů (27+43), a dobře rozjetá sezóna pro něj předčasně skončila. V prvním utkání s Carolinou se pak zranil i jeho bratr Luke Hughes a další zadák Brenden Dillon, ve třetím zápase pak třetí obránce v řadě Johnathan Kovacevic.
Až na posledního jmenovaného by měli být na startu přípravného kempu fit všichni marodi, a to včetně elitního křídla Jespera Bratta, který absolvoval operaci ramene 5. května. Právě Bratt tvoří s americkým centrem jednu z nejnebezpečnějších dvojic v lize. Problémem je však zdraví Jacka Hughese. Od roku 2019, kdy byl Hughes jedničkou draftu, odehrál jen dvě kompletní sezony.
Stárnoucí brankoviště
I přesto, že se očekávala alespoň jedna změna v brance Devils, vstoupí se stejnou dvojicí, jako do minulé sezóny. Jasnou jedničkou by měl být Jacob Markström, jenž loni odchytal téměř padesátku zápasů s úspěšností přesně 90 %. Švédský brankář před svým zraněním kolene splnil očekávání a stabilizoval brankoviště Prudential Center díky své vzácné kombinaci velikosti a výbušnosti mezi tyčemi.
Jake Allen byl mnohem lepší, než naznačovala jeho čísla. Po konci sezóny se však měl stát nejlepším volným brankářem na trhu. Místo toho se bývalý brankář St. Louis nebo Montrealu rozhodl zůstat a podepsal pětiletou smlouvu. Výhodná průměrná roční hodnota smlouvy ve výši 1,8 milionu dolarů a neobvyklá délka smlouvy zavánějí mírným obcházením platového stropu, ale možná Devils opravdu věří, že Allen vydrží tak dlouho.
Z farmy by mohl o své místo mezi třemi tyčemi hlavního týmu zabojovat například Jakub Málek, který ještě do minulého ročníku působil ve Finsku. V příštím ročníku by mohl začít na farmě v AHL, kde však bude mít značnou konkurenci.
Probojuje se do zadních řad Nemec?
Další starostí Devils je zranění obránce Johnathana Kovacevice, který v březnu podepsal pětiletou smlouvu na 20 milionů dolarů a má být součástí jádra týmu. Osmadvacetiletý zadák zamířil v červnu „pod kudlu“ s kolenem a na startu sezony v kádru určitě nebude. To nechává na soupisce volné místo pro jednoho z mladých beků, kteří se touží stát trvalými hráči NHL. Hlavním kandidátem je Šimon Nemec.
Slovenský obránce byl v roce 2022 dvojkou draftu a ve 21 letech přišel čas, aby naplno rozbalil svůj potenciál, na což už fanoušci netrpělivě čekají. Předchozí dvě sezony pendloval mezi hlavním týmem a farmou, nyní by však měl být plnohodnotnou součástí první šestky beků. V posledním ročníku odehrál za Devils 27 zápasů s bilancí 2+2.
O místo se bude prát se Seamusem Caseym, který ukázal svůj talent především do ofenzívy, kdy pomohl týmu 8 body ve 14 zápasech. Velká sezóna je před Lukem Hughesem, u něj je ale stále jeden velký otazník. Nemá stále podepsáno a je chráněným volným hráčem. Čas do začátku sezóny se krátí a fanoušci začínají být lehce nervózní.
Obrana by ale stále měla stát na Dougiem Hamiltonovi, jenž také nedokázal odehrát celou sezónu vinou zranění. Rodák z Ontaria vstupuje do pátého roku své sedmileté smlouvy, z hloubi světa NHL ale už byly slyšeny hlasy, které říkaly, že by mohl být součástí nějakého trejdu. Když je ale zdravý, je Hamilton jednoznačně nejlepším bekem týmu. Jeho schopnosti skvěle prodává na přesilovce a při rozjíždění útočných akcí.
Brenden Dillon, zkušený obránce, který s Hamiltonem odehrál všech 64 zápasů základní části, si vedl dobře při hlídání Hamiltona v obraně, kde jsou jeho občasné chyby téměř stejně známé jako jeho devastující střely z první. K nim se přidává také duo Pesce – Siegenthaler, kteří si své povinnosti plní velmi dobře.
Skončí Palát? A co Hughesovo zdraví?
New Jersey skončilo na 13. místě i přes katastrofální druhou polovinu sezóny, což svědčí o nebezpečném útoku předtím, než se sezóna zvrtla. Velká část brzké účinnosti Devils byla založena na chemii mezi starším Hughesem, který využívá svou bleskovou rychlost k vytváření velkého množství šancí, a Brattem, šikovným tvůrcem hry. Spolu tvoří jednu z nejnebezpečnějších a nejzábavnějších dvojic celé ligy.
Silní švýcarští útočníci Hischier a Timo Meier tvoří základ druhé formace. Hischier, bývalý první výběr draftu stejně jako Jack Hughes, je neúnavný bojovník a elitní hráč na, který se tiše stal stabilním 30gólovým střelcem. Od Tima Meiera si vedení slibovalo více, je mu však 28 let, tudíž je v těch nejlepších letech a kdykoliv může znovu bouchnout.
Bohužel pro New Jersey tímto seznam útočníků s velkým vlivem končí. Nejlepší ofenzivní statistiky Stefana Noesena byly trochu zavádějící. Ondřej Palát se v play-off v řadě s Hischierem několikrát blýskl, ale z jeho slavných časů v Tampě už moc nezbylo. Existuje však ale šest milionů důvodů, proč dostane ještě jednu šanci v první devítce Devils. Právě jeho kontrakt je nejblíže odsunu na druhou kolej a trejdu pryč.
Fitzgerald strávil léto hledáním hráčů, kteří budou podporovat rychlého centra třetí řady Dawsona Mercera, i když neotřesou první šestkou. Connor Brown umí bruslit a bránit v oslabení, i když nesbírá body, zatímco Evgenii Dadonov nepotřebuje mnoho času na ledě, aby se zvládl zapsat mezi střelce. Tato dvojice vypadá mnohem slibněji než cokoli, co Devils měli v minulé sezóně ve spodní šestce. Tam nahradí dvojici Haula – Tatar, kteří se nedohodli na prodloužení smlouvy.
Zajímavé bude sledovat vývoj Arsenije Gricjuka. Útočník, kterého Devils draftovali jako číslo 129 v roce 2019, se přesune do New Jersey z Ruska už letos. Ve 24 letech podepsal v Newarku roční smlouvu a měl by být připravený hrát v prvním mužstvu. Stejně tak se mohou prosadit Shane Lachance a Lenni Hämeenaho, kteří ale začnou ve farmářském týmu.
Očekávání redaktora
Devils svíjí dvě zásadní otázky, které se týkají bratrské dvojice. Zda staršímu Jackovi vydrží zdraví a za kolik podepíše mladší Luke. Pokud by se náhodou Jack zranil, ale stihl by poslední třetinu sezóny včetně play-off, mají Devils reálnou šanci postoupit i do konferenčního finále. U Lukea záleží, jak jeho podpis ovlivní ostatní kontrakty v organizaci. Devils mají něco přes 6 milionů, pokud je nebude podpis mladého beka stát další dílky, tahle skládačka by mohla fungovat.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.