PREVIEW: Washington doplnil kádr. Ovečkin stále útočí na rekord

Washington si po nepovedené sezóně 2022/2023 lehce napravil reputaci, s mírně pozměněným kádrem dokázal jen tak tak proklouznout do play off, kde však ztroskotal v sérii s Rangers. Jak vypadá kádr Washingtonu nyní? Kdo bojuje o smlouvu?

Poté, co v sezóně 2022/2023 Washington teprve podruhé za posledních 15 let chyběl v play off, se zdálo, že se v hlavním městě Spojených států schyluje k problémům. Měli jádro složené ze stárnoucích hráčů, a přestože v týmu měli několik solidních mladíků, moc jim to nešlo.

Pouze s drobnými změnami v sestavě toho Capitals v sezóně 2023/2024 moc nepředvedli, tedy až na neustálou snahu Alexe Ovečkina o rekord v počtu vstřelených branek. I když začátek sezóny nebyl vůbec ideální, Ovečkin začal sezónu s pouhými osmi góly ve 43 zápasech. Ve druhé polovině sezóny se Ovečkin rozohnil a držel Caps v boji o play off. To se jim nakonec jen tak tak povedlo díky výhře nad Flyers.

Ale Capitals hned v prvním kole bojů o Stanley Cup prohráli jasně 0:4 na zápasy. Během zápasů však ukázali, že v nich stále dřímá dravost, a tak to vedení vzalo jako znamení, že je třeba udělat nějaké kroky. Několik hráčů odešlo a několik tým doplnilo, změny proběhly zejména v zadních řadách.

Brankoviště

Jestli byl nějaký aspekt loňského týmu Caps pozitivní, pak to byl příchod Charlieho Lindgrena. Předpokládaná jednička Darcy Kuemper se celý rok trápil, takže Lindgren dostal ideální příležitost vystoupit a převzít otěže. Svou příležitost rozhodně nepromarnil, protože ročník zakončil s úspěšností zákroků nad 91 %. Před minulou sezónou měl na kontě pouhých 60 zápasů v NHL, takže stále panuje určitá nejistota, zda loňský rok nebyl jen zábleskem, ale Capitals sázejí na to, že v nadcházející sezóně svůj úspěch zopakuje.

Pokud by Lindgren selhal, Washington má po získání Logana Thompsona z Vegas Golden Knights k dispozici novou jedničku, která přichází s velkým potenciálem a výhodou je také jeho věk. V sezóně 2022/2023 se stal brzkým kandidátem na Calder Trophy a nebýt zranění, pravděpodobně by v té sezóně podpořil Golden Knights v cestě za Stanley Cupem.

Pro Caps jde o solidní duo v brankovišti s velkým potenciálem. S kvalitní obranou před Lindgrenem a Thompsonem by to mohla být jedna z nejvíce podceňovaných brankářských dvojic v lize.

Obrana

John Carlson se chystá na svou 16. sezónu v NHL. Carlson ale bude mít letos nejspíš nového parťáka, Jakuba Chychruna. Chychrun má za sebou první 82zápasovou sezónu a chce se prosadit v obraně Capitals. Za předpokladu, že oba zůstanou zdraví, je to pro Capitals solidní první pár, oba mohou přispět k ofenzivě i defenzivě.

Ve druhé dvojici je Matt Roy, který neustále zaznamenává bodové zisky. K Royovi se připojil Martina Fehérváry. Slovenský zadák je defenzivně laděný obránce, který je silnou oporou druhého páru.

Rasmus Sandin a Trevor Van Riemsdyk by měli tvořit třetí obranný pár Capitals. Oba jsou veteráni, kteří mají zkušenosti z play off. Jejich přítomnost by měla Capitals pomoci k silnější defenzivě ve srovnání s minulým ročníkem.

Útok

Všichni jsme si vědomi schopností Ovečkina, a to i po sezóně, která je na jeho poměry poměrně slabá. Dylan Strome bude centrem Ovečkinovy formace a zdá se, že se Strome ve svých 27 letech usadil v roli bodujícího hráče. Posledním členem formace bude Andrew Mangiapane. S výjimkou 35gólové sezóny před několika lety nedosáhl Mangiapane 20 gólů za sezónu. Bude zajímavé sledovat, zda hra po boku Ovečkina a Stroma pomůže Mangiapanemu dosáhnout vyššího počtu gólů a bodů.

Nováček Pierre-Luc Dubois by měl být centrem druhé formace mezi Connorem McMichaelem a Tomem Wilsonem. McMichael má za sebou průlomovou sezónu, v níž vstřelil 18 gólů v 80 zápasech. Wilson je známý spíše svou fyzickou odolností a četnými vyloučeními, určitě je ale schopen přispět k ofenzivě. Druhá lajna má velký potenciál, ale každý z hráčů má před sezónou své otazníky.

Sonny Milano by měl tvořit trojičku s Aliakseiem Protasem a Hendrixem Lapierrem. Lapierre odehrál zatím v NHL pouze 57 zápasů, v této sezóně by měl dostat plnohodnotnou roli, což je velká šance ukázat, čeho je schopen. Mezitím Aliaksei Protas přináší do formace silnou fyzickou přítomnost.

Veterán Nic Dowd bude centrem čtvrté lajny. Na křídle bude pravděpodobně Taylor Raddysh a Brandon Duhaime. Vším ještě může zamíchat Jakub Vrána který se stále drží na kempu Washingtonu a bojuje o svůj kontrakt v týmu, se kterým vyhrál v roce 2018 Stanley Cup.

Do budoucna je nutné zařadit k tahounům Caps talentovaného Ryana Leonarda, kterého si Washington vybral v prvním kole draftu 2023, letos však ještě s dospělým hokejem nezačne, vrací se do NCAA, kde bude hájit barvy Boston College. Pár šancí by měli dostat také další mladíci Ivan Mirošničenko a Vincent Iorio.

Predikce redaktorky

Domnívám se, že letos uvidíme mírný návrat Ovečkinovy formy a bude atakovat 40 gólů. Zároveň si odhaduji tipovat, že Capitals těsně do play off postoupí, ve vyřazovacích bojích však díru do světa neudělá.

