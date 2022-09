Preview: Yzerplan aktivován! Detroit bude kousat

Příprava na nový ročník je za dveřmi, a proto si na nhl.cz postupně představíme všech 32 celků hrajících v NHL. Dnes se podíváme pod lupou na Detroit Red Wings. Značně obměněný celek čeká veliká výzva v podobě bitvy o vstupenku do play off.

Loňská sezona Detroitu příliš nevyšla. Na postup do vyřazovacích bojů jim chybělo 26 bodů. Naposledy byla Křídla v bojích o Stanley Cup v roce 2016, na vyhranou sérii pak čekají od roku 2013. Pozitiv bylo v americkém celku opravdu málo, i proto Steve Yzerman rozbouřil vody a svůj tým velmi obměnil.

Změna nepřišla jen mezi hráči, Yzerman vyměnil hlavního trenéra. Po sedmi letech se s celkem rozloučil Jeff Blashill, který zamířil jako asistent do Tampy. Z Lightning naopak přišel nový lodivod, Derek Lalonde, který ve floridském celku sbíral zkušenosti čtyři sezony.

Mládí v brankovišti

Ještě předloni bojoval Alex Nedeljkovic o trofej pro nováčka roku v dresu Caroliny. V létě se však s Hurikány na smlouvě nedohodl a následovala nová kapitola jeho hokejové kariéry v Detroitu. Ve statistikách si sice mladý gólman pohoršil, úspěšnost zákroků měl lehce nad 90 % a obdržel přes 3,3 gólu na utkání.

O branku se v Detroitu dělil s Thomasem Greissem, který bude příští rok v St. Louis, novým konkurentem mezi čtyřmi tyčemi bude pro Nedeljkovice o rok starší Ville Husso. Finský gólman odchytal za Blues 40 utkání a úspěšnost zákroků měl lehce pod 92 %, průměrně pak obdržel 2,56 gólu na zápas.

Lalonde bude mít tedy k dispozici vyrovnanou dvojici gólmanů, která bude pro Detroit důležitá.

V obraně Seider a zkušení mazáci

Moritz Seider bude jedním z nejlepších obránců v budoucnosti. Jednadvacetiletý bek získal ocenění pro nováčka roku a i v následujícím ročníku bude stěžejním pilířem obrany Red Wings. Dále budou stále oblékat dres s křídlem na prsou Filip Hronek, Jordan Oesterle či Jake Walman.

V létě přivedli Red Wings hned několik nových obránců. Zkušený Ben Chiarot přichází po neoslnivém roce v Montrealu, jeho výkonnost šla po finále Stanley Cupu dolů. Jeho podpis na čtyři roky za 4,75 milionu dolarů bude pro Detroit riskem.

Olli Määttä přinese trochu zkušenosti na levou stranu obrany. Osmadvacetiletý obránce odehrál přes 500 utkání v NHL. V Detroitu by mohl dostat příležitost vedle Seidera, smlouvu podepsal na jeden rok.

Mark Pysyk zmešká úvod ročníku kvůli poranění Achillovky, jeho místo by mohl v úvodu sezony převzít Gustav Lindström.

Útok rozkvetl. Jak jej poskládat?

Mnoho nových tváří uvidíme i v detroitském útoku. Proto není jasné, zda zůstane pohromadě první lajna Lucas Raymond, Dylan Larkin a Tyler Bertuzzi. I když tito tři borci jako jediní zvládli posbírat přes 50 kanadských bodů, zbytek týmu za nimi dost zaostal. Kompletní ročník vyhlíží po zranění ramene Jakub Vrána.

A co teda ty příchody? David Perron bude usilovat o prostor na ledě. Čtyřiatřicetiletý pravý křídelník předváděl v dresu St. Louis konzistentní výkony. Poslední tři ročníky neměl za sezónu méně než 57 bodů, takže v Detroitu významně pomůže s produktivitou.

Uprostřed útoku se bude o místo rvát Andrew Copp. Osmadvacetiletý Američan podepsal na pět let s částečnou klauzulí o nevyměnitelnosti. Nový start zažije i Dominik Kubalík, který přichází z rozpadajícího se Chicaga na dva roky. Hledání prostoru na ledě však bude mezi partou hladových vlčáků dost obtížné.

Výrazná česká stopa

Detroit bude pod velkým drobnohledem českých fanoušků. V Red Wings budou působit hned čtyři krajánci. Jakub Vrána se bude snažit atakovat čelo produktivity nejen ve svém klubu. Za Detroit mu to slušně lepí, ve 37 utkáních posbíral 30 bodů a po přestupu z Washingtonu pookřál.

Řeč už byla o nováčkovi Dominiku Kubalíkovi. Český ostrostřelec se bude snažit zapomenout na nepovedené ročníky v Chicagu. Kam s Filipem Zadinou? I to je otázka pro nového hlavního trenéra. Steve Yzerman českému mladíkovi věří, a zároveň mu dává dost prostoru rozvinout svůj potenciál.

Jediným českým obráncem ve službách Detroitu je Filip Hronek. Rodák z Hradce Králové byl nejlepším ofenzivním bekem svého celku v uplynulých sezónách, nyní však kvůli Seiderovi o svou roli přichází. Pořád je však jedním z nejlepších českých obránců v zámořské soutěži.

Predikce

Red Wings dokázali v létě výtečně posílit, a pokud si vše sedne, jak Steve Yzerman plánuje, mohou se dít veliké věci. Určitě bude Detroit lepší než v minulém ročníku, zda to ale bude stačit na play off je otázkou. Atlantická divize je totiž slušně našlapaná, překonat Floridu, Toronto, Tampu či Boston bude obtížné, ale nic není nemožné. Třeba letos, po sedmi letech, účast v play off konečně Detroitu vyjde.

